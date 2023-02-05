KTM, Folger'ı 2023 MotoGP sezonu için test sürücüsü olarak seçti
KTM 2023 MotoGP sezonu için, bir kez podyuma çıkan Jonas Folger ile anlaşarak test sürücüleri kadrosunu genişletti.
Folger, 2023 model KTM RC16'da Dani Pedrosa ve Mika Kallio ile birlikte çalışacak ve 5-7 Şubat tarihlerinde Malezya'daki Sepang Uluslararası Pisti'nde gerçekleşecek resmi testlerin başlamasından hemen önce takıma katılacak.
Takıma katılması, KTM'nin geçen yılki Üreticiler Şampiyonası'nı altı takım arasında dördüncü sırada tamamlayarak bu yıl şampiyonluk için ciddi bir mücadele vermeyi hedeflediği bir döneme denk geliyor.
Avusturyalı marka ayrıca 2023 için fabrika kadrosunu da değiştirdi: Jack Miller, RNF'ye bağlı Miguel Oliveira'nın yerine katıldı ve Brad Binder ile takım arkadaşı oldu.
KTM MotoGP direktörü Pit Bierer, "MotoGP sezonu yaklaştıkça test ekibimizin programı da hayata geçiyor."
"Pek çok kişi, bu ekibin projemiz için ne kadar önemli işler yaptığını görmüyor ama onların katkıları çok önemli"
"Bu nedenle, Jonas'ı Mika ve Dani'nin yanına getirdik; her ikisi de motosikletimiz ve attığımız adımlar hakkında çok fazla bilgiye sahip."
"Jonas'ı oldukça iyi tanıyoruz ve daha önce kısa bir süre için motosikletimizi kullandı. Bir motosikleti yarışta öne çıkarmak için ne gerektiğini biliyor ve genç olduğu için takıma katacağı çok şey var. Dani ve Mika'ya kıyasla farklı bir vücut tipi ve tarzı var, ancak bu gelişimimizde bize yardımcı olacak."
"Test ekibimiz harika ve MotoGP yarışlarımız için ne kadar güçlü bir temel oluşturduklarını ne kadar söylesem azdır." dedi.
Pit Beirer, KTM Factory Racing
Photo by: KTM Images
2015-2016 yılları arasında Moto2'de üç kez yarış kazanan Folger, 2017'de Tech 3 Yamaha ile MotoGP'deki ilk yarışına çıktı ve Almanya'da kendi evinde ikinci oldu. Ancak kendisine Gilbert sendromu teşhisi konulmasının ardından çaylak sezonu yarıda kesildi.
Grid dışında geçirdiği süreden sonra Folger, 2019'da Yamaha'nın Avrupa test ekibine öncülük etmekle görevlendirildi ve fabrikanın test programını yönetme deneyimi kazandı.
Japon üretici, 2019 sezonunun sonunda sözleşmesini yenilememeyi tercih edince Folger, Grand Prix yarışlarının dışına çıkarak Yamaha R1 ile Almanya IDM şampiyonluğunu kazandı.
Bu, 2021'de Bonovo BMW ile Dünya Superbike Şampiyonası'nda tam zamanlı bir koltuk elde etmesine yardımcı oldu. Ancak Folger, neredeyse tamamen Yamaha motosikletlerinde geçirdiği bir kariyerin ardından M1000RR'ye alışmakta zorlandı ve takımı sezonun son yarışlarına katılmamayı tercih etmeden önce sekizinci oldu.
KTM ile yaptığı bu anlaşma, Folger'ın altı yıl sonra ilk kez MotoGP padoğuna geri döneceği anlamına geliyor.
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