Moto3 Jerez: Suzuki pole poizsyonunu kazandı, Deniz 18. oldu
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Tatsuki Suzuki, bugün Jerez'de gerçekleştirilen Moto3 sıralama turlarında en hızlı isim olmayı başardı.
Katar'daki yarışın yıldız ismi olan Tatsuki Suzuki, Jerez'de gerçekleştirilen sıralama turlarında da yine güçlü bir performans ortaya koydu.
Suzuki, 1:45.465'lik son turuyla Andrea Migno'nun 0.195 saniye önünde pole pozisyonunu kazanan isim oldu. Böylelikle arka arkaya ikinci pole pozisyonunu kazandı.
Migno, John McPhee'nin 0.1 saniye önünde ikinci olurken, Raul Fernandez dördüncü ve Celestino Vietti beşinci oldu.
Jeremy Albon, Albert Arenas, Romano Fenati, Gabriel Rodrigo ve Tony Arbolino ilk onu tamamlayan sürücülerdi.
Temsilcimiz Deniz Öncü Q2'ye kalmasına rağmen seansın en yavaş ismiydi ve 18. oldu.
Sıralama turları sonucu:
|Sıra
|Sürücü
|Motosiklet
|Tur
|Zaman
|Fark
|1
|Tatsuki Suzuki
|Honda
|5
|1'45.465
|2
|Andrea Migno
|KTM
|7
|1'45.660
|0.195
|3
|John McPhee
|Honda
|7
|1'45.772
|0.307
|4
|Raul Fernandez
|KTM
|7
|1'45.966
|0.501
|5
|Celestino Vietti Ramus
|KTM
|7
|1'46.076
|0.611
|6
|Jeremy Alcoba
|Honda
|7
|1'46.091
|0.626
|7
|Albert Arenas
|KTM
|6
|1'46.161
|0.696
|8
|Romano Fenati
|Husqvarna
|7
|1'46.238
|0.773
|9
|Gabriel Rodrigo
|Honda
|7
|1'46.265
|0.800
|10
|Tony Arbolino
|Honda
|7
|1'46.342
|0.877
|11
|Jaume Masia
|Honda
|7
|1'46.399
|0.934
|12
|Niccolò Antonelli
|Honda
|7
|1'46.432
|0.967
|13
|Kaito Toba
|KTM
|7
|1'46.554
|1.089
|14
|Filip Salač
|Honda
|7
|1'46.574
|1.109
|15
|Ai Ogura
|Honda
|6
|1'46.580
|1.115
|16
|Stefano Nepa
|KTM
|8
|1'46.597
|1.132
|17
|Ayumu Sasaki
|KTM
|6
|1'46.921
|1.456
|18
|Deniz Öncü
|KTM
|7
|1'47.309
|1.844
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|Seri
|Moto3
|Etkinlik
|Jerez
|Pilotlar
|Tatsuki Suzuki
|Editör
|Mark Bremer
Moto3 Jerez: Suzuki pole poizsyonunu kazandı, Deniz 18. oldu
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