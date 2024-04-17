Ducati: "COTA podyumu Bastianini için 'önemli bir adım'"

Bastianini fabrika Ducati takımıyla olan iki sezonluk sözleşmesinin son yılında ve Pramac'tan Jorge Martin'in 2023'te şampiyonluğu kazanamaması ile 2024'te takımdan gönderilmekten kurtuldu.

Gresini Ducati ile 2022'de dört kez Grand Prix kazanan Bastianini, 2023'te sakatlıklarla dolu bir sezonda form mücadelesi verdi.

Ancak 2024 başlangıcı çok daha umut verici oldu. Bastianini Portekiz'de pole pozisyonunda başladığı yarışı ikinci bitirirken, Amerika'da Martin'i geçerek üçüncü oldu.

İtalyan markası için zorlu geçen yarışta damalı bayrağı ilk gören Ducati pilotu Dall'Igna Bastianini'nin ileriye doğru attığı adımdan övgüyle bahsetti.

Dall'Igna yarış özetinde, "Fiziksel açıdan çok zorlu bir pistte, canlı, uzun ve sürükleyici bir yarış oldu."

"Enea için bu önemli bir podyum. Artık yavaş yavaş yeniden kazandığı istikrarla pistteki kilit isimlerden biri olduğunu kanıtlıyor."

Enea Bastianini, Ducati Takımı Fotoğraf: Gold and Goose / Motorsport Images

"Onun Ducati'si damalı bayrağın altındaki ilk Ducati'ydi. Bu da onu şampiyonada ikinci sıraya yerleştirdi."

"İhtiyacı olan şey istikrardı ve bu da doğru yönde atılmış önemli bir adım oldu." dedi.

Francesco Bagnaia ve Martin, Amerika GP'si sırasında bu yıl tüm Ducati sürücülerinin yaşadığı bir sorun olan gevezelik problemlerinden muzdarip oldular.

Ducati'yi 2024'ün başlarında etkileyen bu sorun nedeniyle Dall'Igna, önümüzdeki hafta sonu yapılacak İspanya Grand Prix'si öncesinde Michele Pirro ile yapılacak özel bir teste büyük önem veriyor.

"Bu zor ve uzun bir şampiyona, bu yüzden iniş ve çıkışlar olacak."

"Sürücülerimize en yüksek performanslarını sergileme şansı vermek için elimizden gelenin en iyisini yapmalıyız."

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"Bu nedenle Michele ile Barselona'da yapacağımız bir sonraki test büyük önem taşıyor: Orada motosikletin ayarlarında bazı değişiklikleri test edeceğiz. Daha sonra Jerez Grand Prix'sinden sonraki gün yapılması planlanan testler sırasında bunları yeniden teyit edeceğiz."

Dall'Igna ayrıca Gresini sürücüsü Marc Marquez'i fren problemi nedeniyle yaptığı kazadan önce Amerika GP'sini kısa bir süre lider götürdüğü için övdü.

"Kaza yapmasına rağmen, Marc yarışta olağanüstü olduğunu kanıtladı. Liderliği elde etmesi onun kararlılığı ve coşkusu hakkında çok şey söylüyor."