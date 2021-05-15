Moto3 Fransa: Migno lastik kumarıyla pole pozisyonunu kazandı, Deniz 13. oldu
Fransa'da gerçekleştirilecek Moto3 yarışı öncesinde sıralama turlarının en hızlı ismi Andrea Migno oldu ve pole pozisyonunu kazandı.
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Le Mans'da gerçekleştirilen sıralama turlarının ilk bölümü nispeten iyi şartlarda yapıldı ve Tatsuki Suzuki 1:43.020 ile seansı ilk sırada tamamlayan isim oldu.
Dennis Foggia ikinci olurken Filip Salac üçüncü ve Jeremy Alcoba dördüncü oldu. Bu dört isim böylelikle son bölüme kaldı.
Sıralama turlarının ikinci bölümünde ise yağmur etkisini gösterdi ve dereceler epey yavaşladı.
Başlangıçta liderliği Gabriel Rodrigo alırken, sonrasında temsilcimiz Deniz Öncü temiz bir turu bir araya getirerek liderliği eline geçirdi.
Ancak son dakikalarda dereceler hızla gelişti. Kumar oynayıp kuru zemin lastiklerine geçen Andrea Migno liderliği eline geçirirken, bitime yaklaşık 1.5 dakika kala John McPhee 1:50.046 yaparak ilk sıraya oturdu.
Son 40 saniyeye girerken Migno 1:49.546 yaparak McPhee'ye yanıt verdi ve tekrar ilk sırayı aldı.
Migno kuru zemin lastikleriyle açık şekilde en hızlı isimdi ve son zaman turunda en iyi dereceyi 1:47.407'ye çekerek pole pozisyonunu kazanan isim oldu.
Seansın başında Niccolo Antonelli ile temas yaşayan Riccardo Rossi, son anlarda 1:49.408 yaptı ve ikinci oldu.
Jaume Masia, son zaman turuyla beraber üçüncü olurken, McPhee dördüncü, Rodrigo beşinci, Antonelli altıncı ve son anlarda kaza yapan Filip Salac yedinci oldu.
İlk onu Sergio Garcia, Tatsuki Suzuki ve Romano Fenati tamamladı.
Deniz, iyi bir tempoya sahip olmasına rağmen 1:51.375'lik zaman turuyla seansı 13. sırada bitirdi ve yarışa 5. çizgiden başlayacak.
Yarış pazar günü TSi 12:00'de gerçekleştirilecek.
|Sıra
|Sürücü
|Motosiklet
|Zaman
|Fark
|1
|Andrea Migno
|Honda
|1'47.407
|2
|Riccardo Rossi
|KTM
|1'49.408
|2.001
|3
|Jaume Masia
|KTM
|1'49.611
|2.204
|4
|John McPhee
|Honda
|1'49.640
|2.233
|5
|Gabriel Rodrigo
|Honda
|1'49.684
|2.277
|6
|Niccolò Antonelli
|KTM
|1'49.894
|2.487
|7
|Filip Salač
|Honda
|1'50.594
|3.187
|8
|Sergio Garcia Dols
|GASGAS
|1'50.786
|3.379
|9
|Tatsuki Suzuki
|Honda
|1'50.927
|3.520
|10
|Romano Fenati
|Husqvarna
|1'50.962
|3.555
|11
|Stefano Nepa
|KTM
|1'51.145
|3.738
|12
|Ryusei Yamanaka
|KTM
|1'51.303
|3.896
|13
|Deniz Öncü
|KTM
|1'51.375
|3.968
|14
|Jason Dupasquier
|KTM
|1'51.510
|4.103
|15
|Ayumu Sasaki
|KTM
|1'52.332
|4.925
|16
|Darryn Binder
|Honda
|1'52.511
|5.104
|17
|Jeremy Alcoba
|Honda
|1'54.034
|6.627
|18
|Dennis Foggia
|Honda
|1'54.345
|6.938
|19
|Kaito Toba
|KTM
|1'43.290
|20
|Carlos Tatay
|KTM
|1'43.303
|21
|Pedro Acosta
|KTM
|1'43.376
|22
|Maximilian Kofler
|KTM
|1'43.393
|23
|Yuki Kunii
|Honda
|1'43.636
|24
|Andi Gilang
|Honda
|1'43.663
|25
|Takuma Matsuyama
|Honda
|1'44.284
|26
|Izan Guevara
|GASGAS
|1'44.435
|27
|Lorenzo Fellon
|Honda
|1'44.784
|28
|Adrian Fernandez
|Husqvarna
|1'47.081
|29
|Xavier Artigas
|Honda
|1'43.613
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|Seri
|Moto3
|Etkinlik
|Le Mans
|Pilotlar
|Deniz Öncü
|Editör
|Kemal Şengül