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MotoGP Avustralya GP
Antrenman raporu

MotoGP Avustralya GP 2. antrenman: Binder, KTM ile zirvede, Bagnaia Q2'ye kalamadı

Brad Binder, bu hafta sonu yapılacak MotoGP Avustralya Grand Prix'si öncesinde ikinci antrenman seansını zirvede tamamladı.

Editör Ezel Tan
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Brad Binder, Red Bull KTM Factory Racing

Güney Afrikalı Brad Binder, cuma gününün en hızlı turunu atmak için ikinci antrenman seansının son anlarını bekledi ve sonunda 1:27.993 yaparak zirveye çıktı.

Bu, geçen yıl Jorge Martin tarafından kırılan pole rekorunun 0.2 saniye gerisindeydi fakat KTM'den Jack Miller'ı 0.148 saniye farkla geçmeyi başardı.

Seansın son 15 dakikasında sürücüler yumuşak arka lastikler takarak sıralama turlarında Q2'ye kalmak için kıyasıya bir rekabete girdiler.

Sabah 1. antrenman seansında zirvede yer alan Pramac Ducati sürücüsü Martin, 1:28.249'luk derecesiyle liderliği aldığında, seansı lider tamamlayacak gibiydi fakat Maverick Vinales ve Binder son bölümde tempo yükselttiler.

Aprilia sürücüsü Vinales bitime dört dakika kala 1:28.212 yaparak ilk sıraya yükseldi fakat son sözü 1:28'in de altına inen Binder söyledi.

Binder seansı lider tamamlarken, son anlarda derecesini geliştiren Miller kendi ülkesinde ikinci, Vinales üçüncü ve Martin dördüncü oldu.

Pol Espargaro, Tech3 Gas Gas markalı motosikletiyle Marco Bezzecchi (VR46), Fabio Di Giannantonio (Gresini) ve fabrika sürücüsü Enea Bastianini'nin önünde beşinci oldu.

Q2'ye kalan diğer isimler son bölümde düşen Aleix Espargaro ve Martin'in takım arkadaşı Johann Zarco oldu.

Bu arada şampiyona lideri Francesco Bagnaia, Zarco'dan neredeyse 0.2 saniye daha yavaş olmasına rağmen 11. oldu ve Q2'ye kalamadı.

Marc Marquez'in zorlu hafta sonu ikinci antrenman seansında da devam etti. İlk seansta kaza yapan İspanyol sürücü, ikinci seansta da yine kaza yaptı.

Honda sürücüsü 16. sıraya kadar geriledi ve böylelikle Japon üreticinin en iyisi LCR ile 12. en iyi zamanı yapan Alex Rins oldu.

Fabio Quartararo en iyi Yamaha sürücüsü olarak 17. olurken, takım arkadaşı Franco Morbidelli 22. oldu.

MotoGP Avustralya Grand Prix 2. antrenman sonucu:

 
 
         
Sürücü bilgisi
 
 
 
   
Sıra Sürücü # Motosiklet Tur Zaman Ara km/s Hız Ölçüm Noktası
1 South Africa B. Binder Red Bull KTM Factory Racing 33 KTM 25

1'27.943

   182.081 347
2 Australia J. Miller Red Bull KTM Factory Racing 43 KTM 27

+0.148

1'28.091

 0.148 181.775 346
3 Spain M. Viñales Aprilia Racing Team 12 Aprilia 23

+0.269

1'28.212

 0.121 181.526 344
4 Spain J. Martin Pramac Racing 89 Ducati 26

+0.279

1'28.222

 0.010 181.505 347
5 Spain P. Espargaro Tech 3 44 KTM 24

+0.420

1'28.363

 0.141 181.216 344
6 Italy M. Bezzecchi Team VR46 72 Ducati 27

+0.425

1'28.368

 0.005 181.205 344
7 Italy F. Di Giannantonio Gresini Racing 49 Ducati 27

+0.509

1'28.452

 0.084 181.033 345
8 Italy E. Bastianini Ducati Team 23 Ducati 23

+0.510

1'28.453

 0.001 181.031 350
9 Spain A. Espargaro Aprilia Racing Team 41 Aprilia 21

+0.513

1'28.456

 0.003 181.025 340
10 France J. Zarco Pramac Racing 5 Ducati 25

+0.513

1'28.456

 0.000 181.025 345
11 Italy F. Bagnaia Ducati Team 1 Ducati 25

+0.699

1'28.642

 0.186 180.645 345
12 Spain A. Rins Team LCR 42 Honda 24

+0.701

1'28.644

 0.002 180.641 341
13 Spain A. Fernandez Tech 3 37 KTM 24

+0.713

1'28.656

 0.012 180.617 342
14 Spain R. Fernandez RNF Racing 25 Aprilia 27

+0.716

1'28.659

 0.003 180.611 342
15 Spain A. Marquez Gresini Racing 73 Ducati 26

+0.718

1'28.661

 0.002 180.607 347
16 Spain M. Marquez Repsol Honda Team 93 Honda 22

+0.847

1'28.790

 0.129 180.344 345
17 France F. Quartararo Yamaha Factory Racing 20 Yamaha 27

+0.994

1'28.937

 0.147 180.046 344
18 Spain J. Mir Repsol Honda Team 36 Honda 23

+1.064

1'29.007

 0.070 179.904 341
19 Italy L. Marini Team VR46 10 Ducati 24

+1.221

1'29.164

 0.157 179.588 345
20 Portugal M. Oliveira RNF Racing 88 Aprilia 25

+1.768

1'29.711

 0.547 178.493 342
21 Japan T. Nakagami Team LCR 30 Honda 27

+1.807

1'29.750

 0.039 178.415 341
22 Italy F. Morbidelli Yamaha Factory Racing 21 Yamaha 21

+1.965

1'29.908

 0.158 178.102 344
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