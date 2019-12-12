World SUPERBIKE
World SUPERBIKE
R
World SUPERBIKE
Losail
24 Eki
-
26 Eki
Etkinlik Bitti
Özet Sonuçlar
TÜMÜ:
Program Sonuçlar Puan Durumu
Oturum aç

Motorsport Network

TV Bilet al Mağaza

Uygulamalarımızı indirin

© 2019 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.
TV Bilet al Mağaza
Önceki
World SUPERBIKE / Son dakika

Folger, 2020'de özel davetle Superbike'te yarışacak

paylaşım
yorumlar
Folger, 2020'de özel davetle Superbike'te yarışacak
Ekleyen:
12 Ara 2019 06:45

Yamaha’nın eski MotoGP test pilotu Jonas Folger, tam zamanlı yarışacağı IDM serisininin yanında Dünya Superbike Şampiyonası’nda birden fazla özel davetle yarışa katılım hakkına sahip olacak.

Bir sezon boyunca Yamaha’nın Avrupa testlerindeki öncü sürücüsü olan Folger, Iwata markasının motor geliştirme sorumluluklarını, Japon sürücülerine vermesi üzerine geçen ay Yamaha ile yollarını ayırdı.

An itibariyle Alman sürücü kendisine Alman IDM serisinde yarışan Yamaha-MGM takımında yer buldu, ancak aynı zamanda Dünya Superbike Şampiyonası’nın Assen, Oschersleben ve Barcelona yarışlarına özel davetle katılma hakkı elde etti.

“Son birkaç ay ve hafta, geleceğim ve kariyerim için çok çalkantılı oldu. Yamaha MotoGP test sürücüsü rolümün bitirilmesi, beni çok fazla etkiledi. Ama en sonunda ileriye bakmam gerekti ve pek çok insanla, gelecek sene bir birliktelik olması için konuştum.”

“Uzun süre düşündükten sonra, yarışmaya geri dönüşümün IDM Superbike serisinde olacağına karar verdim. Takım sahibi Michael Galinski beni takımın ümit verici bir pakete sahip olduğuna ikna etti.”

“En büyük hedefim tabii ki de şampiyonayı kazanıp, birkaç özel davet girişi sonrasında, 2021 için Dünya Superbike şampiyonasında kendime tam zamanlı bir koltuk bulmak.”

2018’de yaşadığı hastalık sonrası Tech3 Yamaha koltuğunu bırakmak zorunda kalan Folger, Petronas Sprinta Moto2 takımına üçüncü pilot olarak katılarak yarışlara, kesin olmayan bir dönüş yaptı.

Yazın Motorsport.com’a yaptığı açıklamada Folger, yarış hayatına tam zamanlı olarak Moto2’de devam etmek veya olan test pilotu görevine kendini adayıp özel davet şansları için şans aramak arasında seçim yapmaya çalışıyordu; kesin kararını ise test pilotu görevinin sonlandırılması ardından vermek zorunda kaldı.

Jonas Folger, SIC Racing Team

Jonas Folger, SIC Racing Team

Photo by: Gold and Goose / Motorsport Images

Sonraki haber
Scheib, tam sezon Superbike'ta yarışacak

Önceki haber

Scheib, tam sezon Superbike'ta yarışacak
Yorumları görüntüle

Bu Haber Hakkında

Seri World SUPERBIKE
Pilotlar Jonas Folger
Editör Jamie Klein

Yarış merkezi

Losail

Losail

24 Eki - 26 Eki
Seans Tarih
Yerel zaman dilimi
Sizin Zaman Diliminiz
 İçerik
SSP300 FP1
Per 24 Eki
Per 24 Eki
05:15
15:15
SSP FP1
Per 24 Eki
Per 24 Eki
06:00
16:00
SBK FP1
Per 24 Eki
Per 24 Eki
07:00
17:00
SBK FP2
Per 24 Eki
Per 24 Eki
10:00
20:00
SBK FP3
Cum 25 Eki
Cum 25 Eki
05:00
15:00
SBK SP
Cum 25 Eki
Cum 25 Eki
07:30
17:30
SBK Yarış 1
Cum 25 Eki
Cum 25 Eki
10:00
20:00
SBK SP Yarış
Cmt 26 Eki
Cmt 26 Eki
06:00
16:00
SSP300 Yarış
Cmt 26 Eki
Cmt 26 Eki
07:15
17:15
SSP Yarış
Cmt 26 Eki
Cmt 26 Eki
08:15
18:15
SBK Yarış 2
Cmt 26 Eki
Cmt 26 Eki
10:00
20:00
Son sonuçlar Puan Durumu

Çok Okunanlar

1
Formula 1

Sainz'ın çektiği fotoğraf, MCL35 konseptine dair ipucu olabilir

2
MotoGP

Yamaha şefi, Hamilton'ın MotoGP testinden etkilendi

46dk
3
MotoGP

Honda, motosikletini sadece Marquez'in sürebildiğine inanmıyor

4
Formula 1

Tost: "Mercedes, F1'in 'en baskın' takımı"

5
Formula 1

Galeri: Hamilton - Rossi araç takası

Son Videolar

2020 Dünya Superbike Şampiyonası takvimi 02:12
World SUPERBIKE

2020 Dünya Superbike Şampiyonası takvimi

WorldSBK San Juan: 2. yarış startı 03:06
World SUPERBIKE

WorldSBK San Juan: 2. yarış startı

WorldSBK Magny-Cours: 2. yarış özeti 01:36
World SUPERBIKE

WorldSBK Magny-Cours: 2. yarış özeti

WSBK Magny-Cours: Toprak-Bautista kazası 01:01
World SUPERBIKE

WSBK Magny-Cours: Toprak-Bautista kazası

WorldSBK Magny-Cours: 1. yarış özeti 01:36
World SUPERBIKE

WorldSBK Magny-Cours: 1. yarış özeti

Son Haberler

Folger, 2020'de özel davetle Superbike'te yarışacak
SBK

Folger, 2020'de özel davetle Superbike'te yarışacak

Scheib, tam sezon Superbike'ta yarışacak
SBK

Scheib, tam sezon Superbike'ta yarışacak

Video: Toprak Razgatlıoğlu'ndan pitte stoppie (arka kaldırma) şov
SBK

Video: Toprak Razgatlıoğlu'ndan pitte stoppie (arka kaldırma) şov

WSBK Jerez testi: Rea lider, Toprak ikinci!
SBK

WSBK Jerez testi: Rea lider, Toprak ikinci!

Yeni Ducati takımı 2020'de Superbike'a katılıyor
SBK

Yeni Ducati takımı 2020'de Superbike'a katılıyor

Mail listesine üye ol

Motorsport.com uygulaması

Seri

Motorsport Network.

İletişim

© 2019 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.