Marini'nin spor arabası İtalya'daki sel felaketinde sular altında kalmış
Crash.net'in haberine göre MotoGP sürücüsü Luca Marini'nin lüks spor arabası İtalya'daki selde sulara kapıldı.
Marini'nin Audi spor arabası, yakındaki bir nehirden gelen selin tehlikeli seviyelere ulaştığı esnada yoldaydı, direksiyon başında Marini'nin nişanlısı yer almaktaydı.
Araç kısa süre içinde çekilirken, nişanlısı herhangi bir yara almadan kurtarılabildi.
Ventena nehri bu hafta İtalya'da taşan birçok nehirden biri. Sel suları olayın meydana geldiği San Giovanni in Marignano'yu ciddi anlamda etkiledi.
Kasaba, Marini'nin üvey kardeşi Valentino Rossi'nin memleketi Tavullia'nın komşu kasabası.
Sel felaketi sonucu 13 kişi hayatını kaybetti, binlerce kişi evsiz kaldı ve çok sayıda kişi bölgeden tahliye edilemedi.
Bunun sonucunda bu hafta sonu yapılması planlanan F1 Emilia Romagna GP'si iptal edildi.
Cuma günü Tavullia'da yapılması planlanan Rossi'nin kariyer kutlaması da sel kurbanlarına saygı göstergesi olarak ertelendi.
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