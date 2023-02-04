Honda: "Ducati'nin önde olması, yeni şeyler denememizi zorlaştırıyor"

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HRC Honda bir zamanlar MotoGP'nin lider takımıydı ancak o günler çoktan geride kaldı. Takım son on yılını arka arkaya şampiyonluklar kazanan Marc Marquez'e odaklanarak geçirdi ve İspanyol sürücü sakatlanınca, Honda'ya yakışmayan bir sportif kriz ortaya çıktı.

İnsanlar gidişatı değiştirmeye çalışıyor ama bu kolay değil.

HRC direktörü Tetsuhiro Kuwata, Honda'nın MotoGP'nin ön tarafında olmaması nedeniyle büyük hayal kırıklığı yaşıyor.

Son yıllarda Gigi Dall'Igna önderliğinde büyük atılımlar yapan Ducati, yavaş yavaş gridin en iyi motosikletini üretti.

İtalyan üreticinin bu noktaya gelmesi kolay olmadı fakat teknolojik çözümler, aerodinamik yenilikler ve motoru kademeli olarak geliştirerek gridin en önüne geçtiler.

HRC direktörü Kuwata, Japon gazetecilerle yaptığı basın toplantısında, "Ne yazık ki Ducati önde gidiyor."

"Geride kalıp, kovalayan taraf olmamız sinir bozucu. Bu da şu anda yeni şeyler denememizi engelliyor."

"İlk hedefimiz bu trendi durdurmak, mümkün olan en kısa sürede yakalamak istiyoruz."

Marc Marquez, Repsol Honda Team Photo by: Gold and Goose / Motorsport Images

Honda, son yıllardaki başarısı açısından büyük ölçüde Marc Marquez'e bağımlıydı ve İspanyol sürücü yarışamayınca, podyuma dahi zor çıktılar.

Dış dünyaya bakıldığında Honda son yıllarda yerinde saymış gibi görünüyor fakat Kuwata, arka planda çok çalıştıklarını söylüyor.

"Yeni parçalar her zaman gözle görünür olmuyor, bu da yerimizde saydığımız izlenimi veriyor."

"Ancak durum kesinlikle böyle değil. Yeni teknoloji ve fikirler geliştirmek için mücadele ediyoruz."

"Yine de Ducati, performans üzerinde büyük etkisi olan bazı alanlarda daha ileride."

Bu hafta sonu MotoGP Shakedown testi başlıyor ve Stefan Bradl yine yeni Honda RC213V'yi test edecek.

Kuwata, "Öncelikle tekrar galibiyet mücadelesi verebileceğimiz bir seviyeye ulaştığımızdan emin olmalıyız."

"Bu gerçekleştiğinde mühendisler biraz daha rahatlayabilirler. Ancak şu anda bu mümkün değil. Şu an kovalayan tarafız ve öncelik en hızlı olanı yakalamak." dedi.