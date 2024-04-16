Martin: "Şampiyonluğun favorisi Bagnaia"

Martin'in bu ylı tüm yarışlarda podyuma çıkma serisi, son yarış Amerika'da Enea Bastianini'ye geçilmesiyle sona erdi.

Pramac sürücüsünün serisi sona ermiş olsa da, gelecek haftaki İspanya Grand Prix'si öncesi Bastianini'ye karşı 21 puan farkla şampiyona lideri konumunda.

Çifte dünya şampiyonu Bagnaia, Katar GP'sini kazandı, Portekiz'de yarış dışı kaldı ve Austin'de ancak beşinci olabildi.

Sonuç olarak şu anda lider Martin'in 30 puan gerisinde yer alıyor.

Buna rağmen Martin, Bagnaia'nın bu yılki şampiyonluğun favorisi olduğunu söylüyor ve ekliyor: "Bilmiyorum, bence şampiyonluk için mücadele edebilecek pek çok sürücü var."

"Bence Pecco hâlâ favori çünkü geçen sezonu o kazandı, o bir numara."

"Rakiplerimiz gerçekten çok kuvvetli. Marc [Marquez] var, hatta Pedro [Acosta] var, o da gerçekten çok iyi ve istikrarlı."

Jorge Martin, Pramac Racing Photo by: Gold and Goose / Motorsport Images

"Yani asla bilemezsiniz. Enea de mesela tüm hafta sonu çok güçlüydü. Bu yüzden önemli olan her yerde hızlı olmamız."

Martin şampiyona liderliğini umursamamaya çalıştığını söylüyor ve ekliyor: "Şu anda kesinlikle buna bakmıyorum."

"Bunu düşünmek istemiyorum fakat bunun için puan almaya çalışıyoruz. Haliyle bundan dolayı mutluyum."

"Şimdiden 80 puana sahip olduğumuz için mutluyum çünkü bu zaten çok fazla."

"Dolayısıyla mutlu olmalıyız ve bu yolu korumalıyız. Şu anda gayet iyi çalışıyoruz; kendimize odaklanıyoruz ve geçen yıl elde ettiğimiz sonuçları geliştiriyoruz."

"Burası geçmişte zorlandığım bir pistti ve hafta sonu oldukça fazla puan aldık."

"Yani 10. olmaktansa lider olmak daha iyi."