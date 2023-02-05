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Pol Espargaro: "KTM'den ayrıldığım zamandan daha iyiyim"

Pol Espargaro, Honda'da geçirdiği iki zorlu yılın ardından 2023 MotoGP sezonu için KTM'ye geri dönüyor. Ancak İspanyol sürücü, Japon üreticiyle geçirdiği zamanın olumlu yönlerine bakıyor.

Antón Quintiá
Ekleyen:
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Çeviren:
Ezel Tan
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Pol Espargaro: "KTM'den ayrıldığım zamandan daha iyiyim"
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Pol Espargaro yeni sezonda nasıl performans göstereceği merak edilen sürücülerden birisi. İspanyol sürücü, Honda sürücüsü olarak geçirdiği iki felaket sezonun ardından 2023 yılında KTM'e geri dönecek.

Espargaro'nun Japon üreticiyle olan macerası pek de iyi geçmedi. Takıma, Marc Marquez'in sakatlandığı ve Japon üreticinin RC213V'yi yeterince geliştiremediği bir dönemde geldi.

Motosikletten  en iyi şekilde faydalanmakta zorlanan ve aynı zamanda sözleşmesinin sonuna doğru takım yöneticileriyle de sorunlar yaşayan Espargaro, KTM'e dönerken daha güçlü bir sürücü olduğuna inanıyor.

Espargaro, "Olumsuz anlardan bile bir şeyler öğrenirsiniz."

"Bu bir süreç ve tıpkı özel hayatınızda olduğu gibi bir, hem bir insan hem de bir sürücü olarak gelişiyorsunuz. Honda'da çok büyüdüm, çok olgunlaştım."

Pol Espargaro, Tech3 GASGAS Factory Racing

Pol Espargaro, Tech3 GASGAS Factory Racing

Photo by: GasGas Factory Racing

"Bazı zor anlar yaşamış olsak da benim için bu deneyim çok iyiydi."

"Çok iyi insanlarla ve iyi mühendislerle tanıştım ve bu nedenle sadece iyi şeyler söyleyeceğim."

"Kariyerinizdeki her adım, nerede gelişebileceğinizi görmek için önemlidir. Eğer bunu yapabiliyor ve gelişebiliyorsanız, o zaman bu bir kazançtır."

"Ben de geride kalan yıllara böyle bakıyorum."  dedi.

Espargaro, KTM'i yeniden test etmesinin ardından yüzündeki gülümsemenin geri geldiğini ve kendisini çok iyi hissettiğini söyledi.

"GasGas ile her şey benim konfor alanımda. Kendimi çok iyi hissediyorum. Sezon başlangıcı için her şey hazır fakat bu sadece bir başlangıç. Önümüzde uzun bir yolculuk var."

"Motosiklete bindiğinizde, hep bir öncekine kıyasla çok farklı olduğundan veya konseptin farklı olduğundan şüphe duyuyorsunuz."

"Baktığımdan KTM'den ayrıldığım zamana çok benziyor. Ayrıldığımdan bu yana değişen bazı ayrıntılar ve kullanılan yeni araçlar var ama şu anda kendimi oldukça rahat hissediyorum."

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