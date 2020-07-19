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Moto3 / Jerez / Yarış raporu

Jerez Moto3: Arenas kazandı, Deniz düştü

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Jerez Moto3: Arenas kazandı, Deniz düştü
Ekleyen:
Çeviren: Kemal Şengül, Editör
19 Tem 2020 12:36

Albert Arenas, Jerez'de gerçekleştirilen Moto3 yarışında zafere ulaşan isim oldu.

Tatsuki Suzuki,  pole pozisyonundan başladığı yarışta ilk virajı lider dönen isim olmayı başardı.

Üçüncü virajda Carlos Tatay ve Dennis Foggia'nın karıştığı büyük bir kaza vardı. Ancak her iki sürücü kazadan yara almadan kurtuldu.

Yarış ilerledikçe liderlik pek çok kez el değiştirdi.

Temsilcimiz Deniz Öncü de 19. sıraya kadar gerilediği yarışta 13. sıraya kadar çıktı. Fakat düşmekten kurtulamadı.

Son yedi tura Albert Arenas lider girerken, son bölümde tüm baskıya rağmen yerini koruyarak zafere ulaştı.

İspanyol sürücünün 0.340 saniye gerisinde yer alan Ai Ogura ikinci olurken, Tony Arbolino 0.369 üçüncü oldu.

Andrea Migno dördüncü, Celestino Vietti beşinci ve Raul Fernandez altıncı oldu.

İlk onu Gabriel Rodrigo, Suzuki, Niccolo Antonelli ve Jaume Masia tamamladı.

Jerez Moto3 yarış sonucu:

Sıra # Sürücü Motosiklet Fark
1 75 Spain Albert Arenas KTM  
2 79 Japan Ai Ogura Honda 0.340
3 14 Italy Tony Arbolino Honda 0.369
4 16 Italy Andrea Migno KTM 0.546
5 13 Italy Celestino Vietti Ramus KTM 0.634
6 25 Spain Raul Fernandez KTM 0.682
7 2 Argentina Gabriel Rodrigo Honda 0.753
8 24 Japan Tatsuki Suzuki Honda 0.881
9 23 Italy Niccolò Antonelli Honda 0.986
10 5 Spain Jaume Masia Honda 3.646
11 71 Japan Ayumu Sasaki KTM 3.751
12 82 Italy Stefano Nepa KTM 3.936
13 55 Italy Romano Fenati Husqvarna 4.157
14 21 Spain Alonso Lopez Husqvarna 6.086
15 52 Spain Jeremy Alcoba Honda 5.608
16 6 Japan Ryusei Yamanaka Honda 6.098
17 11 Spain Sergio Garcia Dols Honda 6.256
18 40 South Africa Darryn Binder KTM 17.642
19 27 Japan Kaito Toba KTM 28.324
20 73 Austria Maximilian Kofler KTM 28.406
21 50 Jason Dupasquier KTM 28.640
22 89 Malaysia Khairul Pawi Honda 28.844
23 9 Italy Davide Pizzoli KTM 29.026
24 70 Barry Baltus KTM 33.352
25 53 Turkey Deniz Öncü KTM 1 Lap
  17 United Kingdom John McPhee Honda 1 Lap
  92 Japan Yuki Kunii Honda 7 Laps
  12 Czech Republic Filip Salač Honda 13 Laps
  54 Italy Riccardo Rossi KTM 16 Laps
  7 Italy Dennis Foggia Honda  
  99 Carlos Tatay KTM  
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Bu Haber Hakkında

Seri Moto3
Etkinlik Jerez
Editör Rachit Thukral

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