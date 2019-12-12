Folger, 2020'de özel davetle Superbike'te yarışacak

Bir sezon boyunca Yamaha’nın Avrupa testlerindeki öncü sürücüsü olan Folger, Iwata markasının motor geliştirme sorumluluklarını, Japon sürücülerine vermesi üzerine geçen ay Yamaha ile yollarını ayırdı.

An itibariyle Alman sürücü kendisine Alman IDM serisinde yarışan Yamaha-MGM takımında yer buldu, ancak aynı zamanda Dünya Superbike Şampiyonası’nın Assen, Oschersleben ve Barcelona yarışlarına özel davetle katılma hakkı elde etti.

“Son birkaç ay ve hafta, geleceğim ve kariyerim için çok çalkantılı oldu. Yamaha MotoGP test sürücüsü rolümün bitirilmesi, beni çok fazla etkiledi. Ama en sonunda ileriye bakmam gerekti ve pek çok insanla, gelecek sene bir birliktelik olması için konuştum.”

“Uzun süre düşündükten sonra, yarışmaya geri dönüşümün IDM Superbike serisinde olacağına karar verdim. Takım sahibi Michael Galinski beni takımın ümit verici bir pakete sahip olduğuna ikna etti.”

“En büyük hedefim tabii ki de şampiyonayı kazanıp, birkaç özel davet girişi sonrasında, 2021 için Dünya Superbike şampiyonasında kendime tam zamanlı bir koltuk bulmak.”

2018’de yaşadığı hastalık sonrası Tech3 Yamaha koltuğunu bırakmak zorunda kalan Folger, Petronas Sprinta Moto2 takımına üçüncü pilot olarak katılarak yarışlara, kesin olmayan bir dönüş yaptı.

Yazın Motorsport.com’a yaptığı açıklamada Folger, yarış hayatına tam zamanlı olarak Moto2’de devam etmek veya olan test pilotu görevine kendini adayıp özel davet şansları için şans aramak arasında seçim yapmaya çalışıyordu; kesin kararını ise test pilotu görevinin sonlandırılması ardından vermek zorunda kaldı.