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Moto3 / Jerez / Sıralama turları raporu

Moto3 Jerez: Suzuki pole poizsyonunu kazandı, Deniz 18. oldu

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Moto3 Jerez: Suzuki pole poizsyonunu kazandı, Deniz 18. oldu
Ekleyen:
Çeviren: Kemal Şengül, Editör
18 Tem 2020 12:27

Tatsuki Suzuki, bugün Jerez'de gerçekleştirilen Moto3 sıralama turlarında en hızlı isim olmayı başardı.

Katar'daki yarışın yıldız ismi olan Tatsuki Suzuki, Jerez'de gerçekleştirilen sıralama turlarında da yine güçlü bir performans ortaya koydu.

Suzuki, 1:45.465'lik son turuyla Andrea Migno'nun 0.195 saniye önünde pole pozisyonunu kazanan isim oldu. Böylelikle arka arkaya ikinci pole pozisyonunu kazandı.

Migno, John McPhee'nin 0.1 saniye önünde ikinci olurken, Raul Fernandez dördüncü ve Celestino Vietti beşinci oldu.

Jeremy Albon, Albert Arenas, Romano Fenati, Gabriel Rodrigo ve Tony Arbolino ilk onu tamamlayan sürücülerdi.

Temsilcimiz Deniz Öncü Q2'ye kalmasına rağmen seansın en yavaş ismiydi ve 18. oldu.

Sıralama turları sonucu:

Sıra Sürücü Motosiklet Tur Zaman Fark
1 Japan Tatsuki Suzuki Honda 5 1'45.465  
2 Italy Andrea Migno KTM 7 1'45.660 0.195
3 United Kingdom John McPhee Honda 7 1'45.772 0.307
4 Spain Raul Fernandez KTM 7 1'45.966 0.501
5 Italy Celestino Vietti Ramus KTM 7 1'46.076 0.611
6 Spain Jeremy Alcoba Honda 7 1'46.091 0.626
7 Spain Albert Arenas KTM 6 1'46.161 0.696
8 Italy Romano Fenati Husqvarna 7 1'46.238 0.773
9 Argentina Gabriel Rodrigo Honda 7 1'46.265 0.800
10 Italy Tony Arbolino Honda 7 1'46.342 0.877
11 Spain Jaume Masia Honda 7 1'46.399 0.934
12 Italy Niccolò Antonelli Honda 7 1'46.432 0.967
13 Japan Kaito Toba KTM 7 1'46.554 1.089
14 Czech Republic Filip Salač Honda 7 1'46.574 1.109
15 Japan Ai Ogura Honda 6 1'46.580 1.115
16 Italy Stefano Nepa KTM 8 1'46.597 1.132
17 Japan Ayumu Sasaki KTM 6 1'46.921 1.456
18 Turkey Deniz Öncü KTM 7 1'47.309 1.844
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Bu Haber Hakkında

Seri Moto3
Etkinlik Jerez
Pilotlar Tatsuki Suzuki
Editör Mark Bremer

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