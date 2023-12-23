Pedrosa: "Yarışmak çok da özlediğim bir şey değil"

37 yaşındaki İspanyol sürücü her iki yarışı da dördüncü sırada tamamlarken, son şampiyon Francesco Bagnaia'yı geride bıraktığı yarışta podyumu sadece 0.669 saniye farkla kaçırmıştı.

Bu yıl Jerez'de düzenlenen İspanya GP'sine de katılan İspanyol sürücü, 2018 sonunda emekli olmasından bu yana yalnızca üçüncü yarışına çıktı.

Üç kez MotoGP şampiyonluğu kazanan Pedrosa'nın performansı, aralarında Aprilia sürücüsü Aleix Espargaro'nun da bulunduğu diğer sürücüler tarafından övgüyle karşılanırken, Espargaro Pedrosa'nın performansının MotoGP'de 'gördüklerinizle ilgili her şeyden şüphe duymanıza neden olduğunu' söyledi.

Ancak güçlü sonuçlarına rağmen Pedrosa 'hiçbir zaman geri dönmeyi düşünmediğini' söyledi.

Pedrosa, "Geri dönüp yarışmak ve iyi performans göstermek güzel ama bu çok da özlediğim bir şey değil."

"Kendime nasıl bir not vereceğimi bilemiyorum ama performansımdan oldukça memnunum. Takıma çok yüksek bir not veriyorum, iyi ve hatasız çalıştılar."

"Hiçbir zaman geri dönmeyi düşünmüyorum. Ayrıca, yaşadığımız sorunu görüyorsunuz, motosikletlerden daha fazla sürücü var."

"Çok eğlendim ama her şeyin bir zamanı var ve ben kendi zamanımı çoktan doldurdum. Motosiklet dışı şeylerden gittikçe daha fazla keyif alıyorum." dedi.

Dani Pedrosa, Red Bull KTM Factory Racing Photo by: KTM Images

Pedrosa'nın Pazar günü elde ettiği sonuç, şampiyonada eski Honda takım arkadaşı Marc Marquez'i bir puan geride bıraktığı anlamına geliyor.

31 kez MotoGP yarışı kazanan Pedrosa, "Pazar günü, cumartesi gününe göre daha gergindim, sabahtan beri bunu fark ediyordum. Ama çok eğlendim, dördüncülük bana daha önce hiç bu kadar iyi gelmemişti." dedi.

Sprint yarışını değerlendiren Pedrosa şunları söyledi: "Pecco'dan daha hızlı olduğumu gördüm ve iyi bir başlangıç yaparsam podyuma çıkabileceğimi düşündüm. Ancak benim için zor geçti ve Pecco'ya göre daha avantajlı olmama rağmen yapamadım."

"Yarış hissi bu pazar daha fazlaydı. Sonunda bunun bir yarış olduğunu düşündüm, sprint önemli ve puan kazandırıyor ama asıl yarış pazar günü, benim düşüncem buydu."