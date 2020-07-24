Jerez Moto3: İlk antrenman seansında Fernandez en hızlısı, Deniz geride kaldı

Sürücüler Jerez'deki ikinci yarışının ilk antrenman seansı başlar başlamaz piste çıktılar ve hafta sonu için en iyi ayarları bulmaya çalıştılar.

Derece olarak 1:46'nın altına inebilen sadece Raul Fernandez vardı. KTM sürücüsü 1:45.896'lık derecesiyle, Tatsuki Suzuki'nin 0.216 saniye önünde en hızlı isim oldu.

Suzuki'yi de sadece 0.1 saniye geriden Filip Salac takip etti.

Öte yandan Gabriel Rodrigo, Salac'ın en yakın takipçisiydi ve dördüncü oldu. Andrea Migno beşinci, Carlos Tatay altıncı, Jeremy Alcoba yedinci, Tony Arbolino sekizinci ve John McPhee dokuzuncu oldu.

İlk onu Stefano Nepa tamamladı.

Şampiyona lideri Albert Arena mekanik arıza ile seans içerisinde yolda kaldı.

Temsilcimiz Deniz Öncü ise 1:47.498'lik turuyla 26. sırada yer aldı

Seans sonucu: