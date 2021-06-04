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Moto3 / Barselona Antrenman raporu

Moto3 Barselona 1. antrenman: Garcia lider, Deniz 18. oldu

Ekleyen:
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Çeviren:
Kemal Şengül
, Kıdemli Editör

GasGas sürücüsü Sergio Garcia, Barselona'daki 1. antrenman seansında zirvede yer alan isim oldu.

Moto3 Barselona 1. antrenman: Garcia lider, Deniz 18. oldu

GasGas sürücüsü Sergio Garcia, cuma sabahı Barselona'da gerçekleştirilen 1. Moto3 antrenman seansında zirvede yer aldı.

Kendi ülkesinde yarışan İspanyol sürücü, 1:48.467'lik turuyla zirvede yer alırken, onu takım arkadaşı Izan Guevara ve Honda sürücüsü Filip Salac takip etti.

Bu tur, aynı zamanda pist rekoru anlamına da geliyor ki 10. virajın yenilenmesinden sonra böyle bir şeyin olması bekleniyordu. Çünkü şimdi pistin o kısmı daha eğimli ve akıcı.

Antrenman seansı uzun süre sakin ve herhangi bir olay olmadan geçti. Sadece seansın son anlarında Adrian Fernandez 14. virajda düşerken, Darryn Binder de beşinci virajda düştü.

 

Sergio Garcia'nın en iyi zaman turu Guevara'dan 0.231 saniye daha iyiydi ve ayrıca Salac da 0.373 saniye geride kaldı.

Diğer isimler ise birbirlerine nispeten yakındı ve 13 sürücü bir saniye içinde dizildi. John McPhee 0.532 saniye geride dördüncü olurken, Gabriel Rodrigo ilk beşi tamamladı.

İlk ona giren diğer sürücüler Romano Fenati, Dennis Foggia,  Jaume Masia, Niccolo Antonelli ve Stefano Nepa (KTM) oldu.

Temsilcimiz Deniz Öncü, takım arkadaşı Ayumu Sasaki'nin 14. olduğu seansı 18. en iyi isim olarak tamamladı.

Bu hafta sonu sakatlıklarından ötürü Maximilian Kofler ve Carlos Tatay yarışamazken, yerlerini sırasıyla Daniel Holgado ve Elia Bartolini aldı.

Seans sonucu:

Sıra Sürücü Motosiklet Tur Zaman Fark
1 Spain Sergio Garcia Dols GASGAS 16 1'48.467  
2 Spain Izan Guevara GASGAS 16 1'48.698 0.231
3 Czech Republic Filip Salač Honda 14 1'48.840 0.373
4 United Kingdom John McPhee Honda 16 1'48.999 0.532
5 Argentina Gabriel Rodrigo Honda 16 1'49.041 0.574
6 Italy Romano Fenati Husqvarna 15 1'49.062 0.595
7 Italy Dennis Foggia Honda 15 1'49.160 0.693
8 Spain Jaume Masia KTM 16 1'49.243 0.776
9 Italy Niccolò Antonelli KTM 16 1'49.265 0.798
10 Italy Stefano Nepa KTM 16 1'49.295 0.828
11 Japan Ryusei Yamanaka KTM 12 1'49.351 0.884
12 Spain Xavier Artigas Honda 18 1'49.422 0.955
13 Italy Riccardo Rossi KTM 16 1'49.426 0.959
14 Japan Ayumu Sasaki KTM 17 1'49.587 1.120
15 Italy Andrea Migno Honda 16 1'49.597 1.130
16 Japan Kaito Toba KTM 14 1'49.633 1.166
17 Indonesia Andi Gilang Honda 16 1'49.693 1.226
18 Turkey Deniz Öncü KTM 18 1'49.852 1.385
19 Spain Jeremy Alcoba Honda 17 1'49.965 1.498
20 Spain Pedro Acosta KTM 15 1'50.069 1.602
21 Japan Tatsuki Suzuki Honda 16 1'50.486 2.019
22 France Lorenzo Fellon Honda 15 1'50.520 2.053
23 Takuma Matsuyama Honda 13 1'50.870 2.403
24 Japan Yuki Kunii Honda 15 1'50.892 2.425
25 Daniel Holgado KTM 16 1'51.040 2.573
26 South Africa Darryn Binder Honda 13 1'51.688 3.221
27 Mexico Adrian Fernandez Husqvarna 11 1'51.765 3.298
28 Elia Bartolini KTM 15 1'54.306 5.839
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Seri Moto3
Etkinlik Barselona
Alt-etkinlik FP1
Pilotlar Sergio Garcia Dols
Takımlar GasGas Factory Racing
Editör Juliane Ziegengeist

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