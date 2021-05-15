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Moto3 / Le Mans Sıralama turları raporu

Moto3 Fransa: Migno lastik kumarıyla pole pozisyonunu kazandı, Deniz 13. oldu

Ekleyen:
, Kıdemli Editör

Fransa'da gerçekleştirilecek Moto3 yarışı öncesinde sıralama turlarının en hızlı ismi Andrea Migno oldu ve pole pozisyonunu kazandı.

Moto3 Fransa: Migno lastik kumarıyla pole pozisyonunu kazandı, Deniz 13. oldu

Le Mans'da gerçekleştirilen sıralama turlarının ilk bölümü nispeten iyi şartlarda yapıldı ve Tatsuki Suzuki 1:43.020 ile seansı ilk sırada tamamlayan isim oldu.

Dennis Foggia ikinci olurken Filip Salac üçüncü ve Jeremy Alcoba dördüncü oldu. Bu dört isim böylelikle son bölüme kaldı.

Sıralama turlarının ikinci bölümünde ise yağmur etkisini gösterdi ve dereceler epey yavaşladı.

Başlangıçta liderliği Gabriel Rodrigo alırken, sonrasında temsilcimiz Deniz Öncü temiz bir turu bir araya getirerek liderliği eline geçirdi.

Ancak son dakikalarda dereceler hızla gelişti. Kumar oynayıp kuru zemin lastiklerine geçen Andrea Migno liderliği eline geçirirken, bitime yaklaşık 1.5 dakika  kala  John McPhee 1:50.046 yaparak ilk sıraya oturdu.

Son 40 saniyeye girerken Migno 1:49.546 yaparak McPhee'ye yanıt verdi ve tekrar ilk sırayı aldı.

Migno kuru zemin lastikleriyle açık şekilde en hızlı isimdi ve son zaman turunda en iyi dereceyi 1:47.407'ye çekerek pole pozisyonunu kazanan isim oldu.

Seansın başında Niccolo Antonelli ile temas yaşayan Riccardo Rossi, son anlarda  1:49.408 yaptı ve ikinci oldu.

Jaume Masia, son zaman turuyla beraber üçüncü olurken, McPhee dördüncü, Rodrigo beşinci, Antonelli altıncı ve son anlarda kaza yapan Filip Salac yedinci oldu.

İlk onu Sergio Garcia, Tatsuki Suzuki ve Romano Fenati tamamladı.

Deniz, iyi bir tempoya sahip olmasına rağmen 1:51.375'lik zaman turuyla seansı 13. sırada bitirdi ve yarışa 5. çizgiden başlayacak.

Yarış pazar günü TSi 12:00'de gerçekleştirilecek.

Yarış gridi:

Sıra Sürücü Motosiklet Zaman Fark
1 Italy Andrea Migno Honda 1'47.407  
2 Italy Riccardo Rossi KTM 1'49.408 2.001
3 Spain Jaume Masia KTM 1'49.611 2.204
4 United Kingdom John McPhee Honda 1'49.640 2.233
5 Argentina Gabriel Rodrigo Honda 1'49.684 2.277
6 Italy Niccolò Antonelli KTM 1'49.894 2.487
7 Czech Republic Filip Salač Honda 1'50.594 3.187
8 Spain Sergio Garcia Dols GASGAS 1'50.786 3.379
9 Japan Tatsuki Suzuki Honda 1'50.927 3.520
10 Italy Romano Fenati Husqvarna 1'50.962 3.555
11 Italy Stefano Nepa KTM 1'51.145 3.738
12 Japan Ryusei Yamanaka KTM 1'51.303 3.896
13 Turkey Deniz Öncü KTM 1'51.375 3.968
14 Switzerland Jason Dupasquier KTM 1'51.510 4.103
15 Japan Ayumu Sasaki KTM 1'52.332 4.925
16 South Africa Darryn Binder Honda 1'52.511 5.104
17 Spain Jeremy Alcoba Honda 1'54.034 6.627
18 Italy Dennis Foggia Honda 1'54.345 6.938
19 Japan Kaito Toba KTM 1'43.290  
20 Spain Carlos Tatay KTM 1'43.303  
21 Spain Pedro Acosta KTM 1'43.376  
22 Austria Maximilian Kofler KTM 1'43.393  
23 Japan Yuki Kunii Honda 1'43.636  
24 Indonesia Andi Gilang Honda 1'43.663  
25 Takuma Matsuyama Honda 1'44.284  
26 Spain Izan Guevara GASGAS 1'44.435  
27 France Lorenzo Fellon Honda 1'44.784  
28 Mexico Adrian Fernandez Husqvarna 1'47.081  
29 Spain Xavier Artigas Honda 1'43.613  
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Moto3 Fransa 3. antrenman: Fernandez lider, Deniz 20. oldu

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Moto3 Fransa 3. antrenman: Fernandez lider, Deniz 20. oldu
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Bu Haber Hakkında

Seri Moto3
Etkinlik Le Mans
Pilotlar Deniz Öncü
Editör Kemal Şengül

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