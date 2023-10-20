MotoGP Avustralya GP 2. antrenman: Binder, KTM ile zirvede, Bagnaia Q2'ye kalamadı

Güney Afrikalı Brad Binder, cuma gününün en hızlı turunu atmak için ikinci antrenman seansının son anlarını bekledi ve sonunda 1:27.993 yaparak zirveye çıktı.

Bu, geçen yıl Jorge Martin tarafından kırılan pole rekorunun 0.2 saniye gerisindeydi fakat KTM'den Jack Miller'ı 0.148 saniye farkla geçmeyi başardı.

Seansın son 15 dakikasında sürücüler yumuşak arka lastikler takarak sıralama turlarında Q2'ye kalmak için kıyasıya bir rekabete girdiler.

Sabah 1. antrenman seansında zirvede yer alan Pramac Ducati sürücüsü Martin, 1:28.249'luk derecesiyle liderliği aldığında, seansı lider tamamlayacak gibiydi fakat Maverick Vinales ve Binder son bölümde tempo yükselttiler.

Aprilia sürücüsü Vinales bitime dört dakika kala 1:28.212 yaparak ilk sıraya yükseldi fakat son sözü 1:28'in de altına inen Binder söyledi.

Binder seansı lider tamamlarken, son anlarda derecesini geliştiren Miller kendi ülkesinde ikinci, Vinales üçüncü ve Martin dördüncü oldu.

Pol Espargaro, Tech3 Gas Gas markalı motosikletiyle Marco Bezzecchi (VR46), Fabio Di Giannantonio (Gresini) ve fabrika sürücüsü Enea Bastianini'nin önünde beşinci oldu.

Q2'ye kalan diğer isimler son bölümde düşen Aleix Espargaro ve Martin'in takım arkadaşı Johann Zarco oldu.

Bu arada şampiyona lideri Francesco Bagnaia, Zarco'dan neredeyse 0.2 saniye daha yavaş olmasına rağmen 11. oldu ve Q2'ye kalamadı.

Marc Marquez'in zorlu hafta sonu ikinci antrenman seansında da devam etti. İlk seansta kaza yapan İspanyol sürücü, ikinci seansta da yine kaza yaptı.

Honda sürücüsü 16. sıraya kadar geriledi ve böylelikle Japon üreticinin en iyisi LCR ile 12. en iyi zamanı yapan Alex Rins oldu.

Fabio Quartararo en iyi Yamaha sürücüsü olarak 17. olurken, takım arkadaşı Franco Morbidelli 22. oldu.

MotoGP Avustralya Grand Prix 2. antrenman sonucu: