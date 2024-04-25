Acosta, 2024'te Verstappen gibi sezon ortasında KTM'ye terfi edebilir mi?

2016 F1 sezonu Daniil Kvyat ve Daniel Ricciardo'nun ana Red Bull takımı için yarışmasıyla başlarken, her ikisi de doğrudan enerji içecekleri deviyle anlaşmalı olan Max Verstappen ve Carlos Sainz Red Bull'un ikinci takımı Toro Rosso'nun iki koltuğunda oturuyordu.

Ancak Barcelona'daki sezonun beşinci turu öncesinde Red Bull cesur bir karar alarak sürücü değişimi yaptı ve Toro Rosso'ya kaydırılan Kvyat'ın yerine Verstappen'i ana takıma terfi ettirdi.

Kadrolardaki bu ani değişiklik bazı çevrelerce eleştirilse de Verstappen'in, Mercedes ikilisi Lewis Hamilton ve Nico Rosberg arasındaki kazadan faydalanarak takımıyla çıktığı ilk yarışta sansasyonel bir zafer elde etmesiyle Red Bull'un kararı doğrulanmış oldu.

Tarih tekerrür edebilir mi? Bu durum ile Red Bull sponsorluğundaki KTM operasyonunun bu yıl MotoGP'de karşılaştığı durum arasında kesinlikle bazı karşılaştırmalar yapılabilir.

Red Bull gibi KTM'nin de yükselen bir başka yıldızı, GasGas Tech3 KTM uydu takımında çalışıyor. Ve tıpkı sekiz yıl önce olduğu gibi, onun yerine başka bir sürücünün takımdan ayrılması hem KTM ailesinin içinden hem de dışından tepki çekecektir.

Marc Marquez, Ancak sezonun henüz üç turunda çaylak Acosta'nın performansları, birçok kişinin onu, birinci sınıf kariyerlerinin en başından itibaren hızlı olan Valentino Rossi Dani Pedrosa ve Casey Stoner ile aynı kalıba koymasına neden oldu.

Pedro Acosta, Red Bull GASGAS Tech3 Fotoğraf tarafından: Rob Gray / Polarity Photo

Acota Katar'daki ilk yarışını dokuzuncu sırada tamamladıktan sonra Portekiz'deki ikinci yarış hafta sonunda inanılmaz bir podyum derecesi elde etti. Ardından bu ayın başlarında Amerika GP'sinde ikinci oldu ve sadece Aprilia ile yarışan Maverick Vinales tarafından geçildi. Sprint yarışlarında da hızlı bir performans sergiledi ve ilk üç yarışında sekizinci, yedinci ve dördüncü oldu.

Böylece, üçü sprint olmak üzere şimdiye kadar katıldığı altı yarışta dört kez Binder'in önünde finiş gördü ve beş kez de Miller'ı geride bıraktı.

Genel sıralamada Acosta, Binder'in iki sıra önünde ve Miller'ın altı sıra önünde dördüncü sırada yer alarak iki KTM takımının en iyi sürücüsü konumunda.

Acosta'nın bu üç etkinlikte kaydettiği ilerleme de hayret verici. Binder'in iki ikincilik elde ettiği Katar turundan bu yana, İspanyol sürücü KTM'nin tılsımına hiç yenilmedi ve bu da Güney Afrikalı üzerinde baskı oluşturmaya başladı.

Acosta'nın sonuçları, Verstappen'in F1'deki ikinci sezonu olan 2016'nın ilk dört turunda elde ettiği sonuçlardan da önemli ölçüde daha iyi; Hollandalı pilot Rusya'dan çekilmeden önce Avustralya, Bahreyn ve Çin'de sırasıyla 10, 6 ve 8. oldu. Ancak Acosta'nın durumunda olduğu gibi, Red Bull'un bekleyen bir şampiyonu olduğu açıktı.

KTM benzer bir sürücü değişikliği yapabilir mi?

Düzenlemeler söz konusu olduğunda, KTM'nin Acosta'yı amiral gemisi takımına terfi ettirmesini ve Miller veya Binder'i GasGas'a kaydırmasını engelleyen hiçbir şey yok.

Teknik personel açısından da büyük bir sorun olmayacak çünkü GasGas garajında Acosta'nın tarafını fabrika personeli yönetiyor. Bu nedenle, KTM Factory Racing'e geçiş yaparken sadece kırmızı tulumunu turuncu ile değiştirmeleri gerekecek.

Verstappen 2016 İspanya Grand Prix'sinde Red Bull'a geçmişti Fotoğraf: Steven Tee / Motorsport Images

Ancak ticari taahhütler ve kişisel ilişkilere öncelik verme ihtiyacı, KTM'yi sabırlı olmaya ve Acosta'ya büyük şansını vermeden önce sezon sonuna kadar beklemeye zorlayabilir.

Çünkü Acosta'nın MotoGP'de erken terfi etmesinin üzeceği en az iki önemli kişi var. Bunlardan ilki Miller. Avustralyalı sürücünün, 19 yaşındaki Acosta'nın KTM'ye geçmesi halinde GasGas'a düşürülmesi muhtemel. Miller fabrika tarafından seviliyor ve iki yıllık sözleşmesinin sonuna yaklaşıyor, bu da 2025'te yapılacak bir takasın ikili ilişkiler açısından daha iyi olacağı anlamına geliyor.

Bu kadar erken bir geçişten etkilenebilecek ikinci isim ise Tech3'ün sahibi ve 2006'dan beri MotoGP takımlar birliği IRTA'nın başkanı olan Herve Poncharal. Fransız, padoktaki en saygın kişilerden biri ve dürüst bir takım patronu, bu nedenle yılın ortasında takımının kadrosunu dağıtmak özellikle sponsor ve ticari taahhütler açısından zorluklara yol açacaktır.

Bununla birlikte, MotoGP'de en önemli şey sonuçlardır ve duygulara kapılmaya alışık olmayan Avusturyalı zihniyetini anlamak önemlidir.

Bunu vurgulamak için, Red Bull'un Fernandez ve Pol Espargaro'yu çalıştırdığı 2023 sezonunda GasGas Tech 3 takımına sponsor olmadığını, ancak bu yıl Acosta'nın gelişiyle büyük bir ticari ortak olarak geri döndüğünü belirtmek önemlidir. Sözleşmelerin parasını ödeyen KTM, motosikletin ve motorun hiçbir yerinde görünmüyor.