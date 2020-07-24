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Moto3 / Son dakika

Jerez Moto3: İlk antrenman seansında Fernandez en hızlısı, Deniz geride kaldı

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Jerez Moto3: İlk antrenman seansında Fernandez en hızlısı, Deniz geride kaldı
Ekleyen:
, Editör
24 Tem 2020 08:18

Moto3'te Jerez'de gerçekleştirilen ilk antrenman seansında Raul Fernandez en hızlı isim oldu.

Sürücüler Jerez'deki ikinci yarışının ilk antrenman seansı başlar başlamaz piste çıktılar ve hafta sonu için en iyi ayarları bulmaya çalıştılar.

Derece olarak 1:46'nın altına inebilen sadece Raul Fernandez vardı. KTM sürücüsü 1:45.896'lık derecesiyle, Tatsuki Suzuki'nin 0.216 saniye önünde en hızlı isim oldu.

Suzuki'yi de sadece 0.1 saniye geriden Filip Salac takip etti.

Öte yandan Gabriel Rodrigo, Salac'ın en yakın takipçisiydi ve dördüncü oldu. Andrea Migno beşinci, Carlos Tatay altıncı, Jeremy Alcoba yedinci, Tony Arbolino sekizinci ve John McPhee dokuzuncu oldu.

İlk onu Stefano Nepa tamamladı.

Şampiyona lideri Albert Arena mekanik arıza ile  seans içerisinde yolda kaldı.

Temsilcimiz Deniz Öncü ise  1:47.498'lik turuyla 26. sırada yer aldı

Seans sonucu:

Sıra Sürücü Motosiklet Tur Zaman Fark
1 Spain Raul Fernandez KTM 14 1'45.896  
2 Japan Tatsuki Suzuki Honda 14 1'46.112 0.216
3 Czech Republic Filip Salač Honda 14 1'46.205 0.309
4 Argentina Gabriel Rodrigo Honda 11 1'46.237 0.341
5 Italy Andrea Migno KTM 15 1'46.289 0.393
6 Carlos Tatay KTM 13 1'46.292 0.396
7 Spain Jeremy Alcoba Honda 15 1'46.333 0.437
8 Italy Tony Arbolino Honda 15 1'46.360 0.464
9 United Kingdom John McPhee Honda 15 1'46.387 0.491
10 Italy Stefano Nepa KTM 14 1'46.546 0.650
11 Italy Dennis Foggia Honda 15 1'46.559 0.663
12 Japan Ai Ogura Honda 14 1'46.576 0.680
13 Japan Ayumu Sasaki KTM 13 1'46.640 0.744
14 Italy Riccardo Rossi KTM 14 1'46.719 0.823
15 Japan Ryusei Yamanaka Honda 15 1'46.855 0.959
16 Japan Yuki Kunii Honda 14 1'46.903 1.007
17 Italy Celestino Vietti Ramus KTM 15 1'46.980 1.084
18 Spain Albert Arenas KTM 6 1'47.105 1.209
19 Italy Niccolò Antonelli Honda 13 1'47.160 1.264
20 Spain Sergio Garcia Dols Honda 16 1'47.189 1.293
21 Japan Kaito Toba KTM 14 1'47.205 1.309
22 Malaysia Khairul Pawi Honda 15 1'47.211 1.315
23 Jason Dupasquier KTM 14 1'47.288 1.392
24 Spain Jaume Masia Honda 15 1'47.396 1.500
25 Spain Alonso Lopez Husqvarna 13 1'47.489 1.593
26 Turkey Deniz Öncü KTM 13 1'47.498 1.602
27 Italy Davide Pizzoli KTM 12 1'47.559 1.663
28 South Africa Darryn Binder KTM 12 1'47.651 1.755
29 Barry Baltus KTM 15 1'47.780 1.884
30 Austria Maximilian Kofler KTM 14 1'47.879 1.983
31 Italy Romano Fenati Husqvarna 11 1'48.127 2.231
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Seri Moto3
Editör Kemal Şengül

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