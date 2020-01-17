Casale, Dakar Rallisi'nin ATV sınıfını kazanmayı başardı!

Geçen yıl SxS kategorisinde mücadele eden Casale, bu yıl ATV'ye geri döndü ve baştan sona baskın bir performans sergiledi.

İlk dört günde üç zafer elde eden Casale, 10. etaba kadar hep ilk ona girmeyi başardı ve bu sayede son güne rahat şekilde girmeyi başardı.

Bugünkü son etapta risk almak yerine kontrollü bir sürüş çıkardı ve dördüncü olmasının ardından, Simon Vitse'nin önünde 2020 Dakar Rallisi galibi oldu.

Vitse, Dakar Rallisi'nin ikinci en hızlı isim olarak tamamlarken, Rafal Sonik üçüncü olarak ve 2015 galibiyetinden bu yana ilk kez ilk üçe girmeyi başardı.

İlk beşi Manuel Andujar ve Kamil Wisniewski tamamladı.

Geçen yıl Nicolas Cavigliasso baskın bir performansla ATV kategorisinde kazanan isim olmuştu.