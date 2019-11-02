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Moto2 / Sepang / Sıralama turları raporu

Moto2 Sepang: Marquez pole pozisyonunu aldı

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Moto2 Sepang: Marquez pole pozisyonunu aldı
Ekleyen:
, Featured writer
Çeviren: Kemal Şengül, Editör
2 Kas 2019 07:53

Moto2 sürücüsü Alex Marquez, Sepang'da yapılan sıralama turlarında pole pozisyonunun sahibi olmayı başardı.

Moto2 şampiyona lideri Alex Marquez, iyi bir sıralama turları geçirdi ve son bölümde 2:05.244 yaparak pole pozisyonunun sahibi olmayı başardı.

İspanyol sürücü bu sonuçla yarın gerçekleştirilecek yarış öncesinde önemli bir avantaj yakalamış oldu.

Marquez'in 0.151 saniye gerisinde Tatsuta Nagashima yer alırken, onunda hemen arkasında son yarışın galibi Brad Binder yer aldı.

Xavi Vierge'nin dördüncü olduğu seansta Thomas Luthi beşinci, Jorge Martin altıncı, Sam Lowes yedinci ve Marcel Schrötter sekizinci oldu.

Remy Gardner ve Luca Marini ilk onu tamamladı.

Q2 sonucu:

Sıra Sürücü Motosiklet Zaman Fark Ara
1 Spain Alex Marquez Kalex 02'05.244    
2 Japan Tetsuta Nagashima Kalex 02'05.395 00.151 00.151
3 South Africa Brad Binder KTM 02'05.559 00.315 00.164
4 Spain Xavi Vierge Kalex 02'05.695 00.451 00.136
5 Switzerland Thomas Luthi Kalex 02'05.714 00.470 00.019
6 Spain Jorge Martin KTM 02'05.731 00.487 00.017
7 United Kingdom Sam Lowes Kalex 02'05.735 00.491 00.004
8 Germany Marcel Schrötter Kalex 02'05.792 00.548 00.057
9 Australia Remy Gardner Kalex 02'05.888 00.644 00.096
10 Italy Luca Marini Kalex 02'05.938 00.694 00.050
11 Italy Fabio Di Giannantonio Speed Up 02'05.956 00.712 00.018
12 Spain Iker Lecuona KTM 02'05.959 00.715 00.003
13 Italy Stefano Manzi MV 02'06.070 00.826 00.111
14 Italy Enea Bastianini Kalex 02'06.077 00.833 00.007
15 Spain Jorge Navarro Speed Up 02'06.126 00.882 00.049
16 Switzerland Jesko Raffin NTS 02'06.308 01.064 00.182
17 Spain Augusto Fernandez Kalex 02'06.515 01.271 00.207
18 Thailand Somkiat Chantra Kalex 02'06.807 01.563 00.292
Tüm sonuçları görüntüle

Q1 sonucu:

Sıra Sürücü Motosiklet Zaman Fark Ara
1 Spain Augusto Fernandez Kalex 02'05.897    
2 Italy Stefano Manzi MV 02'05.956 00.059 00.059
3 Switzerland Jesko Raffin NTS 02'06.014 00.117 00.058
4 Thailand Somkiat Chantra Kalex 02'06.061 00.164 00.047
5 Italy Nicolo Bulega Kalex 02'06.143 00.246 00.082
6 Italy Andrea Locatelli Kalex 02'06.263 00.366 00.120
7 Italy Marco Bezzecchi KTM 02'06.267 00.370 00.004
8 Italy Lorenzo Baldassari Kalex 02'06.324 00.427 00.057
9 Netherlands Bo Bendsneyder NTS 02'06.363 00.466 00.039
10 Switzerland Dominique Aegerter MV 02'06.510 00.613 00.147
11 United States Joe Roberts KTM 02'06.746 00.849 00.236
12 Italy Mattia Pasini Kalex 02'06.924 01.027 00.178
13 Indonesia Dimas Ekky Pratama Kalex 02'07.058 01.161 00.134
14 United Kingdom Jake Dixon KTM 02'07.245 01.348 00.187
15 Germany Philipp Oettl KTM 02'07.756 01.859 00.511
16 Germany Lukas Tulovic KTM 02'07.764 01.867 00.008
17 Malaysia Adam Norrodin Kalex 02'07.851 01.954 00.087
18 Andorra Xavi Cardelus KTM 02'08.432 02.535 00.581
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Bu Haber Hakkında

Seri Moto2
Etkinlik Sepang
Alt-etkinlik Q2
Lokasyon Sepang Uluslararası Yarış Pisti
Pilotlar Alex Marquez
Editör Carlos Guil Iglesias

Moto2 Sıradaki seans

Valencia

Valencia

15 Kas - 17 Kas

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