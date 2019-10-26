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Moto2 / Sıralama turları raporu

Avustralya Moto2: Pole pozisyonu Navarro'nun

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Avustralya Moto2: Pole pozisyonu Navarro'nun
Ekleyen:
, Editör
26 Eki 2019 06:55

2019 Moto2 Şampiyonası'nın Avustralya yarışı öncesinde pole pozisyonu Jorge Navarro'nun oldu.

Moto2'de rüzgarın etkili olduğu sıralama turlarında Alex Lowes Q1'i ilk sırada tamamlamayı başardı ve Remy Gardner, Xavi Vierge ve Luca Marini ile birlikte Q2'ye kaldı.

İlk turların ardından Jorge Navarro 1:33.565 yapıp liderliğe yükselmeyi başardı ve son bölümde yağmurun gelmesiyle birlikte dereceler gelişmeyince pole pozisyonunun sahibi oldu.

En yakın rakibi Brad Binder, Navarro'nun 0.3 saniye gerisinde kalırken, Luca Marini de seansı üçüncü sırada bitirdi.

Fabio Di Giannntonio'nun dördüncü olduğu seansta Jorge Marin beşinci, Sam Lowes altıncı ve Alex Marquez yedinci oldu.

İlk onu Jesko Raffin, Marco Bezzecchi ve Iker Lecuona tamamladı.

Thomas Luthi ise ancak 11. olabildi.

Yarış gridi:

Sıra Sürücü Motosiklet Zaman Fark
1 Spain Jorge Navarro Speed Up 01'33.565  
2 South Africa Brad Binder KTM 01'33.886 00.321
3 Italy Luca Marini Kalex 01'33.934 00.369
4 Italy Fabio Di Giannantonio Speed Up 01'33.936 00.371
5 Spain Jorge Martin KTM 01'33.941 00.376
6 Spain Alex Marquez Kalex 01'34.136 00.571
7 Switzerland Jesko Raffin NTS 01'34.243 00.678
8 Italy Marco Bezzecchi KTM 01'34.250 00.685
9 Spain Iker Lecuona KTM 01'34.257 00.692
10 Switzerland Thomas Luthi Kalex 01'34.293 00.728
11 Italy Nicolo Bulega Kalex 01'34.497 00.932
12 Italy Stefano Manzi MV 01'34.663 01.098
13 Australia Remy Gardner Kalex 01'34.694 01.129
14 Spain Xavi Vierge Kalex 01'34.730 01.165
15 Japan Tetsuta Nagashima Kalex 01'34.399 00.834
16 Spain Augusto Fernandez Kalex 01'35.173 01.608
17 Italy Enea Bastianini Kalex 01'36.305 02.740
18 Italy Lorenzo Baldassari Kalex 01'34.812 01.247
19 Netherlands Bo Bendsneyder NTS 01'34.970 01.405
20 Germany Marcel Schrötter Kalex 01'35.012 01.447
21 United States Joe Roberts KTM 01'35.072 01.507
22 Italy Andrea Locatelli Kalex 01'35.220 01.655
23 Switzerland Dominique Aegerter MV 01'35.388 01.823
24 United Kingdom Jake Dixon KTM 01'35.401 01.836
25 Germany Philipp Oettl KTM 01'36.003 02.438
26 Italy Mattia Pasini Kalex 01'36.320 02.755
27 Thailand Somkiat Chantra Kalex 01'36.750 03.185
28 Andorra Xavi Cardelus KTM 01'37.206 03.641
29 Malaysia Adam Norrodin Kalex 01'37.376 03.811
30 Germany Lukas Tulovic KTM 01'37.533 03.968
31 Indonesia Dimas Ekky Pratama Kalex 01'39.830 06.265
32 United Kingdom Sam Lowes Kalex 01'34.041 00.476
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Editör Kemal Şengül

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