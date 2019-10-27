Avustralya Moto2: Binder kazandı, Marquez zorlandı

Yarışa ikinci sıradan başlayan Brad Binder iyi bir startla birlikte ilk virajı ilk sırada dönmeyi başarırken, KTM sürücüleri ilk iki sıraya yerleştiler.

Jorge Martin tüm yarış boyunca Binder'in arkasındaydı ancak Binder rakibine geçiş izni vermeyerek damalı bayrağı ilk sırada gördü.

Martin 1.968 saniye geride ikinci olurken, yarışa gerilerden başlayan Thomas Luthi 6.2 saniye geride üçüncü olarak şampiyonada Alex Marquez'le arasındaki puan fakrını azalttı.

Jorge Navarro'nun dördüncü olduğu yarışta, Lorenzo Baldassari beşinci, Remy Gardner altıncı ve Iker Lecuona yedinci oldu.

Şampiyona lideri Alex Marquez için oldukça zorlu bir yarış vardı. İspanyol sürücü gerilemekten kurtulamadığı yarışta sekizinci oldu ve rakiplerine önemli puanlar kaybetti.

Stefano Manzi dokuzuncu olurken, ilk onu Tetsuta Nagashima tamamladı.

Marquez şu anda şampiyonayı Luthi'nin 28, Binder'in ise 33 puan önünde götürüyor.

Yarış sonucu: