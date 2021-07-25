Folger ve Mahias pazar günkü yarışlarda yer alamayacaklar

MGM BMW sürücüsü Folger, cumartesi günü gerçekleştirilen yarışta şimdiye kadarki en iyi performansını sergiliyordu ve yarışın çoğunu altıncı sırada götürmüştü.

Ancak 21 turluk yarışın 19. turunda, 6. ila 7. virajlar arasında yüksek hızlı bir kaza yaptı.

Kaza büyük olduğu için yarış, kırmızı bayrakla durduruldu ve yarışın tekrar başlamayacağı açıklandı.

Folger önce tıp merkezine götürüldü ve ardından daha fazla kontrol için hastaneye nakledildi. Buradaki taramaların ardından ciddi bir sakatlığı olmadığı açıklandı. Fakat sırtında ezilme vardı ve aynı zamanda sarsıntı yaşadığı doğrulandı.

Alman sürücü, Cumartesi gecesi taburcu edildi ancak doktorlar tarafından Pazar günkü yarışa katılmasına izin verilmedi.

Kaza esnasında yedinci olan Folger, "Kazaya kadar gerçekten harika bir hafta sonuydu. Hızımızı ve yeniden güçlü sıralar için yarışabileceğimizi gösterebildiğimiz için gerçekten çok mutluyum. Bu hepimiz için çok iyiydi.

"Aslında bugün yarışmak istiyordum. Ağrım olmasına ve yürümekte zorlanmama rağmen kendimi hazır hissettim. Ne yazık ki doktorlardan bu konuda olumlu bir sonuç alamadım. Yine de takıma, ortaya koydukları çaba ve geri dönüş yolunu bulmamızı sağladıkları için için teşekkür etmek istiyorum." dedi.

Bu arada Puccetti Kawasaki sürücüsü Mahias 13. turda kaza yapmıştı ve bu kazada sol skafoid kemiği kırıldı. Fransız sürücü sakatlığı nedeniyle ameliyat olmak üzere ülkesine dönecek.

Folger ve Mahias'ın çekilmesiyle beraber griddeki motosiklet sayısı 19'a düşmüş oldu.