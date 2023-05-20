Önceki / Bagnaia şikayetçi: "Uydu takımlarıyla ilgili açıklamam çarpıtıldı!"
MotoGP / Fransa GP Haberler

Marini'nin spor arabası İtalya'daki sel felaketinde sular altında kalmış

Crash.net'in haberine göre MotoGP sürücüsü Luca Marini'nin lüks spor arabası İtalya'daki selde sulara kapıldı.

Altay Gök
Ekleyen:
Luca Marini, VR46 Racing Team

Marini'nin Audi spor arabası, yakındaki bir nehirden gelen selin tehlikeli seviyelere ulaştığı esnada yoldaydı, direksiyon başında Marini'nin nişanlısı yer almaktaydı. 

Araç kısa süre içinde çekilirken, nişanlısı herhangi bir yara almadan kurtarılabildi.

Ventena nehri bu hafta İtalya'da taşan birçok nehirden biri. Sel suları olayın meydana geldiği San Giovanni in Marignano'yu ciddi anlamda etkiledi.

Kasaba, Marini'nin üvey kardeşi Valentino Rossi'nin memleketi Tavullia'nın komşu kasabası.

Sel felaketi sonucu 13 kişi hayatını kaybetti, binlerce kişi evsiz kaldı ve çok sayıda kişi bölgeden tahliye edilemedi.

Bunun sonucunda bu hafta sonu yapılması planlanan F1 Emilia Romagna GP'si iptal edildi.

Cuma günü Tavullia'da yapılması planlanan Rossi'nin kariyer kutlaması da sel kurbanlarına saygı göstergesi olarak ertelendi.

paylaşım
yorumlar

Bagnaia şikayetçi: "Uydu takımlarıyla ilgili açıklamam çarpıtıldı!"
Altay Gök Daha fazlası
Altay Gök
Miller: "Fernandez bir çaylağın yapması gerekenleri yapıyor"

Miller: "Fernandez bir çaylağın yapması gerekenleri yapıyor"

MotoGP
Fransa GP

Miller: "Fernandez bir çaylağın yapması gerekenleri yapıyor" Miller: "Fernandez bir çaylağın yapması gerekenleri yapıyor"

Steiner: "Yeni takımlar, mevcut takımlara katkı sağlamalı"

Steiner: "Yeni takımlar, mevcut takımlara katkı sağlamalı"

Formula 1
Emilia Romagna GP

Steiner: "Yeni takımlar, mevcut takımlara katkı sağlamalı" Steiner: "Yeni takımlar, mevcut takımlara katkı sağlamalı"

Piero Ferrari: "Leclerc en az Verstappen kadar hızlı, ancak gelişmeli"

Piero Ferrari: "Leclerc en az Verstappen kadar hızlı, ancak gelişmeli"

Formula 1

Piero Ferrari: "Leclerc en az Verstappen kadar hızlı, ancak gelişmeli" Piero Ferrari: "Leclerc en az Verstappen kadar hızlı, ancak gelişmeli"

Son Haberler

Miller: "Fernandez bir çaylağın yapması gerekenleri yapıyor"

Miller: "Fernandez bir çaylağın yapması gerekenleri yapıyor"

MGP MotoGP
Fransa GP

Miller: "Fernandez bir çaylağın yapması gerekenleri yapıyor" Miller: "Fernandez bir çaylağın yapması gerekenleri yapıyor"

Sainz: "Yakın geleceğimi sadece Ferrari'de görüyorum"

Sainz: "Yakın geleceğimi sadece Ferrari'de görüyorum"

F1 Formula 1

Sainz: "Yakın geleceğimi sadece Ferrari'de görüyorum" Sainz: "Yakın geleceğimi sadece Ferrari'de görüyorum"

Steiner: "Yeni takımlar, mevcut takımlara katkı sağlamalı"

Steiner: "Yeni takımlar, mevcut takımlara katkı sağlamalı"

F1 Formula 1
Emilia Romagna GP

Steiner: "Yeni takımlar, mevcut takımlara katkı sağlamalı" Steiner: "Yeni takımlar, mevcut takımlara katkı sağlamalı"

Ducati'den Martin-Yamaha iddialarına yanıt: "Martin bizde kalır çünkü kazanmayı seviyor"

Ducati'den Martin-Yamaha iddialarına yanıt: "Martin bizde kalır çünkü kazanmayı seviyor"

MGP MotoGP
Fransa GP

Ducati'den Martin-Yamaha iddialarına yanıt: "Martin bizde kalır çünkü kazanmayı seviyor" Ducati'den Martin-Yamaha iddialarına yanıt: "Martin bizde kalır çünkü kazanmayı seviyor"

Mail listesine üye ol
Sosyal
Motorsport.com uygulaması
Seri
Motorsport Network.
İletişim
© 2023 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.