Moto3 Valensiya: Sezonun son pole pozisyonu Acosta'nın, Deniz 13. oldu

Moto3 dünya şampiyonu Pedro Acosta, Valensiya'daki 2021 sezonunun final yarışı için pole pozisyonunu kazandı. KTM sürücüsü Circuit Ricardo Tormo'da 1:38.668 dakika yaptı ve böylelikle 2021 sezonundaki ilk pole pozisyonu oldu.

Acosta, son zaman turunda Tatsuki Suzuki'den (Honda) 0.3 saniye daha iyiydi ve seansı Japon sürücünün önünde ilk sırada tamamladı.

Startta bu ikilinin yanında, İspanyol sürücü Izan Guevara (GasGas) yer alacak GasGas sürücüsünün turu, Suzuki'den sadece 0.075 saniye yavaştı.

Bu üçlünün ardında Andrea Migno (Honda), Filip Salac (KTM) ve Lorenzo Fellon (Honda) yer alırken, sezonu ikinci bitiren Dennis Foggia (Honda), yedinci sırada yer aldı.

Sezon ilerledikçe geride kalmaya başlayan Romano Fenati, Foggia'nın 0.009 saniye gerisinde sekizinci olurken, onu da 0.006 saniye geriden Niccolo Antonelli takip etti.

İlk onu Sergio Garcia tamamladı.

Austin'deki kazanın ardından iki yarıştan men edilen temsilcimiz Deniz Öncü, geri dönüşünden sonra katıldığı ilk sıralama turlarında 0.825 saniye yavaş kaldı ve 13. oldu.

Q2 sonucu:

Q1 sonucu: