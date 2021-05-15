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Moto3 / Le Mans Antrenman raporu

Moto3 Fransa 3. antrenman: Fernandez lider, Deniz 20. oldu

Ekleyen:
, Writer
Çeviren:
Kemal Şengül
, Kıdemli Editör

Fransa'da gerçekleştirilen üçüncü Moto3 antrenman seansını Adrian Fernandez ilk sırada tamamladı.

Moto3 Fransa 3. antrenman: Fernandez lider, Deniz 20. oldu

Moto3 çaylağı Adrian Fernandez, Le Mans'taki üçüncü antrenman seansında 1:54.228 dakika ile en iyi zamanı yapan isim oldu. Husqvarna pilotu, ıslak zeminde yarış saniyelik bir avantajla iki Honda sürücüsü Yuki Kunii ve Andrea Migno'yu ardında bıraktı.

Cuma sabahı olduğu gibi pistte yağmur yoktu ancak pist hem ıslaktı hem de sıcaklık 12 dereceydi. Bu nedenle dünkü derecelerin gelişmesi mümkün değildi.

Bununla beraber tüm sürücüler, ıslak şartlarda birkaç tur atmak için piste çıktılar. Çünkü öğleden sonra yine yağmur bekleniyor ve bu da sıralama turlarının ıslak zeminde geçeceği anlamına geliyor.

Tatsuki Suzuki, henüz seansın başında 14. virajda kaza yaptı. Kısa bir süre sonra da Xavier Artigas ve Andi Farid Izdihar düştü. Her ikisi de kazayı sorunsuz atlattı, ancak Takuma Matsuyama, 5. virajdaki kazası sonrası hastaneye nakledildi.

Başlangıçta seansın lideri Pedro Acosta'ydı ve bir ara düşmeye çok yaklaştı.

 

Sergio Garcia ve Ricardo Rossi yaptığı kazaların ardından yerde kalırken, Yuki Kunii liderliği eline geçirdi.

Son bölümde dereceler gelişirken, sürücüler 1:55'in dahi altına indiler. Aynı dakikalarda Izdihar ve Artigas ikinci düşüşünü yaşadı. Carlos Tatay ve Ryusei Yamanaka da kaza yaptılar.

Son bölümde Adrian Fernandez 1:54.228 yaparak en hızlı dereceyi eline geçirdi ve seansı ilk sırada tamamladı.

Kunii 0.497 saniye geride ikinci olurken, Migno üçüncü ve John McPhee dördüncü oldu. Niccolo Antonelli'nin beşinci olduğu seansta, Acosta altıncı, Jaume Masia yedinci ve Kaito Toba sekizinci oldu.

İlk onu Gabriel Rodrigo ve Stefano Nepa tamamladı.

Deniz, seansı 20. sırada bitirse de, dünkü derecesi sayesinde sıralama turlarında son bölüme kalmayı başardı.

Seans sonucu:

Sıra Sürücü Motosiklet Tur Zaman Fark
1 Mexico Adrian Fernandez Husqvarna 18 1'54.228  
2 Japan Yuki Kunii Honda 17 1'54.725 0.497
3 Italy Andrea Migno Honda 16 1'54.758 0.530
4 United Kingdom John McPhee Honda 16 1'55.026 0.798
5 Italy Niccolò Antonelli KTM 19 1'55.088 0.860
6 Spain Pedro Acosta KTM 17 1'55.564 1.336
7 Spain Jaume Masia KTM 14 1'55.606 1.378
8 Japan Kaito Toba KTM 15 1'55.821 1.593
9 Argentina Gabriel Rodrigo Honda 14 1'55.866 1.638
10 Italy Stefano Nepa KTM 20 1'55.912 1.684
11 Spain Izan Guevara GASGAS 18 1'56.017 1.789
12 Japan Tatsuki Suzuki Honda 13 1'56.172 1.944
13 Indonesia Andi Gilang Honda 12 1'56.180 1.952
14 Czech Republic Filip Salač Honda 17 1'56.181 1.953
15 Switzerland Jason Dupasquier KTM 16 1'56.243 2.015
16 South Africa Darryn Binder Honda 16 1'56.331 2.103
17 Japan Ayumu Sasaki KTM 17 1'56.429 2.201
18 Spain Sergio Garcia Dols GASGAS 14 1'56.470 2.242
19 Spain Carlos Tatay KTM 15 1'56.958 2.730
20 Turkey Deniz Öncü KTM 18 1'57.172 2.944
21 Italy Romano Fenati Husqvarna 15 1'57.327 3.099
22 Takuma Matsuyama Honda 9 1'57.343 3.115
23 Italy Riccardo Rossi KTM 15 1'57.362 3.134
24 Austria Maximilian Kofler KTM 16 1'57.696 3.468
25 Italy Dennis Foggia Honda 15 1'57.817 3.589
26 Spain Jeremy Alcoba Honda 18 1'58.107 3.879
27 Spain Xavier Artigas Honda 4 1'58.326 4.098
28 France Lorenzo Fellon Honda 15 1'58.449 4.221
29 Japan Ryusei Yamanaka KTM 10 1'58.772 4.544
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Bu Haber Hakkında

Seri Moto3
Etkinlik Le Mans
Pilotlar Adrian Fernandez
Takımlar Max Racing Team
Editör Juliane Ziegengeist

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