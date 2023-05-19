Bagnaia şikayetçi: "Uydu takımlarıyla ilgili açıklamam çarpıtıldı!"

Geçen hafta sonu Fransa GP'sinde Maverick Vinales ile üçüncü sıra için mücadele ederken yarış dışı kalan Bagnaia, bir ana yarışı daha tamamlayamayarak hayal kırıklığı yaşadı.

Ancak hayal kırıklığı yaşayan tek isim Bagnaia değildi, tam dokuz ismin düştüğü yarışta sadece 13 sürücü damalı bayrağı görebildi.

Yarışın ardından kaza sayısını azaltmak için yapılabilecekler hakkında konuşan Bagnaia, "Son iki yıldır ilk birkaç turda kazanmaya çalışıyoruz."

"Arkada kalan, ön grubu yakalama potansiyeli olmayan bir sürücü, aynı anda altı sürücüyü geçmeye çalışıyor. İşler böyle yürümez."

"Kazaların çoğu startta oluyor çünkü çok fazla kargaşa var.

"Bugünkü durumumuzla, tüm motosikletler kazanma potansiyeline sahip. Bunu düşünmek gerekiyor çünkü bu güvenli bir senaryo değil."

"İlk motosikletten son motosiklete kadar herkes galibiyet mücadelesi verebilir. Artık fabrika motosikletleri ve uydu motosikletleri arasında eskiden olduğu gibi 0.6-0.7 saniyelik bir fark yok."

"Örneğin geçmişe bakalım, 'Fantastik Dörtlü' [Valentino Rossi, Dani Pedrosa, Casey Stoner ve Jorge Lorenzo] en iyi oldukları ve fabrika motosikletlerine sahip oldukları için öne çıktılar."

"Diğerleri oldukça geridelerdi çünkü ne yetenek olarak, ne de motosiklet olarak önlerde yarışabilecek durumda değillerdi."

"Şimdi seviye çok yüksek, herkes her şeyin sınırlarını zorluyor. Fabrika ve uydu motosikletleri arasındaki farkı biraz olsun açabilmek ve belli durumların önüne geçmek gerekebilir." dedi.

Herve Poncharal, IRTA President Photo by: Dorna

Bagnaia'nın bu yorumları, gerek taraftarların, gerek de uydu takımlarının tepkisini çekti.

En ciddi tepki gösteren isimse Bagnaia'nın kariyerine Pramac Ducati'de başladığını hatırlatan Tech3 takım patronu Herve Poncharal idi.

Autosport/Motorsport.com'a özel bir röportaj veren Bagnaia durumu açıklığa kavuşturmak için harekete geçti.

Bagnaia, "Bazı kişiler tarafından yapılan yorumlar nedeniyle söylediklerim bağlamından koparılmış"

"Bana güvenlik ve kazalardaki artışın nedenleri soruldu ve ben de basitçe bir benzetme yapmaya çalıştım ve bunun daha önce yaşanmadığını söyledim."

"Bence yıllar önce daha az kaza görüyorduk çünkü en iyi sürücülerle diğerleri arasında büyük bir fark vardı. Şimdi her şey çok daha sıkı.

"MotoGP'ye bir uydu takımıyla geldim. Fabrika motosikletleri ile uydu motosikletler arasında bir uçurum yaratmayı nasıl önerebilirim?"

"Kaza sayısındaki artış, dünya şampiyonasındaki rekabetin yakınlığından kaynaklanıyor. Herkes birbirine epey yakın, dolayısıyla herkes çok sert fren yapıyor."

"Yarışa en arkadan başladığınızda ve en önde olmak için gereken hıza sahip olmadığınızı bildiğinizde bile, yeni lastiklerden en iyi şekilde yararlanmak için başlangıçta mümkün olduğunca çok yer kazanmaya çalışıyorsunuz."

"Bu yüzden yarışların ilk turlarında çok fazla kaza oluyor."

"Le Mans'tan sonra üç gün boyunca telefonsuz kaldım ve tekrar bağlandığımda Poncharal ile aramdaki tartışmanın MotoGP resmi web sitesi tarafından büyütüldüğünü gördüm."

"Hiçbir zaman tartışma yaratacak bir yorumda bulunmadığım halde kartopu giderek büyüyor. Aksine, bunun güvenlik gibi çok ciddi bir konu hakkında olduğunun farkındayım."

"Ne yazık ki, bazı insanların kimin kazandığından ya da pistte gerçekleşen güzel mücadelelerden bahsetmek yerine tartışma aramayı tercih ettiği bir ortamdayız."

"Son zamanlarda benim yetkinliğimde olmayan konular hakkında çok fazla konuşuluyor.

"Ben bir yarışçıyım, bu spora aşığım ve tek amacım yarış kazanmak ve takımımla birlikte çalışmak. Şu andan itibaren sadece en iyi bildiğim şey olan spor hakkında konuşacağım ve gerisini başkalarına bırakacağım.

"Bir tartışma başlatmak için bahane olarak bağlamından koparılan her kelimeyi gerekçelendirmek zorunda kalmaktan yoruldum."