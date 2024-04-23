Marquez: "Acosta Dünya Şampiyonluğu için mücadele edebilir"

Bu hafta sonu Jerez'de yapılacak sezonun dördüncü yarışı öncesinde Acosta, üçüncü sıradaki Maverick Vinales'in sadece iki puan ve ikinci sıradaki Enea Bastianini'nin beş puan gerisinde dördüncü sırada yer alıyor.

İspanyol sürücü, dört KTM sürücüsü arasında en iyi dereceyi elde eden isim olurken, fabrika sürücüsü Brad Binder beş puan gerisinde altıncı, Jack Miller ise 32 puan gerisinde 10. sırada yer alıyor. Acosta'nın takım arkadaşı Augusto Fernandez'in 54 puanına karşılık sadece 7 puanı var.

Acosta'nın GasGas Tech3 takımına artık daha fazla adapte olmasıyla birlikte, rakiplerinin çoğu kısa sürede zafer elde edebileceğine inanıyor.

Murcia'lı 19 yaşındaki sürücü, takvimdeki son iki yarış olan Portimao ve Austin'de podyuma çıktı.

Katar'daki ilk yarışında, agresifliğinin bir sonucu olarak lastiklerin yüksek oranda bozulması ve arka yükseklik cihazının kolunun kötü konumlandırılmasının bir sonucu olarak ön kolundaki ağrı gibi faktörler nedeniyle podyuma çıkamadı.

Marquez, Motorsport.com'a verdiği demeçte, "Pedro bana bir zamanlar MotoGP'de başarılı olmuş Valentino Rossi, Dani Pedrosa, Jorge Lorenzo ya da Casey Stoner gibi büyük isimleri hatırlatıyor."

"Onlar ilk ya da ikinci yarışta pole, podyum ve zafer için mücadele etmişlerdi. Bu yıl da daha önce yaptığı gibi podyumlar ve zaferler elde edecek. O da diğerleri gibi Dünya Şampiyonluğu için mücadele edebilir."

Padoktaki genel kanı Acosta'nın şampiyonayı ve özellikle de KTM grubunu sarstığı yönünde olsa da, Marquez gibi genç sürücünün yeteneğinin kimseyi şaşırtmadığını, çünkü bunun kaçınılmaz bir sonuç olduğunu düşünenler de var.

Marquez, Acosta'nın MotoGP'deki atılımının kendisini hiç şaşırtmadığını söylüyor ve KTM'nin en üst sınıftaki ilk üç yarışında iki podyum elde eden genç çaylağın potansiyelinin farkında olduğuna inanıyor.

Marquez, "Pedro'nun KTM grubunu sarstığını sanmıyorum."

"Tam olarak neye sahip olduklarını biliyorlardı. Bence bunu bekliyorlardı; en azından ben bekliyordum."

"Moto3 ve Moto2'de yaptıklarını analiz ettiğinizde, MotoGP'ye geleceğini ve hızlı gideceğini biliyordunuz. Bu onun için doğal bir süreç." diye ekledi.