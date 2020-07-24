Jerez Moto3: İlk antrenman seansında Fernandez en hızlısı, Deniz geride kaldı
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Moto3'te Jerez'de gerçekleştirilen ilk antrenman seansında Raul Fernandez en hızlı isim oldu.
Sürücüler Jerez'deki ikinci yarışının ilk antrenman seansı başlar başlamaz piste çıktılar ve hafta sonu için en iyi ayarları bulmaya çalıştılar.
Derece olarak 1:46'nın altına inebilen sadece Raul Fernandez vardı. KTM sürücüsü 1:45.896'lık derecesiyle, Tatsuki Suzuki'nin 0.216 saniye önünde en hızlı isim oldu.
Suzuki'yi de sadece 0.1 saniye geriden Filip Salac takip etti.
Öte yandan Gabriel Rodrigo, Salac'ın en yakın takipçisiydi ve dördüncü oldu. Andrea Migno beşinci, Carlos Tatay altıncı, Jeremy Alcoba yedinci, Tony Arbolino sekizinci ve John McPhee dokuzuncu oldu.
İlk onu Stefano Nepa tamamladı.
Şampiyona lideri Albert Arena mekanik arıza ile seans içerisinde yolda kaldı.
Temsilcimiz Deniz Öncü ise 1:47.498'lik turuyla 26. sırada yer aldı
Seans sonucu:
|Sıra
|Sürücü
|Motosiklet
|Tur
|Zaman
|Fark
|1
|Raul Fernandez
|KTM
|14
|1'45.896
|2
|Tatsuki Suzuki
|Honda
|14
|1'46.112
|0.216
|3
|Filip Salač
|Honda
|14
|1'46.205
|0.309
|4
|Gabriel Rodrigo
|Honda
|11
|1'46.237
|0.341
|5
|Andrea Migno
|KTM
|15
|1'46.289
|0.393
|6
|Carlos Tatay
|KTM
|13
|1'46.292
|0.396
|7
|Jeremy Alcoba
|Honda
|15
|1'46.333
|0.437
|8
|Tony Arbolino
|Honda
|15
|1'46.360
|0.464
|9
|John McPhee
|Honda
|15
|1'46.387
|0.491
|10
|Stefano Nepa
|KTM
|14
|1'46.546
|0.650
|11
|Dennis Foggia
|Honda
|15
|1'46.559
|0.663
|12
|Ai Ogura
|Honda
|14
|1'46.576
|0.680
|13
|Ayumu Sasaki
|KTM
|13
|1'46.640
|0.744
|14
|Riccardo Rossi
|KTM
|14
|1'46.719
|0.823
|15
|Ryusei Yamanaka
|Honda
|15
|1'46.855
|0.959
|16
|Yuki Kunii
|Honda
|14
|1'46.903
|1.007
|17
|Celestino Vietti Ramus
|KTM
|15
|1'46.980
|1.084
|18
|Albert Arenas
|KTM
|6
|1'47.105
|1.209
|19
|Niccolò Antonelli
|Honda
|13
|1'47.160
|1.264
|20
|Sergio Garcia Dols
|Honda
|16
|1'47.189
|1.293
|21
|Kaito Toba
|KTM
|14
|1'47.205
|1.309
|22
|Khairul Pawi
|Honda
|15
|1'47.211
|1.315
|23
|Jason Dupasquier
|KTM
|14
|1'47.288
|1.392
|24
|Jaume Masia
|Honda
|15
|1'47.396
|1.500
|25
|Alonso Lopez
|Husqvarna
|13
|1'47.489
|1.593
|26
|Deniz Öncü
|KTM
|13
|1'47.498
|1.602
|27
|Davide Pizzoli
|KTM
|12
|1'47.559
|1.663
|28
|Darryn Binder
|KTM
|12
|1'47.651
|1.755
|29
|Barry Baltus
|KTM
|15
|1'47.780
|1.884
|30
|Maximilian Kofler
|KTM
|14
|1'47.879
|1.983
|31
|Romano Fenati
|Husqvarna
|11
|1'48.127
|2.231
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Bu Haber Hakkında
|Seri
|Moto3
|Editör
|Kemal Şengül
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Jerez Moto3: İlk antrenman seansında Fernandez en hızlısı, Deniz geride kaldı
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