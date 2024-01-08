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Binder: "Motosikletin sınırlarını kabul etmedim, hep biraz fazla zorladım ve yere çakıldım"

KTM'den Brad Binder, 2023 MotoGP sezonundan mutlu olmadığını, 'çok daha fazlasını yapabileceğini' hissettiğini ancak bazen motosikletinin sınırlarını kabul etmediğini itiraf ediyor.

Lewis Duncan
Editör Lewis Duncan
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Brad Binder, Red Bull KTM Fabrika Yarışı

Binder, MotoGP'deki en iyi şampiyona sonucunu 2023'te Francesco Bagnaia'nın 174 puan gerisinde dördüncü olarak elde etti.

İki sprint zaferi elde etmesine rağmen, yarış zaferi birkaç kez elinden kıl payı kaçtı.

Sezonun bir döneminde 2023 RC16'yı bindiği en iyi KTM olarak ilan eden Binder, sezonu hüsranla kapattı.

2023'te başardıklarından memnun olup olmadığı sorulduğunda Binder, "Dürüst olmak gerekirse pek değil."

"Bu sezon çok daha fazlasını bekliyordum. Çok daha fazlasını yapabileceğimi hissediyorum ama çok fazla hata yaptım ve birçok fırsatı teptim."

'Ama tamam, hayat bu, olabilir. Bu yeni formatla birlikte herkes bir sürü hata yapmış gibi görünüyor. Ama gelecek sezon yeniden başlamak için sabırsızlanıyorum."

"Şu andan itibaren gerçekten bir şeyleri inşa etmek, anlamak ve büyümek, her alanda küçük iyileştirmeler bulmaya çalışmak için bu iki ayımız var."

"Bence bunu yapabilirsek, önümüzdeki sezon bazı galibiyetler için savaşmak üzere ihtiyacımız olan her şeyle geri dönebiliriz." dedi.

Brad Binder, Red Bull KTM Factory Racing

Photo by: Gold and Goose / Motorsport Images

Brad Binder, Red Bull KTM Factory Racing

Binder Valencia Grand Prix'ini kazanma yolunda ilerlerken lider durumdayken pist dışına çıktı ve dördüncü sıraya geriledi. Ancak Fabio Di Giannantonio'nun cezası nedeniyle yarış sonrası üçüncü sıraya yükseldi.

Assen'deki iki podyum pist limiti cezaları nedeniyle elinden kaçarken, Almanya GP'sinde kaza yapmadan önce yarışı üçüncü sırada götürüyordu.

Motorsport.com'un, KTM'de daha fazlasını vadettiği için hatalarının daha fazla zorlamasından kaynaklanıp kaynaklanmadığı sorusuna Binder, "Pek sayılmaz. Dürüst olmak gerekirse, elinizden gelenin en iyisini yaptığınızda, ister birinci olmak için ister 10. olmak için mücadele ediyor olun, hata yapabilirsiniz."

"Bu yıl, bazen motosikletin sınırlarını kabul etmek yerine hep biraz fazla zorlamaya çalıştım ve yere çakıldım."

"Yani, bu ideal değildi. Ama dediğim gibi, bu sezondan çok şey öğrenebileceğimizi düşünüyorum."

"Ekibimin ve KTM'nin geçen yıla göre inanılmaz bir adım attığını söylemeliyim."

"Elbette oyunda kalmak için bir adım daha atmamız gerekiyor. Çünkü her şey gelişmeye devam ediyor. Bu heyecan verici."

"Hayatın keyiflerinden biri de her zaman gelişmeye çalışmaktır. Kendi adıma bir adım daha ileri gidebileceğimi biliyorum. Eğer onlar da aynısını yapabilirlerse gelecek yıl daha iyi bir durumda olabilirim." dedi.

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