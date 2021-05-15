Moto3 Fransa 3. antrenman: Fernandez lider, Deniz 20. oldu

Moto3 çaylağı Adrian Fernandez, Le Mans'taki üçüncü antrenman seansında 1:54.228 dakika ile en iyi zamanı yapan isim oldu. Husqvarna pilotu, ıslak zeminde yarış saniyelik bir avantajla iki Honda sürücüsü Yuki Kunii ve Andrea Migno'yu ardında bıraktı.

Cuma sabahı olduğu gibi pistte yağmur yoktu ancak pist hem ıslaktı hem de sıcaklık 12 dereceydi. Bu nedenle dünkü derecelerin gelişmesi mümkün değildi.

Bununla beraber tüm sürücüler, ıslak şartlarda birkaç tur atmak için piste çıktılar. Çünkü öğleden sonra yine yağmur bekleniyor ve bu da sıralama turlarının ıslak zeminde geçeceği anlamına geliyor.

Tatsuki Suzuki, henüz seansın başında 14. virajda kaza yaptı. Kısa bir süre sonra da Xavier Artigas ve Andi Farid Izdihar düştü. Her ikisi de kazayı sorunsuz atlattı, ancak Takuma Matsuyama, 5. virajdaki kazası sonrası hastaneye nakledildi.

Başlangıçta seansın lideri Pedro Acosta'ydı ve bir ara düşmeye çok yaklaştı.

Sergio Garcia ve Ricardo Rossi yaptığı kazaların ardından yerde kalırken, Yuki Kunii liderliği eline geçirdi.

Son bölümde dereceler gelişirken, sürücüler 1:55'in dahi altına indiler. Aynı dakikalarda Izdihar ve Artigas ikinci düşüşünü yaşadı. Carlos Tatay ve Ryusei Yamanaka da kaza yaptılar.

Son bölümde Adrian Fernandez 1:54.228 yaparak en hızlı dereceyi eline geçirdi ve seansı ilk sırada tamamladı.

Kunii 0.497 saniye geride ikinci olurken, Migno üçüncü ve John McPhee dördüncü oldu. Niccolo Antonelli'nin beşinci olduğu seansta, Acosta altıncı, Jaume Masia yedinci ve Kaito Toba sekizinci oldu.

İlk onu Gabriel Rodrigo ve Stefano Nepa tamamladı.

Deniz, seansı 20. sırada bitirse de, dünkü derecesi sayesinde sıralama turlarında son bölüme kalmayı başardı.

Seans sonucu: