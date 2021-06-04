Moto3 Barselona 1. antrenman: Garcia lider, Deniz 18. oldu

GasGas sürücüsü Sergio Garcia, cuma sabahı Barselona'da gerçekleştirilen 1. Moto3 antrenman seansında zirvede yer aldı.

Kendi ülkesinde yarışan İspanyol sürücü, 1:48.467'lik turuyla zirvede yer alırken, onu takım arkadaşı Izan Guevara ve Honda sürücüsü Filip Salac takip etti.

Bu tur, aynı zamanda pist rekoru anlamına da geliyor ki 10. virajın yenilenmesinden sonra böyle bir şeyin olması bekleniyordu. Çünkü şimdi pistin o kısmı daha eğimli ve akıcı.

Antrenman seansı uzun süre sakin ve herhangi bir olay olmadan geçti. Sadece seansın son anlarında Adrian Fernandez 14. virajda düşerken, Darryn Binder de beşinci virajda düştü.

Sergio Garcia'nın en iyi zaman turu Guevara'dan 0.231 saniye daha iyiydi ve ayrıca Salac da 0.373 saniye geride kaldı.

Diğer isimler ise birbirlerine nispeten yakındı ve 13 sürücü bir saniye içinde dizildi. John McPhee 0.532 saniye geride dördüncü olurken, Gabriel Rodrigo ilk beşi tamamladı.

İlk ona giren diğer sürücüler Romano Fenati, Dennis Foggia, Jaume Masia, Niccolo Antonelli ve Stefano Nepa (KTM) oldu.

Temsilcimiz Deniz Öncü, takım arkadaşı Ayumu Sasaki'nin 14. olduğu seansı 18. en iyi isim olarak tamamladı.

Bu hafta sonu sakatlıklarından ötürü Maximilian Kofler ve Carlos Tatay yarışamazken, yerlerini sırasıyla Daniel Holgado ve Elia Bartolini aldı.

Seans sonucu: