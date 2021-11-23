Takımın kendisini engellediğini düşünen Fernandez: "Şampiyon olduğumu hissediyorum"

Bu sene Moto2'de çaylak olarak mücadele eden Fernandez, gösterdiği performansla dikkatleri üzerine çekmeyi başardı. Toplam 8 yarış kazanan Fernandez, 2011'de seride 7 yarış kazanan Marc Marquez'i geçerek rekor kırdı ancak Fernandez, sezonu 5 galibiyete sahip takım arkadaşı Remy Garner'ın 4 puan gerisinde 2. sırada tamamladı.

Her iki sürücü, gelecek sezon Tech3 KTM ile MotoGP'ye geçecek ve yine takım arkadaşı olacak.

Motorsport.com'un İspanyol edisyonu Motorsport.es'e konuşan Fernandez, takım içerisinde kimsenin kendisine yol göstermediğini, bu yüzden kendisinin şampiyonluğu daha fazla hak ettiğini düşündüğünü söyledi.

Fernandez, "Benim şampiyon olmadığım açık ancak manevi açıdan kendi kafamda ben çok değerli bir şey başardım."

"Sorun şu ki tüm takım, yani öyle özel bir grup bulduğum için şanslı olduğumu düşündüğüm mekanikerlerim, çok deneyimsizdi ve kimse bize nasıl rehberlik edeceğini bilmiyordu."

"Bu yüzden bugün şampiyonluk kupasına sahip değilim ancak manevi açıdan sonuçlarım - daha fazla galibiyet, pole ve hızlı tur ile - en güçlü sürücü olduğumu kanıtladı."

"Şampiyon Remy, o daha fazla puan kazandı ancak gerçekten sahip olduğum hızla ve akıntıya karşı kürek çeken taraf olarak, dürüst olmalıyım ki manevi açıdan şampiyon olduğumu hissediyorum."

"Biz tamamen yeni bir şey yaptık, birbirimizi tanımaya çalıştık. Etkileyiciydi." dedi.

Raul Fernandez, Red Bull KTM Ajo Photo by: Gold and Goose / Motorsport Images

Düzgün bir şekilde rehberlik edilmemesi konusunu daha fazla açması istendiğinde Fernandez, "Bunu cevaplamak çok basit. Bir çocuğa kayaya tırmanmadan önce dikkatli olmasının söylenmesi gibi bana rehberlik edecek, anlatacak birisinin olmaması açısından eksiklik yaşadım."

"Önümüze taş koyan, başarılı olmamamız için engel koyan birisi yerine bize rehberlik edip, önümüzü açacak, kazanmamıza yardımcı olacak bir figür. Kilit nokta buydu."

"Bir kategoride 6 sene geçirdikten sonra şampiyon olup, daha akıllı olduğunu söylemek çok güzel."

"Ancak hayır, daha zeki değilsin (Gardner'a söylüyor). Sen önüne daha az taş koyulan taraftın." şeklinde cevap verdi.

Takımı tarafından mı önüne engeller koyulduğunun sorulması üzerine ise Fernandez, "Evet, herkes bunu istediği gibi anlayabilir ancak biz ne olduğunu biliyoruz."

"Çok ter ve göz yaşı döktük. Sene ortasında bunu konuştuk. Mekanikerlerimin hepsi zor zamanlar geçiriyorlardı ve sezonun bitmesini dört gözle bekliyorlardı."

"Sonuç olarak herkes bunu istediği gibi anlayabilir. Tam olarak neler yaşandığına dair detaylara girmeyeceğim." dedi.