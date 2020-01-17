Casale, Dakar Rallisi'nin ATV sınıfını kazanmayı başardı!
Ignacio Casale, bugün gerçekleştirilen 12. etabı dördüncü sırada tamamladı ve 2020 Dakar Ralisi'nin galibi oldu.
Geçen yıl SxS kategorisinde mücadele eden Casale, bu yıl ATV'ye geri döndü ve baştan sona baskın bir performans sergiledi.
İlk dört günde üç zafer elde eden Casale, 10. etaba kadar hep ilk ona girmeyi başardı ve bu sayede son güne rahat şekilde girmeyi başardı.
Bugünkü son etapta risk almak yerine kontrollü bir sürüş çıkardı ve dördüncü olmasının ardından, Simon Vitse'nin önünde 2020 Dakar Rallisi galibi oldu.
Vitse, Dakar Rallisi'nin ikinci en hızlı isim olarak tamamlarken, Rafal Sonik üçüncü olarak ve 2015 galibiyetinden bu yana ilk kez ilk üçe girmeyi başardı.
İlk beşi Manuel Andujar ve Kamil Wisniewski tamamladı.
Geçen yıl Nicolas Cavigliasso baskın bir performansla ATV kategorisinde kazanan isim olmuştu.
|Poz.
|Sürücü
|Marka
|Zaman
|Fark
|Ceza
|
|1
|I. CASALE
|YAMAHA
|52:04:39
|0:00:00
|00:00:00
|
|2
|S. VITSE
|YAMAHA
|52:23:03
|0:18:24
|00:04:00
|
|3
|R. SONIK
|YAMAHA
|53:08:54
|1:04:15
|00:19:00
|
|4
|M. ANDUJAR
|YAMAHA
|55:34:55
|3:30:16
|00:22:00
|
|5
|K. WISNIEWSKI
|YAMAHA
|56:43:32
|4:38:53
|00:55:00
|
|6
|S. SOUDAY
|YAMAHA
|57:49:53
|5:45:14
|00:00:00
|
|7
|I. PEDEMONTE
|YAMAHA
|58:39:07
|6:34:28
|00:21:00
|
|8
|NA. SANABRIA GALEANO
|YAMAHA
|61:00:42
|8:56:03
|00:00:00
|
|9
|Z. TUMA
|YAMAHA
|68:03:09
|15:58:30
|04:15:00
|
|10
|CA. VERZA
|YAMAHA
|75:10:06
|23:05:27
|00:00:00
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Bu Haber Hakkında
|Seri
|Dakar
|Etkinlik
|Dakar
|Alt-etkinlik
|Etap 12: Haradh - Qiddiya
|Pilotlar
|Ignacio Casale
|Takımlar
|Casale Racing
|Editör
|David Gruz
Casale, Dakar Rallisi'nin ATV sınıfını kazanmayı başardı!
Yarış merkezi
|Seans
|Tarih
|
Yerel zaman dilimi
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|İçerik
|Cidde, kontrol noktası
|
Cum 17 Oca
Per 2 Oca
|
|Starting Podium
|
Cum 17 Oca
Cmt 4 Oca
|
|Etap 1: Jeddah - Al Wajh
|
Cum 17 Oca
Paz 5 Oca
|
|Etap 2: Al Wajh - Neom
|
Cum 17 Oca
Pzt 6 Oca
|
|Etap 3: Neom - Neom
|
Cum 17 Oca
Sal 7 Oca
|
|Etap 4: Neom - Al-`Ula
|
Cum 17 Oca
Çar 8 Oca
|
|Etap 5: Al-`Ula - Ha'il
|
Cum 17 Oca
Per 9 Oca
|
|Etap 6: Ha'il - Riyadh
|
Cum 17 Oca
Cum 10 Oca
|
|Riyadh dinlenme günü
|
Cum 17 Oca
Cmt 11 Oca
|
|Etap 7: Riyadh - Wadi Al Dawasir
|
Cum 17 Oca
Paz 12 Oca
|
|Etap 8: Wadi Al Dawasir - Wadi Al Dawasir
|
Cum 17 Oca
Pzt 13 Oca
|
|Etap 9: Wadi Al Dawasir - Haradh
|
Cum 17 Oca
Sal 14 Oca
|
|Etap 10: Haradh - Shubaytah
|
Cum 17 Oca
Çar 15 Oca
|
|Etap 11: Shubaytah - Haradh
|
Cum 17 Oca
Per 16 Oca
|
|Etap 12: Haradh - Qiddiya
|
Cum 17 Oca
Cum 17 Oca
|
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