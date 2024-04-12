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MotoGP Amerika GP

Aprilia CEO'su, Trackhouse'un fabrika takımını "yenmesini" istiyor

Aprilia CEO'su Massimo Rivola, uydu MotoGP takımı Trackhouse'un İtalyan üreticiyi yenmesini istiyor.

Oriol Puigdemont Ezel Tan
Miguel Oliveira, Trackhouse Racing Team

Gold and Goose / Motorsport Images

Trackhouse, RNF ve CryptoDATA'ya ait ekibi devralarak bu yıl MotoGP'ye dahil oldu Miguel Oliveira/Raul Fernandez için iki Aprilia ile yarışmaya başladı.

Son birkaç ay, MotoGP'de yarışacak yapıyı neredeyse sıfırdan inşa etmek zorunda kalan Amerikan ekibi için tam bir karmaşa oldu.

Belirsizliği yerini yavaş yavaş tutarlılık alıyor ve takım içerisinde daha iyi bir hava var.

Oliveira ve Fernandez için son versiyona sahip iki motosiklet verilmesi yönünde anlaşma yapılsa da zaman yetersizliği nedeniyle İspanyol sürücü sezona geçen yılın motosikletiyle başladı.

Tüm bu çalışmalara rağmen yeni sezon Amerikalı ekip için pek iyi başlamadı. Oliveira'nın Portimao'daki dokuzunculuğu takımın en iyi sonucu olurken, Fernandez henüz puan alamadı ve şampiyonada son sırada yer alıyor.

Aprilia CEO'su Rivola, birkaç ay önce varılan anlaşmadan memnun ve takımın yakında büyük adımlar atacağı görüşünde.

Rivola, "Trackhouse'un aramıza katılması bizim için son derece değerli. Onların varlığı, RS-GP'nin gelişiminde kilit rol oynayacak."

"Trackhouse'un gelişi bizim için büyük bir fırsat; herhangi bir üreticinin sahip olabileceği en iyi fırsat bu."

Photo by: Gold and Goose / Motorsport Images

"Bence çok hırslı bir takımla karşı karşıyayız. Trackhouse'un bizi yenmesi için sabırsızlanıyorum çünkü bu daha iyisini yapabileceğimiz anlamına gelecek. dedi.

Formula 1'de Toro Rosso ve Ferrari'de çalışmasının ardından Aprilia'ya geçen Rivola sözlerine şöyle devam ediyor: "Büyümenin temeli rekabettir."

"Davide Brivio'nun Trackhouse ile anlaşmasını destekleyen kişilerden biri de benim. Geçmişi her şeyi anlatıyor. Onun kadar yetenekli ve potansiyel olarak benden bile daha iyi olabilecek insanlarla çalışmayı seviyorum."

"Bu tüm takımda olması gereken bir felsefe."

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