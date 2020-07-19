Jerez Moto3: Arenas kazandı, Deniz düştü

Tatsuki Suzuki, pole pozisyonundan başladığı yarışta ilk virajı lider dönen isim olmayı başardı.

Üçüncü virajda Carlos Tatay ve Dennis Foggia'nın karıştığı büyük bir kaza vardı. Ancak her iki sürücü kazadan yara almadan kurtuldu.

Yarış ilerledikçe liderlik pek çok kez el değiştirdi.

Temsilcimiz Deniz Öncü de 19. sıraya kadar gerilediği yarışta 13. sıraya kadar çıktı. Fakat düşmekten kurtulamadı.

Son yedi tura Albert Arenas lider girerken, son bölümde tüm baskıya rağmen yerini koruyarak zafere ulaştı.

İspanyol sürücünün 0.340 saniye gerisinde yer alan Ai Ogura ikinci olurken, Tony Arbolino 0.369 üçüncü oldu.

Andrea Migno dördüncü, Celestino Vietti beşinci ve Raul Fernandez altıncı oldu.

İlk onu Gabriel Rodrigo, Suzuki, Niccolo Antonelli ve Jaume Masia tamamladı.

Jerez Moto3 yarış sonucu: