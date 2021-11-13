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Önceki / Moto3 Valencia 3. antrenman: Deniz Öncü en hızlısı!
Moto3 / Valensiya Sıralama turları raporu

Moto3 Valensiya: Sezonun son pole pozisyonu Acosta'nın, Deniz 13. oldu

Ekleyen:
Çeviren:
Kemal Şengül
, Kıdemli Editör

Valensiya'da gerçekleştirilen Moto3 sıralama turlarında pole pozisyonu, 2021 Moto3 şampiyonu Pedro Acosta'nın oldu.

Moto3 Valensiya: Sezonun son pole pozisyonu Acosta'nın, Deniz 13. oldu

Moto3 dünya şampiyonu Pedro Acosta, Valensiya'daki 2021 sezonunun final yarışı için pole pozisyonunu kazandı. KTM sürücüsü Circuit Ricardo Tormo'da 1:38.668 dakika yaptı ve böylelikle 2021 sezonundaki ilk pole pozisyonu oldu.

Acosta, son zaman turunda Tatsuki Suzuki'den (Honda) 0.3 saniye daha iyiydi ve seansı Japon sürücünün önünde ilk sırada tamamladı.

Startta bu ikilinin yanında, İspanyol sürücü Izan Guevara (GasGas) yer alacak GasGas sürücüsünün turu, Suzuki'den sadece 0.075 saniye yavaştı.

Bu üçlünün ardında Andrea Migno (Honda),  Filip Salac (KTM) ve Lorenzo Fellon (Honda) yer alırken, sezonu ikinci bitiren Dennis Foggia (Honda), yedinci sırada yer aldı.

Sezon ilerledikçe geride kalmaya başlayan Romano Fenati, Foggia'nın 0.009 saniye gerisinde sekizinci olurken, onu da 0.006 saniye geriden Niccolo Antonelli takip etti.

İlk onu Sergio Garcia tamamladı.

Austin'deki kazanın ardından iki yarıştan men edilen temsilcimiz Deniz Öncü, geri dönüşünden sonra katıldığı ilk sıralama turlarında 0.825 saniye yavaş kaldı ve 13. oldu.

Q2 sonucu:

Sıra Sürücü Motosiklet Tur Zaman Fark Ara km/s
1 Spain Pedro Acosta KTM 6 1'38.668     146.126
2 Japan Tatsuki Suzuki Honda 6 1'38.978 0.310 0.310 145.668
3 Spain Izan Guevara GASGAS 6 1'39.053 0.385 0.075 145.558
4 Italy Andrea Migno Honda 6 1'39.060 0.392 0.007 145.548
5 Czech Republic Filip Salač KTM 6 1'39.092 0.424 0.032 145.501
6 France Lorenzo Fellon Honda 5 1'39.133 0.465 0.041 145.440
7 Italy Dennis Foggia Honda 6 1'39.134 0.466 0.001 145.439
8 Italy Romano Fenati Husqvarna 6 1'39.143 0.475 0.009 145.426
9 Italy Niccolò Antonelli KTM 6 1'39.149 0.481 0.006 145.417
10 Spain Sergio Garcia Dols GASGAS 5 1'39.309 0.641 0.160 145.183
11 Spain Carlos Tatay KTM 4 1'39.317 0.649 0.008 145.171
12 Spain Jeremy Alcoba Honda 6 1'39.370 0.702 0.053 145.094
13 Turkey Deniz Öncü KTM 6 1'39.493 0.825 0.123 144.914
14 Italy Stefano Nepa KTM 7 1'39.562 0.894 0.069 144.814
15 United Kingdom John McPhee Honda 5 1'39.666 0.998 0.104 144.663
16 South Africa Darryn Binder Honda 5 1'39.810 1.142 0.144 144.454
17 Spain Xavier Artigas Honda 3 1'39.970 1.302 0.160 144.223
18 Joel Kelso KTM 5 1'40.109 1.441 0.139 144.023
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Q1 sonucu:

Sıra Sürücü Motosiklet Tur Zaman Fark
1 Italy Niccolò Antonelli KTM 6 1'39.159  
2 Spain Sergio Garcia Dols GASGAS 8 1'39.222 0.063
3 Spain Xavier Artigas Honda 6 1'39.374 0.215
4 France Lorenzo Fellon Honda 6 1'39.410 0.251
5 Mexico Adrian Fernandez Husqvarna 6 1'39.428 0.269
6 Japan Yuki Kunii Honda 8 1'39.604 0.445
7 Jose Antonio Honda 7 1'39.617 0.458
8 Japan Ryusei Yamanaka KTM 7 1'39.873 0.714
9 Spain Jaume Masia KTM 6 1'39.980 0.821
10 Japan Kaito Toba KTM 7 1'40.162 1.003
11 Italy Alberto Surra Honda 6 1'40.202 1.043
12 Japan Ayumu Sasaki KTM 5 1'40.339 1.180
  Italy Riccardo Rossi KTM 0    
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