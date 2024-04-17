Marquez: "Quartararo'nun sözleşmesini uzatmasında yaş önemli bir faktör"

Amerika GP'sinden beş gün önce Yamaha, Quartararo'nun sözleşmesinin 2026 sonuna kadar uzatıldığını duyurdu.

Quartararo takımda kalma kararında, Japon takımın teknik departmanında başlatılan yeniden yapılanma sürecinin etkili olduğunu söyledi.

Teknik yapılanmadaki en önemli adımlardan biri de, Gigi Dall'Igna'nın Ducati'deki sağ kolu olan Massimo Bartolini'nin teknik direktör olarak takıma dahil edilmesi.

Quartararo'nun sözleşme yenilemesi resmiyet kazanmadan önce, birçok kişi sürücünün karşı karşıya kaldığı ikilemi, Marquez'in geçen sezon karşılaştığı ve 11 yıl sonra Honda'dan ayrılıp Ducati uydu takımı olan Gresini'ye katılmasına neden olan ikilemle karşılaştırdı.

Quartararo, Marquez'in aldığı kararın tersini aldı. 31 yaşındaki Marquez, 24 yaşındaki Quartararo'yu Yamaha'ya bir şans daha vermeye iten nedenleri anlayabildiğini söyledi.

Austin'de Autosport'a verdiği röportajda Marquez, "Quartararo'nun Yamaha'da kalmasına şaşırmadım. Her şeyden önce Yamaha Yamaha'dır ve Honda da Honda'dır. Er ya da geç ait oldukları yere dönecekler."

"Pek çok insan bunu benim durumumla kıyasladı ama Fabio'nun benden çok daha fazla zamanı var." dedi.

Fabio Quartararo, Yamaha Factory Racing Photo by: Gold and Goose / Motorsport Images

İspanyol pilotun rakibinin kararına sempati duymasına neden olan bir diğer unsur da 2020'de Jerez'de geçirdiği ve dört kez ameliyat olmasına neden olan kol sakatlığının ardından Quartararo'nun yaşadığı gibi bir travma yaşamamış olması.

Marquez, "O benim yaşadığım gibi, kendimden şüphe etmeme bile neden olan çok ciddi bir sakatlık dönemi geçirmedi. Bu çok önemli" dedi.

Marquez, cumartesi günü sprint yarışını podyumda bitirdi ve pazar günü ana yarışta lider giderken kaza yaptı.

Quartararo'nun cumartesi günü çizgiyi 15. ve Pazar günü 12. sırada geçmesi, Iwata merkezli üreticinin gelişme kaydetmesinin uzun zaman alacağının bir başka kanıtı.

Takvimin ilk üç yarışı geride kalırken 2021 dünya şampiyon Quartararo, şampiyonada 12. sırada yer alıyor ve şimdiye kadarki en iyi sonucu Portekiz'de elde ettiği yedincilik oldu.

MotoGP dünya şampiyonası gibi rekabetçi bir ekosistemde çabanın her zaman ödüllendirilmediğinin farkında olan Marquez, "Size çok şey verilen ve daha fazlasının vaat edildiği bir projede olduğunuzda, bunun geleceğine dair sabır ve güven duymanız normaldir."

"Kendinize güvenmeniz ve aynı zamanda şansınızın da olması gerekiyor. Çünkü tüm mühendisler çok çalışıyor. Şans, teknisyenlerin rekabetçi bir motosiklete dönüşen anahtarı bulmasında yatıyor," dedi.