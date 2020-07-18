Moto3 Jerez: Suzuki pole poizsyonunu kazandı, Deniz 18. oldu

Katar'daki yarışın yıldız ismi olan Tatsuki Suzuki, Jerez'de gerçekleştirilen sıralama turlarında da yine güçlü bir performans ortaya koydu.

Suzuki, 1:45.465'lik son turuyla Andrea Migno'nun 0.195 saniye önünde pole pozisyonunu kazanan isim oldu. Böylelikle arka arkaya ikinci pole pozisyonunu kazandı.

Migno, John McPhee'nin 0.1 saniye önünde ikinci olurken, Raul Fernandez dördüncü ve Celestino Vietti beşinci oldu.

Jeremy Albon, Albert Arenas, Romano Fenati, Gabriel Rodrigo ve Tony Arbolino ilk onu tamamlayan sürücülerdi.

Temsilcimiz Deniz Öncü Q2'ye kalmasına rağmen seansın en yavaş ismiydi ve 18. oldu.

Sıralama turları sonucu: