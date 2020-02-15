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MotoGP / Sepang Şubat Testi / Son dakika

Espargaro: "Aprilia, Sepang'da podyum temposu gösterdi”

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Espargaro: "Aprilia, Sepang'da podyum temposu gösterdi”
Ekleyen:
Çeviren: Kemal Şengül, Editör
15 Şub 2020 08:00

Aleix Espargaro, yeni Aprilia'nın Sepang sezon öncesi testinde podyum mücadelesi verebilecek bir tempoya sahip olduğunu söyledi, ancak motosikletin dayanıklılığının henüz tempoyla aynı seviyede olmadığı konusunda da uyardı.

Yeni Aprilia RS-GP, Espargaro'nun sürücülüğünde Sepang’daki testleri 10. en hızlı isim olarak tamamladı ve İtalyan ekip liderden sadece 0.345 saniye yavaş kalarak büyük bir gelişim kaydetti.

Son gün güçlü bir yarış simülasyonuna sahip olan İspanyol sürücü, Aprilia'nın mevcut şartlarda podyum için mücadele edebileceğini söyledi.

Bununla birlikte uzun sürüşlerde egzoz sorunu yaşayan Espargaro, bir süredir Aprilia'nın en büyük zaafı olan dayanıklılığın, çözülmesi gereken konuların başında geldiğini söyledi.

Espargaro, "Mühendisleri motoru uzun sürüşler yapmak için zorluyordum. Başlangıçta çok emin değildiler, ama benim için çok önemliydi.”

"Yarış simülasyonu 13. tura kadar gerçekten iyiydi, bitime sadece yedi tur vardı. Gücün çok fazla düştüğünü hissetmeye başladım ve egzozla ilgili bir sorunumuz vardı. Bu yüzden durmak zorunda kaldım.”

"Çok üzüntü verici çünkü kendimi çok rekabetçi hissettim ve 20 tur boyunca 1:59'larda kalabileceğimi hissettim. Yine de motosiklet henüz çok yeni.”

"Yarın burada yarış olsa, sanırım podyum için savaşabilirim. Ama şimdi burada yarışmayacağız.”

"Başka bir piste gitmeli ve ne olacağını görmeliyiz, motosikletin yarışları bitirip bitiremeyeceğini görmeliyiz çünkü motosikleti 10 turdan daha fazla zorladığımda bir şeyler oluyor. Benim için öncelik şu anda dayanıklılık."

"Ancak belki de şu anda fazla motiveyim, mutluyum ve heyecanlıyım. Böyle zor bir pistte attığım hızlı turda, ilk sektör sebebiyle Ducati'lere 0.2-0.3 saniye kaybediyorum. Ancak buna rağmen 12-14 turluk güçlü bir yarış simülasyonu gerçekleştirebildim. Bu, Ducati'lerin ve Quartararo'nun daha önce yaptıklarından daha iyiydi." şeklinde konuştu.

Ancak Espargaro, hızlanma konusunun rakiplerine kıyasla zayıf bir nokta olmaya devam ettiğini de sözlerine ekledi.

"Bence motosiklet dördüncü ile altıncı viteste güçlü ama düşük viteslerde zorlanıyoruz. Cumartesi günü Alex Marquez ile iki tur birlikte gittim ve onu geçebilmemin bir yolu yoktu. Neredeyse ona vuruyordum çünkü geçiş yapmanın bir yolu yok.”

"Hızlanmadaki saf performans aynı. Motoru hızlandırmak ve kontrol etmek biraz daha kolay.”

Andrea Iannone'ın yokluğunda ikinci Aprilia motosikleti, Sepang testi için Lorenzo Savadori ve Bradley Smith arasında paylaşıldı. Ancak her iki sürücü de, 2019’daki takım arkadaşının piste çıkmasının daha yararlı olacağını belirten Espargaro ile aynı tempoyu sergileyemedi.

"Açıkçası Andrea çok güçlü bir sürücü ve onunla işler daha kolay, sonuçta daha fazla zorluyorsunuz ve sorunlar daha fazla ortaya çıkıyor. Ama Andrea'nın durumunu biliyoruz. Umarım durumu düzeltebilir ve Katar'da olabilir."

Yardımcı editör: Lewis Duncan

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Bu Haber Hakkında

Seri MotoGP
Etkinlik Sepang Şubat Testi
Alt-etkinlik Sunday
Pilotlar Aleix Espargaro
Takımlar Aprilia Racing Team Gresini
Editör David Gruz

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