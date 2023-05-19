Agostini: "Marquez'in Honda'da kalması gerek"
8 kez MotoGP şampiyonu Giacomo Agostini'ye göre Marc Marquez'in Honda'dan ayrılmaması ve biraz daha sabretmesi gerekiyor.
Son üç sezonu sakatlıklarla boğuşarak geçirdikten sonra bu sezon şampiyonluk mücadelesine dönüş yapmayı uman Marquez, ilk yarışta Miguel Oliveira ile yaşadığı bir kazanın ardından sağ elini kırdı ve sonraki üç yarışı kaçırdı.
Yine de hem ilk yarışta pole pozisyonunu almasıyla, hem de Fransa'da geri döner dönmez pole pozisyonu mücadele vermesiyle hızından bir şey kaybetmediğini gösteren Marquez için asıl sorun Honda'nın tutarsızlığı gibi duruyor.
Bu sorun sadece Marquez'i etkilemiyor, takım arkadaşı Joan Mir'in yanı sıra LCR sürücüleri Takaaki Nakagami ve Alex Rins de sürekli hatalar yapmakta.
Tüm bu olanlar, Marquez'in Honda'dan ayrılabileceği ve kendine yeni bir yol çizeceğine yönelik dedikoduların artmasına sebep olmuş vaziyette.
Mevcut durum hakkında konuşan Giacomo Agostini'ye göre Marquez'in fevri bir karar vermemesi ve "pek de uzakta görünmeyen" Honda'da kalması gerek.
Marca'ya konuşan Agostini, "Honda dünyanın en büyük üreticisi, dolayısıyla Honda'dan ayrılmak kolay değil, hiç kolay değil."
"Şu anda takımdaki durum iyi olmayabilir ancak dünya yuvarlak, dolayısıyla Honda'nın zamanı yeniden gelebilir."
"Herkes bir Ducati'ye kolayca alışamaz, Aprilia ve KTM de çok güçlü, dolayısıyla takım değiştirme kararı vermek hiç kolay değil."
"Ducati'nin zaten birçok kazanan sürücüsü var, Marc'a ihtiyaçları yok. Ona sahip olmak istedikleri doğru, ancak zaten kazanan sürücüleri değiştirmek istemeyeceklerdir.
"Yamaha'ya gelirsek, onların da Honda'ya yakın olacağını düşünüyorum, hatta şu anda zaten yakın oldukları için eşitlenecekler."
"Marc sabırlı olmalı. Biraz acı çekecek ama fırtınadan sonra güneş doğar. Göreceğiz." dedi.
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