Dakar
Dakar
R
Dakar
Dakar
05 Oca
-
17 Oca
Etap 12: Haradh - Qiddiya devam ediyor . . .
TÜMÜ:
Program Sonuçlar Puan Durumu
Oturum aç

Motorsport Network

TV Bilet al Mağaza

Uygulamalarımızı indirin

© 2020 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.
TV Bilet al Mağaza
Önceki Sonraki
Dakar / Dakar / Etap raporu

Casale, Dakar Rallisi'nin ATV sınıfını kazanmayı başardı!

paylaşım
yorumlar
Casale, Dakar Rallisi'nin ATV sınıfını kazanmayı başardı!
Ekleyen:
Çeviren: Kemal Şengül, Editör
17 Oca 2020 07:50

Ignacio Casale, bugün gerçekleştirilen 12. etabı dördüncü sırada tamamladı ve 2020 Dakar Ralisi'nin galibi oldu.

Geçen yıl SxS kategorisinde mücadele eden Casale, bu yıl ATV'ye geri döndü ve baştan sona baskın bir performans sergiledi.

İlk dört günde üç zafer elde eden Casale, 10. etaba kadar hep ilk ona girmeyi başardı ve bu sayede son güne rahat şekilde girmeyi başardı.

Bugünkü son etapta risk almak yerine kontrollü bir sürüş çıkardı ve dördüncü olmasının ardından, Simon Vitse'nin önünde 2020 Dakar Rallisi galibi oldu.

Vitse, Dakar Rallisi'nin ikinci en hızlı isim olarak tamamlarken, Rafal Sonik üçüncü olarak ve 2015 galibiyetinden bu yana ilk kez ilk üçe girmeyi başardı.

İlk beşi Manuel Andujar ve Kamil Wisniewski tamamladı.

Geçen yıl Nicolas Cavigliasso baskın bir performansla ATV kategorisinde kazanan isim olmuştu.

  Poz.     Sürücü Fark
 
 1     I. CASALE 52:04:39
 
 2     S. VITSE 0:18:24
 
 3     R. SONIK 1:04:15
 
 4     M. ANDUJAR 3:30:16
 
 5     K. WISNIEWSKI 4:38:53
 
 6     S. SOUDAY 5:45:14
 
 7     I. PEDEMONTE 6:34:28
 
 8     NA. SANABRIA GALEANO 8:56:03
 
 9     Z. TUMA 15:58:30
 
 10     CA. VERZA 23:05:27
Sonraki haber
2020 Dakar Rallisi'nin motosiklet sınıfını Brabec kazandı, KTM'nin 18 yıllık serisi bitti!

Önceki haber

2020 Dakar Rallisi'nin motosiklet sınıfını Brabec kazandı, KTM'nin 18 yıllık serisi bitti!

Sonraki haber

2020 Dakar Rallisi'nin galibi Carlos Sainz ve Mini, Alonso 13. oldu

2020 Dakar Rallisi'nin galibi Carlos Sainz ve Mini, Alonso 13. oldu
Yorumları görüntüle

Bu Haber Hakkında

Seri Dakar
Etkinlik Dakar
Alt-etkinlik Etap 12: Haradh - Qiddiya
Pilotlar Ignacio Casale
Takımlar Casale Racing
Editör David Gruz

Yarış merkezi

Dakar

Dakar

5 Oca - 17 Oca
Etap 12: Haradh - Qiddiya sürüyor
Seans Tarih
Yerel zaman dilimi
Sizin Zaman Diliminiz
 İçerik
Cidde, kontrol noktası
Cum 17 Oca
Per 2 Oca
Starting Podium
Cum 17 Oca
Cmt 4 Oca
Etap 1: Jeddah - Al Wajh
Cum 17 Oca
Paz 5 Oca
Etap 2: Al Wajh - Neom
Cum 17 Oca
Pzt 6 Oca
Etap 3: Neom - Neom
Cum 17 Oca
Sal 7 Oca
Etap 4: Neom - Al-`Ula
Cum 17 Oca
Çar 8 Oca
Etap 5: Al-`Ula - Ha'il
Cum 17 Oca
Per 9 Oca
Etap 6: Ha'il - Riyadh
Cum 17 Oca
Cum 10 Oca
Riyadh dinlenme günü
Cum 17 Oca
Cmt 11 Oca
Etap 7: Riyadh - Wadi Al Dawasir
Cum 17 Oca
Paz 12 Oca
Etap 8: Wadi Al Dawasir - Wadi Al Dawasir
Cum 17 Oca
Pzt 13 Oca
Etap 9: Wadi Al Dawasir - Haradh
Cum 17 Oca
Sal 14 Oca
Etap 10: Haradh - Shubaytah
Cum 17 Oca
Çar 15 Oca
Etap 11: Shubaytah - Haradh
Cum 17 Oca
Per 16 Oca
Etap 12: Haradh - Qiddiya
Cum 17 Oca
Cum 17 Oca
Son sonuçlar Puan Durumu

Çok Okunanlar

1
Formula 1

Herbert: "Mick'in başarılı bir sezona ihtiyacı var"

2s
2
Dakar

2020 Dakar Rallisi'nin motosiklet sınıfını Brabec kazandı, KTM'nin 18 yıllık serisi bitti!

1s
3
Formula 1

Video: Norris koltuk ayarı yapıyor

2s
4
Formula 1

Marko: "Gasly kendisini suçlamalı"

5
Dakar

2020 Dakar Rallisi'nin galibi Carlos Sainz ve Mini, Alonso 13. oldu

30dk

Son Videolar

Dakar Rallisi Rehberi 08:30
Dakar

Dakar Rallisi Rehberi

Dakar 2020: 7. gün özeti 07:43
Dakar

Dakar 2020: 7. gün özeti

Dakar 2020: 5. gün özeti 04:55
Dakar

Dakar 2020: 5. gün özeti

Dakar 2020: 4. gün özeti 04:16
Dakar

Dakar 2020: 4. gün özeti

Dakar 2020: 3. gün özeti - Araç ve SSV sınıfı 04:47
Dakar

Dakar 2020: 3. gün özeti - Araç ve SSV sınıfı

Son Haberler

2020 Dakar Rallisi'nin galibi Carlos Sainz ve Mini, Alonso 13. oldu
DAKR

2020 Dakar Rallisi'nin galibi Carlos Sainz ve Mini, Alonso 13. oldu

Casale, Dakar Rallisi'nin ATV sınıfını kazanmayı başardı!
DAKR

Casale, Dakar Rallisi'nin ATV sınıfını kazanmayı başardı!

2020 Dakar Rallisi'nin motosiklet sınıfını Brabec kazandı, KTM'nin 18 yıllık serisi bitti!
DAKR

2020 Dakar Rallisi'nin motosiklet sınıfını Brabec kazandı, KTM'nin 18 yıllık serisi bitti!

Alonso, Dakar'ın son gününe mutlu giriyor
DAKR

Alonso, Dakar'ın son gününe mutlu giriyor

Al-Attiyah ve Peterhansel mağlubiyeti kabullendi!
DAKR

Al-Attiyah ve Peterhansel mağlubiyeti kabullendi!

Program

Formula 1
  • Formula 1
  • MotoGP
Biletler
Sağlayan
12 Mar
Biletler
19 Mar
Biletler
2 Nis
Biletler
16 Nis
Biletler
30 Nis
Biletler
7 May
Biletler
Tüm programı gör
Mail listesine üye ol

Motorsport.com uygulaması

Seri

Motorsport Network.

İletişim

© 2020 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.