Bastianini: "Podyuma geri dönmek güzel"
Enea Bastianini, Portekiz Grand Prix'sinde MotoGP podyumuna dönüşünün güzel olduğunu ancak Jorge Martin'e karşı galibiyet için mücadele etmenin 'imkansız' olduğunu söyledi.
Enea Bastianini, Ducati Team
Gold and Goose / Motorsport Images
Fabrika Ducati sürücüsü geçen hafta sonu Algarve Uluslararası Pisti'nde 2022 Avusturya GP'sinden bu yana ilk pole pozisyonunu elde etti, ancak bunu sprintte galibiyete dönüştüremedi ve damalı bayrağı 6. sırada geçti.
Bastianini ana yarışta çok daha rekabetçi olduğunu kanıtladı ve Aprilia'dan Maverick Vinales'in vites kutusu sorunu nedeniyle kaza yapmasının ardından 2. oldu.
Geçen yılki Malezya GP'sini kazanmasından bu yana ilk podyumunu elde eden Bastianini şunları söyledi: "Bugün podyuma geri dönmek çok güzeldi, özellikle de dünkü felaketten sonra çünkü başlangıçta büyük bir hata yaptım."
"Ama bugün farklıydı."
"Jorge'nin startı çok çok güzeldi ve tüm yarış boyunca liderliğini korudu."
"Maverick ile aramızdaki farkı kapatmaya çalıştım ama bu imkansızdı çünkü o gerçekten mükemmeldi."
Bastianini yarışın en hızlı turunu 25 turun 21'inde 3. sırada koşarken attı ve yarışı kazanabileceğini düşündüğünü söyledi.
Ancak Vinales'in arkasında çok fazla zaman kaybetmesi bunu imkansız hale getirirken, Pramac'tan Martin'in 'mükemmel' olduğunu da kabul etti.
Bastianini, kapanış etaplarında hâlâ kazanabileceğini hissedip hissetmediği sorulduğunda, "Evet, biraz hissettim çünkü Jorge'nin zirvede olduğunu ve Maverick'in arkasında olduğumu biliyorum."
"Ama bugün zafer hakkında düşünmek benim için zordu."
"Hedefim son turda Maverick ile mücadele etmekti ve bugün için zafer bence imkansızdı."
"Sadece ikinci sırada olsaydım muhtemelen biraz daha farklı bir yarış olabilirdi. Ama bence Jorge tüm yarış boyunca mükemmeldi ve çok tehlikeliydi." şeklinde yanıt verdi.
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