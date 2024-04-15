Bagnaia: "Sarsıntı sorunu yarışı 'savunma modunda' tamamlamama neden oldu"

Yarışın başlarında liderlik için Marc Marquez, Pedro Acosta ve Jorge Martin gibi isimlerle mücadele eden Ducati fabrika sürücüsü Bagnaia, yarışı kazanan Maverick Vinales'in yedi saniyeden fazla gerisinde damalı bayrağı beşinci sırada geçti.

Bagnaia, 20 turluk yarışın ikinci yarısında Aprilia'dan Vinales ve ikinci sıradaki KTM sürücüsü Acosta'ya yetişecek tempoyu yakalayamamakla kalmadı, aynı zamanda takım arkadaşı Enea Bastianini ve Pramac sürücüsü Martin'in Ducati GP24'leriyle de mücadele edemedi.

Ancak Katar sprintinde onu rahatsız eden ve Portekiz hafta sonunu etkileyen lastik titreşimi sorunu geri döndü. Bagnaia, Austin'de pozisyonunu korumak ve elinden geldiğince puanları kurumaktan başka seçeneğinin olmadığı söyledi.

Bagnaia, "Yarışım iyi başladı, kendimi iyi hissediyordum. Altıncı turdan sonra galibiyet ya da podyum için mücadele edebileceğimi düşünüyordum."

"Ancak lastiğin sol tarafında çok fazla titreme ve sarsıntı olmaya başladı ve her şeyi yönetmek çok zor hale geldi."

"Lastiğin sağ tarafını tamamen yok ettim. Bu yüzden sağ viraj almak zorlaştı."

"Bu yüzden yedi tur sonra savunmada kalarak yarıştım ve çok zordu. Her şeyi idare etmeye çalıştım. Kesinlikle durumu anlamalı ve sorunları çözmeliyiz çünkü çok zordu."

Francesco Bagnaia, Ducati Team Photo by: Gold and Goose / Motorsport Images

"Durum 2022'ye çok benziyor, sezon başında defansta yarışmak zorunda kaldım. Bu sorunu çözeceğimize dair tüm güvenim takımımda. Yine zirve için mücadele edeceğiz." dedi.

Amerika GP muhtemelen Ducati'nin 2024'teki en az rekabetçi hafta sonu oldu. Vinales 11. sırada düştükten sonra toparlanarak çarpıcı bir zafer elde etti ve Tech3'ten Acosta ikinci olarak Ducati'yi en iyi üçüncü marka olmaya itti.

Cumartesi günü sprint yarışı da İtalyan üretici için de zor geçti. Bastianini ve Bagnaia ancak altıncı ve sekizinci olabildi.

Mühendislerin çözmesinin zor olduğu düşünüldüğü sarsıntı sorunu hakkında endişeli olup olmadığı sorulduğunda Bagnaia, " Tüm hafta sonu Enea gerçekten sorun yaşadı. Ama garip olan şey hiç sarsıntı sorunu yaşamaması oldu."

"Kendimi iyi hissediyordum, Martin de hızlıydı ama bugün zorlandık. Üç motorla bunu anlamak zor çünkü Franky [Morbidelli] hâlâ öğreniyor. Bu yüzden onu aynı şekilde değerlendirmek zor."

"Enea frenlerle mücadele ediyordu, motosikletin dönmesi için mücadele ediyordu. Ancak bugün süper hızlı bir gündü. Sorun yaşamadan galibiyet için mücadele edebilirdim. Ama sadece altı tur boyunca galibiyet için mücadele edebildim ve ondan sonra zorlanmaya başladım." dedi.

Son şampiyon Bagnaia, sezonun ilk üç yarışının ardından sıralamada beşinci sırada ve şampiyona lideri Martin'in 30 puan gerisinde yer alıyor.