Martin: "Şampiyonluğun favorisi Bagnaia"
MotoGP şampiyona lideri Jorge Martin, ilk üç yarışın ardından 30 puan geride olmasına rağmen Francesco Bagnaia'nın 2024 şampiyonluğunun "favorisi" olduğunu düşünüyor.
Gold and Goose / Motorsport Images
Martin'in bu ylı tüm yarışlarda podyuma çıkma serisi, son yarış Amerika'da Enea Bastianini'ye geçilmesiyle sona erdi.
Pramac sürücüsünün serisi sona ermiş olsa da, gelecek haftaki İspanya Grand Prix'si öncesi Bastianini'ye karşı 21 puan farkla şampiyona lideri konumunda.
Çifte dünya şampiyonu Bagnaia, Katar GP'sini kazandı, Portekiz'de yarış dışı kaldı ve Austin'de ancak beşinci olabildi.
Sonuç olarak şu anda lider Martin'in 30 puan gerisinde yer alıyor.
Buna rağmen Martin, Bagnaia'nın bu yılki şampiyonluğun favorisi olduğunu söylüyor ve ekliyor: "Bilmiyorum, bence şampiyonluk için mücadele edebilecek pek çok sürücü var."
"Bence Pecco hâlâ favori çünkü geçen sezonu o kazandı, o bir numara."
"Rakiplerimiz gerçekten çok kuvvetli. Marc [Marquez] var, hatta Pedro [Acosta] var, o da gerçekten çok iyi ve istikrarlı."
Jorge Martin, Pramac Racing
Photo by: Gold and Goose / Motorsport Images
"Yani asla bilemezsiniz. Enea de mesela tüm hafta sonu çok güçlüydü. Bu yüzden önemli olan her yerde hızlı olmamız."
Martin şampiyona liderliğini umursamamaya çalıştığını söylüyor ve ekliyor: "Şu anda kesinlikle buna bakmıyorum."
"Bunu düşünmek istemiyorum fakat bunun için puan almaya çalışıyoruz. Haliyle bundan dolayı mutluyum."
"Şimdiden 80 puana sahip olduğumuz için mutluyum çünkü bu zaten çok fazla."
"Dolayısıyla mutlu olmalıyız ve bu yolu korumalıyız. Şu anda gayet iyi çalışıyoruz; kendimize odaklanıyoruz ve geçen yıl elde ettiğimiz sonuçları geliştiriyoruz."
"Burası geçmişte zorlandığım bir pistti ve hafta sonu oldukça fazla puan aldık."
"Yani 10. olmaktansa lider olmak daha iyi."
Watch: MotoGP: Vinales recovers from 11th to win | 2024 #AmericasGP
Motorsport topluluğunun bir parçası olunYorumlara katılın
Bu İçeriği Paylaşın veya Kaydedin
Bagnaia: "Sarsıntı sorunu yarışı 'savunma modunda' tamamlamama neden oldu"
Dall’Igna: "Bagnaia/Marquez teması çok üzücü"
Marquez kazası nedeniyle kızgın olan Bagnaia, olayın yarış kazası olduğunu kabul etti
Bastianini: "Podyuma geri dönmek güzel"
Resmi: Ducati, Bagnaia ile yeni sözleşme imzaladı!
Ducati, Bagnaia ile yeni sözleşme imzalamada aceleci davranmıyor
Son Haberler
Marquez: "Quartararo'nun sözleşmesini uzatmasında yaş önemli bir faktör"
Çin GP'de havanın soğuk olması bekleniyor
Perez ile bir yıl daha devam etmeyi planlayan Red Bull, sonrası için Albon'u düşünüyor!
Acosta: "Önceliğim şampiyonluk mücadelesi vermek değil"
Abone olun ve Motorsport.com'a reklam engelleyicinizle erişin.
Formula 1'den MotoGP'ye kadar doğrudan padoktan haber yapıyoruz çünkü biz de sizin gibi sporumuzu seviyoruz. Uzman gazeteciliğimizi sunmaya devam etmek için web sitemiz reklam kullanıyor. Yine de size reklamsız bir web sitesinin keyfini çıkarma ve reklam engelleyicinizi kullanmaya devam etme fırsatı vermek istiyoruz.
Öne Çıkan Yorumlar