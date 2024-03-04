Resmi: Ducati, Bagnaia ile yeni sözleşme imzaladı!

2019'da Pramac ile MotoGP'ye adım atan Bagnaia, 2021 yılında Ducati fabrika takımına geçiş yapmıştı.

Bagnaia, 2022'de İtalyan üreticinin 15 yıllık şampiyon olamama serisine son verdi ve geçen yıl da arka arkaya ikinci kez şampiyon oldu.

Bugün bir açıklama yayınlayan Ducati, Bagnaia'nın takımla olan kontratının yenilendiğini duyurdu.

27 yaşındaki çifte MotoGP şampiyonu, 2026 sonuna kadar Ducati bünyesinde yer alacak.

Bagnaia, "Hayallerimin takımıyla yarışmaya devam edebildiğim için çok mutluyum."

"Bu renkleri giymek benim için bir onur. Bu harika ve gurur verici bir şey. Ducati, ekibim ve Ducati Corse'daki tüm çalışanlarla birlikte inanılmaz şeyler başardık."

"Önümüzdeki üç yıl boyunca daha fazla başarı elde etmek için elimizden gelenin en iyisini yapmaya devam edeceğiz." dedi.

Dall'Igna şunları ekledi: "Pecco, bir İtalyan motosikletiyle MotoGP'de dünya şampiyonluğu kazanan ilk İtalyan oldu."

"Birlikte Bologna'ya 15 yıldır kazanamadığımız bir dünya şampiyonluğu getirdik. Kendisi iki kez şampiyon oldu ve motosikletindeki 'bir numarayı' fazlasıyla hak ettiğini birden fazla kez gösterdi."

Sözleşmenin şartları gizli olmakla birlikte, Bagnaia'nın yaklaşık yedi milyon euro temel maaş kazanması bekleniyor. Bonuslar da hesaba katıldığında toplam maaşı 10 milyon euroyu bulacak.