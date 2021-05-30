Moto3 Mugello: 13 sürücünün 1.5 sn içerisinde yer aldığı yarışı Foggia kazandı

Çok yakın mücadelenin olduğu yarışta ilk 15 sürücü uzun süre birbirinden kopmadı ve galibiyet sürekli el değiştirdi. Bu isimler yaklaşık 3 sn içerisinde yarışı sürdürdüler ve en ufak hata yapan isim sürekli grupta gerilere düştü ve yeniden yükselmeye çalıştı.

Son ana kadar kazanacak ismin belli olmadığı yarışta son tura lider giren Foggia, yerini korumayı başardı ve damalı bayrağı ilk sırada görerek bu sene ilk galibiyetini kazandı.

Foggia'nın sadece 0.036 sn arkasında Jaume Masia 2. olurken podyumu tamamlayan isim Gabriel Rodrigo oldu.

Yarışa 10. sıradan başlayan Ayumu Sasaki 4. sırada yarışı tamamlarken onu Darryn Binder, Romano Fenati, John McPhee, Pedro Acosta, Sergio Garcia ve pole pozisyonundan başlayan Tatsuki Suzuki takip ettiler. Acosta ve Garcia, son turda pist sınırlarını aştıkları için birer sıra gerileme cezası aldılar.

Son turlarda lider gruptan bir iki kişi kopsa da ilk 13 sürücü yarışı sadece 1.4 sn içerisinde tamamladı.

Yarışa 12. sıradan başlayan ve harika bir kalkışla 7. sıraya yükselen temsilcimiz Deniz Öncü, ilk turda kaza yaparak yarışa erken veda etti.

Sezonun 6. yarışının ardından Acosta 111 puan ile liderliğini korurken en yakın rakibi olan Masia 52 puan geride yer alıyor.