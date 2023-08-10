Prime'a abone ol
Önceki / Quartararo, Yamaha'daki geleceğine Misano testinde karar verecek
MotoGP / Britanya GP Haberler

Geri dönen Pol Espargaro: "10. turdan sonra tükenmiş vaziyetteydim"

Silverstone'da uzun bir süre sonra geri dönen GASGAS Tech3 sürücüsü Pol Espargaro, yarışın bir noktasında çok yorulduğunu söylese de yeniden pistte olduğu için mutlu.

Lewis Duncan
Ekleyen:
Pol Espargaro, Tech3 GASGAS Factory Racing

Portekiz GP'si 2. antrenman seansında yaptığı büyük kazanın ardından sakatlanan ve son birkaç ayı ameliyatlarla geçen Espargaro, sekiz yarış kaçırdıktan sonra Britanya'da yeniden motosikletteydi.

Zihinsel ve fiziksel olarak yorucu bir hafta sonuna rağmen iyi bir hafta sonu geçiren Espargaro, her iki yarışı da tamamlamayı başardı, hatta ana yarışı 12. tamamlayarak puan aldı. 

Yarışın ardından konuşan Espargaro, "İlk 10 tur geride kaldıktan sonra tam anlamıyla pişmiş tavuğa döndüm. Tükenmiş durumdaydım."

"İlk 10 tur boyunca Augusto'nun [Fernandez, takım arkadaşı] arkasındaydım, onu takip edebilsem de sorun yaşıyordum."

"Kendimden biraz daha fazlasını istedim ve vücudum 'yeter, çok zorlanıyorsun' dedi. Tamamen kilitlendim, boynum tamamen kilitlendi, daha fazlasını yapamazdım."

"Pite dönmeyi düşünsem de öncelikle yarışı bitirmek istiyordum, bitime doğru yağmur yağmaya başladığında önümdeki birkaç kişi pite girdi. Ben de devam ettim ve puan aldım." 

Pol Espargaro, Tech3 GASGAS Factory Racing

Pol Espargaro, Tech3 GASGAS Factory Racing

Photo by: Gold and Goose / Motorsport Images

"Olmak istediğim yerden çok ama çok uzaktayım. Yavaş bir tempoda ilerlemek çok kötü."

"Ama daha önce de başka sakatlıklarda böyle bir durum yaşadım. Normalde sezon öncesi iki ay bisiklete binmezsiniz, sonra test için Malezya'ya gidersiniz ve ikinci gün bitap düşersiniz."

"Vücudumda büyük sakatlıklarla dört ay geçirdim, dolayısıyla yorulmam gayet normal. Avusturya'da daha iyi olacağım."

"Teorik açıdan çok mutlu olmalıyım, buradayım ve yarışıyorum."

"Ama insan olduğumuz için hep daha fazlasını istiyoruz ve yarışı bitirdiğinizde 'kaç saniye gerideydim' diye soruyorsunuz."

"Bu kötü bir şey ama sorun değil. Yarışmaya geri dönmek harika. Çok mutluyum."

"Yorgunum çünkü yarıştım, sakatlıktan kurtulmaya çalıştığım için yorulmadım." dedi.

Pol Espargaro, Tech3 GASGAS Factory Racing

Pol Espargaro, Tech3 GASGAS Factory Racing

Photo by: Gold and Goose / Motorsport Images

paylaşım
yorumlar

Quartararo, Yamaha'daki geleceğine Misano testinde karar verecek

Öne Çıkan Yorumlar

Henüz hiç yorum yapılmadı. İlk yorum yapan olmak ister misiniz?

Son Haberler

Bautista, Ducati ile Malezya GP'ye katılacak

Bautista, Ducati ile Malezya GP'ye katılacak

MGP MotoGP
Malezya GP

Bautista, Ducati ile Malezya GP'ye katılacak Bautista, Ducati ile Malezya GP'ye katılacak

Ben Sulayem, F1'den gelen eleştirilere rağmen neden yeni takım sürecinde ısrarcı?

Ben Sulayem, F1'den gelen eleştirilere rağmen neden yeni takım sürecinde ısrarcı?

F1 Formula 1

Ben Sulayem, F1'den gelen eleştirilere rağmen neden yeni takım sürecinde ısrarcı? Ben Sulayem, F1'den gelen eleştirilere rağmen neden yeni takım sürecinde ısrarcı?

Zarco: "Honda'ya yardım etmekten gurur duyarım"

Zarco: "Honda'ya yardım etmekten gurur duyarım"

MGP MotoGP
Britanya GP

Zarco: "Honda'ya yardım etmekten gurur duyarım" Zarco: "Honda'ya yardım etmekten gurur duyarım"

Steiner: "Bir noktada aracın yanlış olduğunu kabul etmemiz gerek"

Steiner: "Bir noktada aracın yanlış olduğunu kabul etmemiz gerek"

F1 Formula 1

Steiner: "Bir noktada aracın yanlış olduğunu kabul etmemiz gerek" Steiner: "Bir noktada aracın yanlış olduğunu kabul etmemiz gerek"

Mail listesine üye ol
Sosyal hesaplarımız
Motorsport.com uygulaması
Seri
Motorsport Network.
İletişim
© 2023 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.
Prime'a abone ol