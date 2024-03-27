Dall’Igna: "Bagnaia/Marquez teması çok üzücü"

Gresini Ducati'den Marquez ve fabrika takımından meslektaşı Bagnaia, geçtiğimiz pazar günü Algarve Uluslararası Pisti'nde düzenlenen grand prix'de beşincilik için mücadele ederken, bitime iki tur kala temas ettiler.

Marquez, GP23'ünü Bagnaia'nın iç tarafına doğru fırlattı ancak Bagnaia'nın pozisyonunu geri almaya çalışmasına izin verdi. Ancak iki sürücü temas etti.

Kaza FIM hakemleri tarafından bir yarış olayı olarak değerlendirildi ve Bagnaia bu kararı kabul etti.

Ancak Marquez, bu çarpışmanın Bagnaia'nın "hatası" olduğunu ve sezonun bu erken döneminde iki puan kaybetmenin şampiyonluk hedefleri üzerindeki minimum etkisi göz önüne alındığında, son dünya şampiyonunun eylemlerinin yersiz olduğunu düşünüyordu.

İç savaş tehdidini Ducati'nin artık daha hassas bir şekilde yönetmesi gerekiyor

Konuyla ilgili ilk kez konuşan Dall'Igna, Ducati'nin resmi web sitesinde Portekiz hafta sonuyla ilgili yaptığı değerlendirmede şunları söyledi, "Pecco ve Marc'ın karıştığı ve her ikisinin de zafer için mücadele edemediği karmaşık bir yarışta şampiyona sıralaması için önemli puanlar kazanma şansını ellerinden alan olay çok üzücüydü."

"Dürüst olmak gerekirse, başka herhangi bir yorum tamamen gereksiz olacaktır." dedi.

Gigi Dall'Igna, Ducati Corse General Manager Photo by: Gold and Goose / Motorsport Images

Kazadan önce bile Bagnaia, Pramac adına yarışı kazanan GP24 sürücüsü Jorge Martin ve ikinci sıradaki takım arkadaşı Enea Bastianini'nin arkasında yarışa devam ediyordu.

Dall'Igna, Bastianini'nin geçen yılki Malezya GP'sinden bu yana ilk kez bir grand prix podyumuna dönmesinin "bir galibiyet sayıldığını" söyledi.

Dall'Igna, "Ducati ayrıca Enea ile podyumda ikinci sırayı elde etti. Çok değerli bir sonuç için cesaret ve kararlılık."

"En önde yarışa başlaması onun için çok önemliydi, buna ihtiyacı vardı. Hatta kendisinin olduğunu hissettiği bir pistte olmak daha da önemliydi."

"Sezonun başındayız ve hiç şüphesiz bu ikincilik bir galibiyet sayılır." dedi.