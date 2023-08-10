Geri dönen Pol Espargaro: "10. turdan sonra tükenmiş vaziyetteydim"

Portekiz GP'si 2. antrenman seansında yaptığı büyük kazanın ardından sakatlanan ve son birkaç ayı ameliyatlarla geçen Espargaro, sekiz yarış kaçırdıktan sonra Britanya'da yeniden motosikletteydi.

Zihinsel ve fiziksel olarak yorucu bir hafta sonuna rağmen iyi bir hafta sonu geçiren Espargaro, her iki yarışı da tamamlamayı başardı, hatta ana yarışı 12. tamamlayarak puan aldı.

Yarışın ardından konuşan Espargaro, "İlk 10 tur geride kaldıktan sonra tam anlamıyla pişmiş tavuğa döndüm. Tükenmiş durumdaydım."

"İlk 10 tur boyunca Augusto'nun [Fernandez, takım arkadaşı] arkasındaydım, onu takip edebilsem de sorun yaşıyordum."

"Kendimden biraz daha fazlasını istedim ve vücudum 'yeter, çok zorlanıyorsun' dedi. Tamamen kilitlendim, boynum tamamen kilitlendi, daha fazlasını yapamazdım."

"Pite dönmeyi düşünsem de öncelikle yarışı bitirmek istiyordum, bitime doğru yağmur yağmaya başladığında önümdeki birkaç kişi pite girdi. Ben de devam ettim ve puan aldım."

Pol Espargaro, Tech3 GASGAS Factory Racing Photo by: Gold and Goose / Motorsport Images

"Olmak istediğim yerden çok ama çok uzaktayım. Yavaş bir tempoda ilerlemek çok kötü."

"Ama daha önce de başka sakatlıklarda böyle bir durum yaşadım. Normalde sezon öncesi iki ay bisiklete binmezsiniz, sonra test için Malezya'ya gidersiniz ve ikinci gün bitap düşersiniz."

"Vücudumda büyük sakatlıklarla dört ay geçirdim, dolayısıyla yorulmam gayet normal. Avusturya'da daha iyi olacağım."

"Teorik açıdan çok mutlu olmalıyım, buradayım ve yarışıyorum."

"Ama insan olduğumuz için hep daha fazlasını istiyoruz ve yarışı bitirdiğinizde 'kaç saniye gerideydim' diye soruyorsunuz."

"Bu kötü bir şey ama sorun değil. Yarışmaya geri dönmek harika. Çok mutluyum."

"Yorgunum çünkü yarıştım, sakatlıktan kurtulmaya çalıştığım için yorulmadım." dedi.

Pol Espargaro, Tech3 GASGAS Factory Racing Photo by: Gold and Goose / Motorsport Images