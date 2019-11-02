Moto2 Sepang: Marquez pole pozisyonunu aldı

Moto2 şampiyona lideri Alex Marquez, iyi bir sıralama turları geçirdi ve son bölümde 2:05.244 yaparak pole pozisyonunun sahibi olmayı başardı.

İspanyol sürücü bu sonuçla yarın gerçekleştirilecek yarış öncesinde önemli bir avantaj yakalamış oldu.

Marquez'in 0.151 saniye gerisinde Tatsuta Nagashima yer alırken, onunda hemen arkasında son yarışın galibi Brad Binder yer aldı.

Xavi Vierge'nin dördüncü olduğu seansta Thomas Luthi beşinci, Jorge Martin altıncı, Sam Lowes yedinci ve Marcel Schrötter sekizinci oldu.

Remy Gardner ve Luca Marini ilk onu tamamladı.

Q2 sonucu:

Q1 sonucu: