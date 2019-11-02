Moto2 Sepang: Marquez pole pozisyonunu aldı
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Moto2 sürücüsü Alex Marquez, Sepang'da yapılan sıralama turlarında pole pozisyonunun sahibi olmayı başardı.
Moto2 şampiyona lideri Alex Marquez, iyi bir sıralama turları geçirdi ve son bölümde 2:05.244 yaparak pole pozisyonunun sahibi olmayı başardı.
İspanyol sürücü bu sonuçla yarın gerçekleştirilecek yarış öncesinde önemli bir avantaj yakalamış oldu.
Marquez'in 0.151 saniye gerisinde Tatsuta Nagashima yer alırken, onunda hemen arkasında son yarışın galibi Brad Binder yer aldı.
Xavi Vierge'nin dördüncü olduğu seansta Thomas Luthi beşinci, Jorge Martin altıncı, Sam Lowes yedinci ve Marcel Schrötter sekizinci oldu.
Remy Gardner ve Luca Marini ilk onu tamamladı.
Q2 sonucu:
|Sıra
|Sürücü
|Motosiklet
|Zaman
|Fark
|Ara
|1
|Alex Marquez
|Kalex
|02'05.244
|2
|Tetsuta Nagashima
|Kalex
|02'05.395
|00.151
|00.151
|3
|Brad Binder
|KTM
|02'05.559
|00.315
|00.164
|4
|Xavi Vierge
|Kalex
|02'05.695
|00.451
|00.136
|5
|Thomas Luthi
|Kalex
|02'05.714
|00.470
|00.019
|6
|Jorge Martin
|KTM
|02'05.731
|00.487
|00.017
|7
|Sam Lowes
|Kalex
|02'05.735
|00.491
|00.004
|8
|Marcel Schrötter
|Kalex
|02'05.792
|00.548
|00.057
|9
|Remy Gardner
|Kalex
|02'05.888
|00.644
|00.096
|10
|Luca Marini
|Kalex
|02'05.938
|00.694
|00.050
|11
|Fabio Di Giannantonio
|Speed Up
|02'05.956
|00.712
|00.018
|12
|Iker Lecuona
|KTM
|02'05.959
|00.715
|00.003
|13
|Stefano Manzi
|MV
|02'06.070
|00.826
|00.111
|14
|Enea Bastianini
|Kalex
|02'06.077
|00.833
|00.007
|15
|Jorge Navarro
|Speed Up
|02'06.126
|00.882
|00.049
|16
|Jesko Raffin
|NTS
|02'06.308
|01.064
|00.182
|17
|Augusto Fernandez
|Kalex
|02'06.515
|01.271
|00.207
|18
|Somkiat Chantra
|Kalex
|02'06.807
|01.563
|00.292
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Q1 sonucu:
|Sıra
|Sürücü
|Motosiklet
|Zaman
|Fark
|Ara
|1
|Augusto Fernandez
|Kalex
|02'05.897
|2
|Stefano Manzi
|MV
|02'05.956
|00.059
|00.059
|3
|Jesko Raffin
|NTS
|02'06.014
|00.117
|00.058
|4
|Somkiat Chantra
|Kalex
|02'06.061
|00.164
|00.047
|5
|Nicolo Bulega
|Kalex
|02'06.143
|00.246
|00.082
|6
|Andrea Locatelli
|Kalex
|02'06.263
|00.366
|00.120
|7
|Marco Bezzecchi
|KTM
|02'06.267
|00.370
|00.004
|8
|Lorenzo Baldassari
|Kalex
|02'06.324
|00.427
|00.057
|9
|Bo Bendsneyder
|NTS
|02'06.363
|00.466
|00.039
|10
|Dominique Aegerter
|MV
|02'06.510
|00.613
|00.147
|11
|Joe Roberts
|KTM
|02'06.746
|00.849
|00.236
|12
|Mattia Pasini
|Kalex
|02'06.924
|01.027
|00.178
|13
|Dimas Ekky Pratama
|Kalex
|02'07.058
|01.161
|00.134
|14
|Jake Dixon
|KTM
|02'07.245
|01.348
|00.187
|15
|Philipp Oettl
|KTM
|02'07.756
|01.859
|00.511
|16
|Lukas Tulovic
|KTM
|02'07.764
|01.867
|00.008
|17
|Adam Norrodin
|Kalex
|02'07.851
|01.954
|00.087
|18
|Xavi Cardelus
|KTM
|02'08.432
|02.535
|00.581
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Bu Haber Hakkında
|Seri
|Moto2
|Etkinlik
|Sepang
|Alt-etkinlik
|Q2
|Lokasyon
|Sepang Uluslararası Yarış Pisti
|Pilotlar
|Alex Marquez
|Editör
|Carlos Guil Iglesias
Moto2 Sepang: Marquez pole pozisyonunu aldı
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Moto2 Sıradaki seans
15 Kas - 17 Kas
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