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Moto3 / Mugello Yarış raporu

Moto3 Mugello: 13 sürücünün 1.5 sn içerisinde yer aldığı yarışı Foggia kazandı

Ekleyen:
, Şef Editör

2021 Moto3 şampiyonasının İtalya'nın Mugello pistinde gerçekleştirilen 6. ayağında kazanan isim Dennis Foggia oldu.

Moto3 Mugello: 13 sürücünün 1.5 sn içerisinde yer aldığı yarışı Foggia kazandı

Çok yakın mücadelenin olduğu yarışta ilk 15 sürücü uzun süre birbirinden kopmadı ve galibiyet sürekli el değiştirdi. Bu isimler yaklaşık 3 sn içerisinde yarışı sürdürdüler ve en ufak hata yapan isim sürekli grupta gerilere düştü ve yeniden yükselmeye çalıştı.

Son ana kadar kazanacak ismin belli olmadığı yarışta son tura lider giren Foggia, yerini korumayı başardı ve damalı bayrağı ilk sırada görerek bu sene ilk galibiyetini kazandı.

Foggia'nın sadece 0.036 sn arkasında Jaume Masia 2. olurken podyumu tamamlayan isim Gabriel Rodrigo oldu.

Yarışa 10. sıradan başlayan Ayumu Sasaki 4. sırada yarışı tamamlarken onu Darryn Binder, Romano Fenati, John McPhee, Pedro Acosta, Sergio Garcia ve pole pozisyonundan başlayan Tatsuki Suzuki takip ettiler. Acosta ve Garcia, son turda pist sınırlarını aştıkları için birer sıra gerileme cezası aldılar.

Son turlarda lider gruptan bir iki kişi kopsa da ilk 13 sürücü yarışı sadece 1.4 sn içerisinde tamamladı.

Yarışa 12. sıradan başlayan ve harika bir kalkışla 7. sıraya yükselen temsilcimiz Deniz Öncü, ilk turda kaza yaparak yarışa erken veda etti.

Sezonun 6. yarışının ardından Acosta 111 puan ile liderliğini korurken en yakın rakibi olan Masia 52 puan geride yer alıyor.

Sıra Sürücü Tur Zaman Fark Ara km/s Puan
1 Italy Dennis Foggia 20 -       25
2 Spain Jaume Masia 20 0.036 0.036 0.036   20
3 Argentina Gabriel Rodrigo 20 0.145 0.145 0.109   16
4 Japan Ayumu Sasaki 20 0.240 0.240 0.095   13
5 South Africa Darryn Binder 20 0.499 0.499 0.259   11
6 Italy Romano Fenati 20 0.711 0.711 0.212   10
7 United Kingdom John McPhee 20 0.918 0.918 0.207   9
8 Spain Pedro Acosta 20 0.745 0.745     8
9 Spain Sergio Garcia Dols 20 0.861 0.861 0.116   7
10 Japan Tatsuki Suzuki 20 0.963 0.963 0.102   6
11 Czech Republic Filip Salač 20 1.080 1.080 0.117   5
12 Japan Kaito Toba 20 1.351 1.351 0.271   4
13 Italy Niccolò Antonelli 20 1.429 1.429 0.078   3
14 Italy Stefano Nepa 20 4.472 4.472 3.043   2
15 Spain Jeremy Alcoba 20 12.491 12.491 8.019   1
16 Spain Xavier Artigas 20 23.493 23.493 11.002    
17 Spain Izan Guevara 20 23.499 23.499 0.006    
18 Italy Riccardo Rossi 20 23.609 23.609 0.110    
19 France Lorenzo Fellon 20 23.774 23.774 0.165    
20 Elia Bartolini 20 39.959 39.959 16.185    
21 Indonesia Andi Gilang 20 40.023 40.023 0.064    
22 Takuma Matsuyama 20 40.035 40.035 0.012    
  Turkey Deniz Öncü 0          
  Italy Andrea Migno 0          
  Italy Alberto Surra 0          
  Mexico Adrian Fernandez 0          
  Spain Carlos Tatay 0          
  Austria Maximilian Kofler 0          
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Bu Haber Hakkında

Seri Moto3
Etkinlik Mugello
Editör Abdullah Çelik

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