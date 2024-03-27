Tüm Seriler
Prime'a abone ol

Ücretsiz üye olun

  • Favori makalelerinize hızlı erişim sağlayın

  • Son dakika haberleri ve favori sürücülerle ilgili bildirimleri yönetin

  • Yorumlarınızla sesinizi duyurun

Kayıt Oturum aç

Motorsport prime

Premium içeriği keşfedin
Prime'a abone ol

EDİSYON

Türkİye
MotoGP Portekiz GP

Dall’Igna: "Bagnaia/Marquez teması çok üzücü"

Ducati genel müdürü Gigi Dall'Igna, Francesco Bagnaia ve Marc Marquez'in MotoGP Portekiz Grand Prix'sindeki temasını "çok üzücü" olarak nitelendirdi.

Lewis Duncan
Lewis Duncan
Marc Marquez, Gresini Racing and Francesco Bagnaia, Ducati Team crash

Marc Marquez, Gresini Racing and Francesco Bagnaia, Ducati Team crash

Gold and Goose / Motorsport Images

Gresini Ducati'den Marquez ve fabrika takımından meslektaşı Bagnaia, geçtiğimiz pazar günü Algarve Uluslararası Pisti'nde düzenlenen grand prix'de beşincilik için mücadele ederken, bitime iki tur kala temas ettiler.

Marquez, GP23'ünü Bagnaia'nın iç tarafına doğru fırlattı ancak Bagnaia'nın pozisyonunu geri almaya çalışmasına izin verdi. Ancak iki sürücü temas etti.

Kaza FIM hakemleri tarafından bir yarış olayı olarak değerlendirildi ve Bagnaia bu kararı kabul etti.

Ancak Marquez, bu çarpışmanın Bagnaia'nın "hatası" olduğunu ve sezonun bu erken döneminde iki puan kaybetmenin şampiyonluk hedefleri üzerindeki minimum etkisi göz önüne alındığında, son dünya şampiyonunun eylemlerinin yersiz olduğunu düşünüyordu.

İç savaş tehdidini Ducati'nin artık daha hassas bir şekilde yönetmesi gerekiyor

Konuyla ilgili ilk kez konuşan Dall'Igna, Ducati'nin resmi web sitesinde Portekiz hafta sonuyla ilgili yaptığı değerlendirmede şunları söyledi, "Pecco ve Marc'ın karıştığı ve her ikisinin de zafer için mücadele edemediği karmaşık bir yarışta şampiyona sıralaması için önemli puanlar kazanma şansını ellerinden alan olay çok üzücüydü."

"Dürüst olmak gerekirse, başka herhangi bir yorum tamamen gereksiz olacaktır." dedi.

Gigi Dall'Igna, Ducati Corse General Manager

Gigi Dall'Igna, Ducati Corse General Manager

Photo by: Gold and Goose / Motorsport Images

Kazadan önce bile Bagnaia, Pramac adına yarışı kazanan GP24 sürücüsü Jorge Martin ve ikinci sıradaki takım arkadaşı Enea Bastianini'nin arkasında yarışa devam ediyordu.

Dall'Igna, Bastianini'nin geçen yılki Malezya GP'sinden bu yana ilk kez bir grand prix podyumuna dönmesinin "bir galibiyet sayıldığını" söyledi.

Dall'Igna, "Ducati ayrıca Enea ile podyumda ikinci sırayı elde etti. Çok değerli bir sonuç için cesaret ve kararlılık." 

"En önde yarışa başlaması onun için çok önemliydi, buna ihtiyacı vardı. Hatta kendisinin olduğunu hissettiği bir pistte olmak daha da önemliydi."

"Sezonun başındayız ve hiç şüphesiz bu ikincilik bir galibiyet sayılır." dedi.

Watch: MotoGP: Jorge Martin masters Portimao | 2024 #PortugueseGP

Motorsport topluluğunun bir parçası olun

Yorumlara katılın

Bu İçeriği Paylaşın veya Kaydedin

yorumlar
Önceki haber Martin: "Bu piste minnettarım çünkü burada çok şey öğrendim"
Sonraki haber Liberty Media, MotoGP'yi satın almaya hazırlanıyor

Öne Çıkan Yorumlar

Henüz hiç yorum yapılmadı. İlk yorum yapan olmak ister misiniz?
Lewis Duncan
Daha fazlası
Lewis Duncan
Martin: "Bu piste minnettarım çünkü burada çok şey öğrendim"

Martin: "Bu piste minnettarım çünkü burada çok şey öğrendim"

MotoGP
Portekiz GP
Martin: "Bu piste minnettarım çünkü burada çok şey öğrendim"
Bastianini: "Podyuma geri dönmek güzel"

Bastianini: "Podyuma geri dönmek güzel"

MotoGP
Portekiz GP
Bastianini: "Podyuma geri dönmek güzel"
Çaylak Acosta, tarihi ilk podyumuna rağmen beklentilere girmiyor

Çaylak Acosta, tarihi ilk podyumuna rağmen beklentilere girmiyor

MotoGP
Portekiz GP
Çaylak Acosta, tarihi ilk podyumuna rağmen beklentilere girmiyor
Francesco Bagnaia
Daha fazlası
Francesco Bagnaia
Marquez kazası nedeniyle kızgın olan Bagnaia, olayın yarış kazası olduğunu kabul etti

Marquez kazası nedeniyle kızgın olan Bagnaia, olayın yarış kazası olduğunu kabul etti

MotoGP
Portekiz GP
Marquez kazası nedeniyle kızgın olan Bagnaia, olayın yarış kazası olduğunu kabul etti
Marquez - Bagnaia kazasında kimseye ceza çıkmadı

Marquez - Bagnaia kazasında kimseye ceza çıkmadı

MotoGP
Portekiz GP
Marquez - Bagnaia kazasında kimseye ceza çıkmadı
Marquez: "Yaşadığımız temasta Pecco hatalıydı"

Marquez: "Yaşadığımız temasta Pecco hatalıydı"

MotoGP
Portekiz GP
Marquez: "Yaşadığımız temasta Pecco hatalıydı"

Son Haberler

McLaren: "Piastri çok gelişti ama daha da fazlasını yapabilir"

McLaren: "Piastri çok gelişti ama daha da fazlasını yapabilir"

F1 Formula 1
Avustralya GP
McLaren: "Piastri çok gelişti ama daha da fazlasını yapabilir"
Marko: "Tsunoda artık hatalarını geride bıraktı"

Marko: "Tsunoda artık hatalarını geride bıraktı"

F1 Formula 1
Avustralya GP
Marko: "Tsunoda artık hatalarını geride bıraktı"
Liberty Media, MotoGP'yi satın aldığını "yakında" açıklayacak

Liberty Media, MotoGP'yi satın aldığını "yakında" açıklayacak

MGP MotoGP
Portekiz GP
Liberty Media, MotoGP'yi satın aldığını "yakında" açıklayacak
Ferrari, Sainz'ın "adanmışlığına" hayran kaldı

Ferrari, Sainz'ın "adanmışlığına" hayran kaldı

F1 Formula 1
Avustralya GP
Ferrari, Sainz'ın "adanmışlığına" hayran kaldı

İletişim

© 2024 Motorsport Network. Tüm hakları saklıdır.

Ücretsiz üye olun

  • Favori makalelerinize hızlı erişim sağlayın

  • Son dakika haberleri ve favori sürücülerle ilgili bildirimleri yönetin

  • Yorumlarınızla sesinizi duyurun

Kayıt Oturum aç

Motorsport prime

Premium içeriği keşfedin
Prime'a abone ol

EDİSYON

Türkİye