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MotoGP / Sepang Şubat Testi / Son dakika

Quartararo, henüz 2020 Yamaha'da mutlu değil

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Quartararo, henüz 2020 Yamaha'da mutlu değil
Ekleyen:
9 Şub 2020 18:39

Fabio Quartararo, Sepang MotoGP testini en hızlı isim olarak bitirmesine rağmen, henüz "yüzde 100 rahat" hissetmediği için 2019 Yamaha ile daha rahat hissettiğini söyledi.

Quartararo, 2020 versiyon M1'i Sepang'daki ilk MotoGP sezon öncesi testinin ikinci ile üçüncü gününde kullandı.

İlk günde eski motosikletle en hızlı isim olan Quartararo, sonrasında yeni motosiklete geçti ve testi 1:58.349'luk derecesiyle ilk sırada bitirdi. Testlerde Valentino Rossi'nin Yamaha'sından yaklaşık 0.1 saniye daha iyiydi.

Ancak Quartararo, motosikletteki hissiyatının mükemmel olmadığını ve bu yüzden daha fazla zamana ihtiyaç duyduğunu söyledi.

Fransız, "Motosiklette %100 rahat hissetmiyorum, bu yüzden çalışmamız ve bunun nedenini anlamamız gerekiyor. Verileri takım olarak da kontrol etmeliyiz."

"Tek bir sorun yok, genel olarak her şeyle ilgili, fren bölgeleri, elektronik, sürülebilirlik, yol tutuş, her şeyden biraz var. Bu oldukça zor bir şey ama takımla analiz edeceğiz." dedi.

Tek tur temposuna ek olarak yarış temposunda da güçlü görünen Quartararo, en yüksek süratte daha iyi olduklarını düşünüyor.

"Gerçekten mutluyum. İki günün en kötüsüydü ve 1:59-2:00'larda gitmeyi başardık. En kötü günde bile bu dereceleri yakaladığımız için çok mutluyum."

"Bu, motosikletle yaptığımız ilk uzun sürüş ve kolay değil. Elektronik üzerinde çalışmamız gerekiyor. Gerçekten kolay değil, ama yine de yarıştan önce bir testimiz daha var."

"Geçen yıl sorunun en yüksek hız olduğunu gördük. Fabrikada gördüğümüz gibi, hâlâ en yüksek hız olarak iyi değiliz. Bu, Katar'da kontrol etmemiz gereken bir şey."

"Ama evet, sanırım bu motosiklet ile birkaç ondalık kazanabiliriz."

Test sürücüsü Jorge Lorenzo ise Pazar günü yapılan resmi test seansında piste çıktı ve ayrıca Shakedown'da da motosikleti test etti.

Lorenzo, test sonrası verdiği demeçte motosikletin iki veya üç zayıf noktası olduğunu söyledi.

Lorenzo, "Bu, ilk günü hissettiğim gibi, motosikletin çok fazla değişmediğini görmek hoş bir duygu. Motosiklet hâlâ çok rekabetçi, özellikle yumuşak bir sürüşünüz varsa sürmesi çok kolay."

"Bu iki günün ardından odaklanmamız ve gelecekte üzerinde çok çalışmamız gereken iki ya da üç zayıf nokta görüyorum. Aynı zamanda çok güçlü noktalarımız da var ve geçmişte sahip olduğumuz güçlü noktaları tutuyoruz, ki bu iyi bir şey."

"Ne yazık ki bazı nedenlerden dolayı Yamaha bana yeni motosikleti vermemeye karar verdi."

"Bunu düşünüyorlardı ama nihayet denememe izin vermemeyi seçtiler. Zamanımız veya benim için yeni bir motosiklet oluşturmak için yeterli parça yoktu."

Çeviri: İnci Beğen

Jorge Lorenzo, Yamaha Factory Racing

Jorge Lorenzo, Yamaha Factory Racing

Photo by: Gold and Goose / Motorsport Images

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Bu Haber Hakkında

Seri MotoGP
Etkinlik Sepang Şubat Testi
Alt-etkinlik Sunday
Pilotlar Fabio Quartararo , Jorge Lorenzo Şimdi al
Takımlar Drive M7 SIC Racing Team , Monster Energy Yamaha Rally Team
Editör David Gruz

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