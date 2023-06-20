Pol Espargaro da Assen'de yarışmayacak!

Portekiz'de geçirdiği büyük kaza nedeniyle ciddi anlamda sakatlanan ve ağır bir iyileşme sürecinden geçen Espargaro, Mayıs ayının ortasına doğru ayağa kalkabilecek ve antrenmanlara çıkabilecek duruma gelmişti.

Espargaro'nun hedefi Haziran ayından itibaren pistlere dönebilmekti, ancak ilk olarak Mugello'da, sonrasında ise Sachsenring'de yarışma isteği reddedildi.

Son olarak Assen'de de şansını deneyen Espargaro ile görüşen takım, kendisinin dinlenmeye devam etmesini istedi.

Böylece üç aydır pistlerden uzak kalan Espargaro, sezonun ilk yarısını resmen kapatmış oldu. Kendisinin yerini ise bir kez daha Jonas Folger alacak.

Tech3 takım patronu Nicholas Goyon, "Pol Espargaro'nun iyileşmek için hala zamana ihtiyacı var ve yaz arasından sonra dönmesi olasılığına ağırlık verdik."

"Tüm GASGAS Tech3 ekibi onun arkasında ve yeniden yarışabilecek duruma gelene kadar onu desteklemeye devam edeceğiz."

MotoGP internet sitesine konuşan Herve Poncharal, "Zaten uzun süredir bekliyoruz ve bu kadar bekledikten sonra %95 oranında dahi geri dönmesini istemiyoruz, her şey tamamen normale döndüğünde, tamamen dönmesini istiyoruz."

"Kendisi büyük ihtimalle Assen'de yer almayacak."

"Bizim istediğimiz Pol'ün kazadan önceki seviyesine geri dönmesi, eğer Silverstone'da dönmesi gerekiyorsa Silverstone'da dönecek. Doktorundan izin alır almaz aramızda olacak." dedi.