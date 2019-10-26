Avustralya Moto2: Pole pozisyonu Navarro'nun

Moto2'de rüzgarın etkili olduğu sıralama turlarında Alex Lowes Q1'i ilk sırada tamamlamayı başardı ve Remy Gardner, Xavi Vierge ve Luca Marini ile birlikte Q2'ye kaldı.

İlk turların ardından Jorge Navarro 1:33.565 yapıp liderliğe yükselmeyi başardı ve son bölümde yağmurun gelmesiyle birlikte dereceler gelişmeyince pole pozisyonunun sahibi oldu.

En yakın rakibi Brad Binder, Navarro'nun 0.3 saniye gerisinde kalırken, Luca Marini de seansı üçüncü sırada bitirdi.

Fabio Di Giannntonio'nun dördüncü olduğu seansta Jorge Marin beşinci, Sam Lowes altıncı ve Alex Marquez yedinci oldu.

İlk onu Jesko Raffin, Marco Bezzecchi ve Iker Lecuona tamamladı.

Thomas Luthi ise ancak 11. olabildi.

Yarış gridi: