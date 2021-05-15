Moto3 Fransa: Migno lastik kumarıyla pole pozisyonunu kazandı, Deniz 13. oldu

Le Mans'da gerçekleştirilen sıralama turlarının ilk bölümü nispeten iyi şartlarda yapıldı ve Tatsuki Suzuki 1:43.020 ile seansı ilk sırada tamamlayan isim oldu.

Dennis Foggia ikinci olurken Filip Salac üçüncü ve Jeremy Alcoba dördüncü oldu. Bu dört isim böylelikle son bölüme kaldı.

Sıralama turlarının ikinci bölümünde ise yağmur etkisini gösterdi ve dereceler epey yavaşladı.

Başlangıçta liderliği Gabriel Rodrigo alırken, sonrasında temsilcimiz Deniz Öncü temiz bir turu bir araya getirerek liderliği eline geçirdi.

Ancak son dakikalarda dereceler hızla gelişti. Kumar oynayıp kuru zemin lastiklerine geçen Andrea Migno liderliği eline geçirirken, bitime yaklaşık 1.5 dakika kala John McPhee 1:50.046 yaparak ilk sıraya oturdu.

Son 40 saniyeye girerken Migno 1:49.546 yaparak McPhee'ye yanıt verdi ve tekrar ilk sırayı aldı.

Migno kuru zemin lastikleriyle açık şekilde en hızlı isimdi ve son zaman turunda en iyi dereceyi 1:47.407'ye çekerek pole pozisyonunu kazanan isim oldu.

Seansın başında Niccolo Antonelli ile temas yaşayan Riccardo Rossi, son anlarda 1:49.408 yaptı ve ikinci oldu.

Jaume Masia, son zaman turuyla beraber üçüncü olurken, McPhee dördüncü, Rodrigo beşinci, Antonelli altıncı ve son anlarda kaza yapan Filip Salac yedinci oldu.

İlk onu Sergio Garcia, Tatsuki Suzuki ve Romano Fenati tamamladı.

Deniz, iyi bir tempoya sahip olmasına rağmen 1:51.375'lik zaman turuyla seansı 13. sırada bitirdi ve yarışa 5. çizgiden başlayacak.

Yarış pazar günü TSi 12:00'de gerçekleştirilecek.

Yarış gridi: