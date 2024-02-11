Binder: "KTM, Sepang testlerinde göründüğünden daha iyi durumda"
Brad Binder, Sepang'da 2024'ün ilk MotoGP testini olumlu bir şekilde tamamladıktan sonra KTM'nin tur zamanlarının gösterdiğinden çok daha iyi bir konumda olduğunu düşünüyor.
Yeni MotoGP sezonu bu hafta üç günlük bir testle açılış yaparken, KTM Malezya'da nispeten geri planda kalırken Ducati bir dizi tur rekoruyla dikkatleri üzerine çekti.
Binder ne fabrika ne de Ducati uydu takımı sürücülerine tur zamanlarıyla cevap verebildi. Cuma günü en iyi derecesi olan 1:57.365 ile zaman çizelgesinde yedinci sırada yer alarak son şampiyon Francesco Bagnaia'ya göre 0.6 saniye geride kaldı.
Ancak Güney Afrikalı, test sonuçlarının gerçek rekabet düzeyinin yansıması olmadığına inanıyor ve KTM'nin RC16'ya getirdiği geliştirmelerle ileriye doğru bir adım attığını düşünüyor.
Binder, "Oldukça iyi bir son geçirdik ve genel olarak da oldukça iyi bir testti. Bir sürü yeni farklı şey denedik."
"Gün boyunca neyin işe yarayıp neyin yaramadığını, neyi beğenip neyi beğenmediğimizi daraltmaya başladık."
"Öğleden sonra gelecek için doğru yönü bulmaya başladık."
"Şu ana kadar çok iyi geçti. İşler zaman çizelgelerinde göründüğünden çok daha iyi hissediliyor. Her şeyi bir araya getirdiğimizde potansiyelimiz olduğunu düşünüyorum." dedi.
Jack Miller, Red Bull KTM Factory Racing
Photo by: Gold and Goose / Motorsport Images
Binder'in takım arkadaşı Jack Miller, KTM ile ikinci sezonuna hazırlanırken 1:57.851'lik derecesiyle son gün 14. sırada yer aldı.
Miller, RC16'da 2023'ün başına kıyasla daha özgüvenli hissettiğini söyledi. Ancak önümüzdeki ay Katar'daki ilk yarıştan önce motosikletten performans almak için hâlâ bazı yerler olduğuna inanıyor.
Sepang testinden sonra Miller, "Motosiklet oldukça iyi çalışıyor. Kış boyunca yaptığımız geleştirmelerden gerçekten memnunum."
"Gerçekten attığım en hızlı tur, 57.8, ama hâlâ diğer çocuklardan bir saniye gerideyim. Bu yüzden biraz daha fazlasını bulmamız gerekiyor. Yarış zamanı geldiğinde bulacağız."
"Bu yıl sezona girerken geçen yıla kıyasla kendime çok daha fazla güveniyorum. İleriye dönük paketi anlamak için ihtiyaç duyduğumuz bazı şeyleri çözebildik." dedi.
Bununla birlikte, Miller motosikletin arka tarafında tutuş eksikliği nedeniyle motosiklette birkaç sinir bozucu an yaşadı ve bunu elektroniklerin amaçlandığı gibi çalışmamasına bağladı.
Miller, "Perşembe günkü zayıflığım, özellikle de gerçekçi bir tur zamanı yapmak istediğimde ve arkayı iyi seviyede tutmaya çalıştığımda, sayısız kez arka tarafı kaybettim."
"Bu konuda çok fazla değişken var. Yatış açısı pozisyonlarının olduğu yerlerde, gerçekten iyi sürdüğünüzü hissedersiniz ve motosikleti zorlamaya başlarsınız ve aniden tutuş kaybolur."
"Bu en çok elektroniklerle ilgili." dedi.
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