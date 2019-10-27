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Moto2 / Phillip Island / Yarış raporu

Avustralya Moto2: Binder kazandı, Marquez zorlandı

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Avustralya Moto2: Binder kazandı, Marquez zorlandı
Ekleyen:
Çeviren: Kemal Şengül, Editör
27 Eki 2019 06:10

Brad Binder, Philip Island'da yapıla yarışta zafere ulaşmayı başarırken, Moto2 şampiyona lideri Alex Marquez ancak sekizinci olabildi.

Yarışa ikinci sıradan başlayan Brad Binder iyi bir startla birlikte ilk virajı ilk sırada dönmeyi başarırken, KTM sürücüleri ilk iki sıraya yerleştiler.

Jorge Martin tüm yarış boyunca Binder'in arkasındaydı ancak Binder rakibine geçiş izni vermeyerek damalı bayrağı ilk sırada gördü.

Martin 1.968 saniye geride ikinci olurken, yarışa gerilerden başlayan Thomas Luthi 6.2 saniye geride üçüncü olarak şampiyonada Alex Marquez'le arasındaki puan fakrını azalttı.

Jorge Navarro'nun dördüncü olduğu yarışta, Lorenzo Baldassari beşinci, Remy Gardner altıncı ve Iker Lecuona yedinci oldu.

Şampiyona lideri Alex Marquez için oldukça zorlu bir yarış vardı. İspanyol sürücü gerilemekten kurtulamadığı yarışta sekizinci oldu ve rakiplerine önemli puanlar kaybetti.

Stefano Manzi dokuzuncu olurken, ilk onu Tetsuta Nagashima tamamladı.

Marquez şu anda şampiyonayı Luthi'nin 28, Binder'in ise 33 puan önünde götürüyor.

Yarış sonucu:

Sıra Sürücü Motosiklet Tur Zaman Fark
1 South Africa Brad Binder KTM 25 38'53.277  
2 Spain Jorge Martin KTM 25 38'55.245 01.968
3 Switzerland Thomas Luthi Kalex 25 38'59.298 06.021
4 Spain Jorge Navarro Speed Up 25 39'01.428 08.151
5 Italy Lorenzo Baldassari Kalex 25 39'02.083 08.806
6 Australia Remy Gardner Kalex 25 39'02.232 08.955
7 Spain Iker Lecuona KTM 25 39'02.732 09.455
8 Spain Alex Marquez Kalex 25 39'03.332 10.055
9 Italy Stefano Manzi MV 25 39'03.976 10.699
10 Japan Tetsuta Nagashima Kalex 25 39'04.409 11.132
11 Germany Marcel Schrötter Kalex 25 39'07.630 14.353
12 Italy Nicolo Bulega Kalex 25 39'07.918 14.641
13 Switzerland Jesko Raffin NTS 25 39'11.818 18.541
14 Italy Fabio Di Giannantonio Speed Up 25 39'13.532 20.255
15 Netherlands Bo Bendsneyder NTS 25 39'22.515 29.238
16 United States Joe Roberts KTM 25 39'24.147 30.870
17 Italy Enea Bastianini Kalex 25 39'24.308 31.031
18 Italy Andrea Locatelli Kalex 25 39'25.041 31.764
19 Spain Augusto Fernandez Kalex 25 39'26.601 33.324
20 United Kingdom Sam Lowes Kalex 25 39'30.618 37.341
21 United Kingdom Jake Dixon KTM 25 39'30.669 37.392
22 Germany Philipp Oettl KTM 25 40'02.455 01'09.178
23 Malaysia Adam Norrodin Kalex 25 40'03.994 01'10.717
24 Germany Lukas Tulovic KTM 25 40'04.883 01'11.606
25 Andorra Xavi Cardelus KTM 25 40'05.343 01'12.066
26 Indonesia Dimas Ekky Pratama Kalex 25 40'14.899 01'21.622
27 Switzerland Dominique Aegerter MV 24 39'10.415 1 Lap
  Thailand Somkiat Chantra Kalex 14 22'09.555 11 Laps
  Spain Xavi Vierge Kalex 3 04'46.958 22 Laps
  Italy Mattia Pasini Kalex 3 04'55.734 22 Laps
  Italy Luca Marini Kalex 0 25 laps  
  Italy Marco Bezzecchi KTM 0 25 laps  
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Seri Moto2
Etkinlik Phillip Island
Alt-etkinlik Yarış
Pilotlar Brad Binder
Takımlar Ajo Motorsport
Editör David Gruz

Moto2 Sıradaki seans

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