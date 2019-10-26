Avustralya Moto2: Pole pozisyonu Navarro'nun
2019 Moto2 Şampiyonası'nın Avustralya yarışı öncesinde pole pozisyonu Jorge Navarro'nun oldu.
Moto2'de rüzgarın etkili olduğu sıralama turlarında Alex Lowes Q1'i ilk sırada tamamlamayı başardı ve Remy Gardner, Xavi Vierge ve Luca Marini ile birlikte Q2'ye kaldı.
İlk turların ardından Jorge Navarro 1:33.565 yapıp liderliğe yükselmeyi başardı ve son bölümde yağmurun gelmesiyle birlikte dereceler gelişmeyince pole pozisyonunun sahibi oldu.
En yakın rakibi Brad Binder, Navarro'nun 0.3 saniye gerisinde kalırken, Luca Marini de seansı üçüncü sırada bitirdi.
Fabio Di Giannntonio'nun dördüncü olduğu seansta Jorge Marin beşinci, Sam Lowes altıncı ve Alex Marquez yedinci oldu.
İlk onu Jesko Raffin, Marco Bezzecchi ve Iker Lecuona tamamladı.
Thomas Luthi ise ancak 11. olabildi.
Yarış gridi:
|Sıra
|Sürücü
|Motosiklet
|Zaman
|Fark
|1
|Jorge Navarro
|Speed Up
|01'33.565
|2
|Brad Binder
|KTM
|01'33.886
|00.321
|3
|Luca Marini
|Kalex
|01'33.934
|00.369
|4
|Fabio Di Giannantonio
|Speed Up
|01'33.936
|00.371
|5
|Jorge Martin
|KTM
|01'33.941
|00.376
|6
|Alex Marquez
|Kalex
|01'34.136
|00.571
|7
|Jesko Raffin
|NTS
|01'34.243
|00.678
|8
|Marco Bezzecchi
|KTM
|01'34.250
|00.685
|9
|Iker Lecuona
|KTM
|01'34.257
|00.692
|10
|Thomas Luthi
|Kalex
|01'34.293
|00.728
|11
|Nicolo Bulega
|Kalex
|01'34.497
|00.932
|12
|Stefano Manzi
|MV
|01'34.663
|01.098
|13
|Remy Gardner
|Kalex
|01'34.694
|01.129
|14
|Xavi Vierge
|Kalex
|01'34.730
|01.165
|15
|Tetsuta Nagashima
|Kalex
|01'34.399
|00.834
|16
|Augusto Fernandez
|Kalex
|01'35.173
|01.608
|17
|Enea Bastianini
|Kalex
|01'36.305
|02.740
|18
|Lorenzo Baldassari
|Kalex
|01'34.812
|01.247
|19
|Bo Bendsneyder
|NTS
|01'34.970
|01.405
|20
|Marcel Schrötter
|Kalex
|01'35.012
|01.447
|21
|Joe Roberts
|KTM
|01'35.072
|01.507
|22
|Andrea Locatelli
|Kalex
|01'35.220
|01.655
|23
|Dominique Aegerter
|MV
|01'35.388
|01.823
|24
|Jake Dixon
|KTM
|01'35.401
|01.836
|25
|Philipp Oettl
|KTM
|01'36.003
|02.438
|26
|Mattia Pasini
|Kalex
|01'36.320
|02.755
|27
|Somkiat Chantra
|Kalex
|01'36.750
|03.185
|28
|Xavi Cardelus
|KTM
|01'37.206
|03.641
|29
|Adam Norrodin
|Kalex
|01'37.376
|03.811
|30
|Lukas Tulovic
|KTM
|01'37.533
|03.968
|31
|Dimas Ekky Pratama
|Kalex
|01'39.830
|06.265
|32
|Sam Lowes
|Kalex
|01'34.041
|00.476
|Tüm sonuçları görüntüle
Önceki haber
Motegi Moto2: Marini kazandı!
Sonraki haber
Avustralya Moto2: Binder kazandı, Marquez zorlandı
Bu Haber Hakkında
|Seri
|Moto2
|Editör
|Kemal Şengül
Avustralya Moto2: Pole pozisyonu Navarro'nun
Moto2 Sıradaki seans
Çok Okunanlar
Program
Sağlayan