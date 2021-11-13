Moto3 Valensiya: Sezonun son pole pozisyonu Acosta'nın, Deniz 13. oldu
Valensiya'da gerçekleştirilen Moto3 sıralama turlarında pole pozisyonu, 2021 Moto3 şampiyonu Pedro Acosta'nın oldu.
Moto3 dünya şampiyonu Pedro Acosta, Valensiya'daki 2021 sezonunun final yarışı için pole pozisyonunu kazandı. KTM sürücüsü Circuit Ricardo Tormo'da 1:38.668 dakika yaptı ve böylelikle 2021 sezonundaki ilk pole pozisyonu oldu.
Acosta, son zaman turunda Tatsuki Suzuki'den (Honda) 0.3 saniye daha iyiydi ve seansı Japon sürücünün önünde ilk sırada tamamladı.
Startta bu ikilinin yanında, İspanyol sürücü Izan Guevara (GasGas) yer alacak GasGas sürücüsünün turu, Suzuki'den sadece 0.075 saniye yavaştı.
Bu üçlünün ardında Andrea Migno (Honda), Filip Salac (KTM) ve Lorenzo Fellon (Honda) yer alırken, sezonu ikinci bitiren Dennis Foggia (Honda), yedinci sırada yer aldı.
Sezon ilerledikçe geride kalmaya başlayan Romano Fenati, Foggia'nın 0.009 saniye gerisinde sekizinci olurken, onu da 0.006 saniye geriden Niccolo Antonelli takip etti.
İlk onu Sergio Garcia tamamladı.
Austin'deki kazanın ardından iki yarıştan men edilen temsilcimiz Deniz Öncü, geri dönüşünden sonra katıldığı ilk sıralama turlarında 0.825 saniye yavaş kaldı ve 13. oldu.
Q2 sonucu:
|Sıra
|Sürücü
|Motosiklet
|Tur
|Zaman
|Fark
|Ara
|km/s
|1
|Pedro Acosta
|KTM
|6
|1'38.668
|146.126
|2
|Tatsuki Suzuki
|Honda
|6
|1'38.978
|0.310
|0.310
|145.668
|3
|Izan Guevara
|GASGAS
|6
|1'39.053
|0.385
|0.075
|145.558
|4
|Andrea Migno
|Honda
|6
|1'39.060
|0.392
|0.007
|145.548
|5
|Filip Salač
|KTM
|6
|1'39.092
|0.424
|0.032
|145.501
|6
|Lorenzo Fellon
|Honda
|5
|1'39.133
|0.465
|0.041
|145.440
|7
|Dennis Foggia
|Honda
|6
|1'39.134
|0.466
|0.001
|145.439
|8
|Romano Fenati
|Husqvarna
|6
|1'39.143
|0.475
|0.009
|145.426
|9
|Niccolò Antonelli
|KTM
|6
|1'39.149
|0.481
|0.006
|145.417
|10
|Sergio Garcia Dols
|GASGAS
|5
|1'39.309
|0.641
|0.160
|145.183
|11
|Carlos Tatay
|KTM
|4
|1'39.317
|0.649
|0.008
|145.171
|12
|Jeremy Alcoba
|Honda
|6
|1'39.370
|0.702
|0.053
|145.094
|13
|Deniz Öncü
|KTM
|6
|1'39.493
|0.825
|0.123
|144.914
|14
|Stefano Nepa
|KTM
|7
|1'39.562
|0.894
|0.069
|144.814
|15
|John McPhee
|Honda
|5
|1'39.666
|0.998
|0.104
|144.663
|16
|Darryn Binder
|Honda
|5
|1'39.810
|1.142
|0.144
|144.454
|17
|Xavier Artigas
|Honda
|3
|1'39.970
|1.302
|0.160
|144.223
|18
|Joel Kelso
|KTM
|5
|1'40.109
|1.441
|0.139
|144.023
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Q1 sonucu:
|Sıra
|Sürücü
|Motosiklet
|Tur
|Zaman
|Fark
|1
|Niccolò Antonelli
|KTM
|6
|1'39.159
|2
|Sergio Garcia Dols
|GASGAS
|8
|1'39.222
|0.063
|3
|Xavier Artigas
|Honda
|6
|1'39.374
|0.215
|4
|Lorenzo Fellon
|Honda
|6
|1'39.410
|0.251
|5
|Adrian Fernandez
|Husqvarna
|6
|1'39.428
|0.269
|6
|Yuki Kunii
|Honda
|8
|1'39.604
|0.445
|7
|Jose Antonio
|Honda
|7
|1'39.617
|0.458
|8
|Ryusei Yamanaka
|KTM
|7
|1'39.873
|0.714
|9
|Jaume Masia
|KTM
|6
|1'39.980
|0.821
|10
|Kaito Toba
|KTM
|7
|1'40.162
|1.003
|11
|Alberto Surra
|Honda
|6
|1'40.202
|1.043
|12
|Ayumu Sasaki
|KTM
|5
|1'40.339
|1.180
|Riccardo Rossi
|KTM
|0
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