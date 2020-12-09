Montoya, Arrow McLaren SP ile Indy 500'e katılacak

2000'de Chip Ganassi Racing, 2015'te ise Team Penske ile Indy 500'de zafere ulaşan Kolombiyalı pilot, takımın tam zamanlı pilotları Patricio O’Ward ve Felix Rosenqvist'e katılacak.

Montoya, 2016 IndyCar sezonunun ardından açık tekerlek serilerindeki tam sezonluk mücadeleyi sonlandırmıştı ancak en son 2017'de Penske ile Indy 500'e katıldı.

Formula 1'deki 7 zaferinden 3'ünü McLaren'la kazanan Montoya, "Indianapolis 500'de Arrow McLaren SP'ye katılacağım için çok heyecanlıyım. F1 günlerimden McLaren ile harika bir geçmişim var ve gelecek sene Indianapolis 500'de daha fazlasını yapmak için sabırsızlanıyorum." dedi.

Arrow McLaren SP ortağı Sam Schmidt, "Arrow McLaren SP, gelecek seneki Indianapolis 500'te Juan kalitesinde bir pilotun takıma katılacak olması nedeniyle heyecanlı. Onun deneyimi, genç isimlerimiz, Pato ve Felix'ten oluşan kadromuz dahil herkesi yükseltecek. Onun Indy 500'e sadece 5 defa katılıp 2 defa kazanmış olduğunu düşündüğünüzde, bu etkileyici." dedi.

McLaren Racing CEO'su Zak Brown, "Juan'ın tekrar McLaren ailesine katılmasından ve Indianapolis 500'e Arrow McLaren SP ile katılacak olmasından mutluyum. O, motor sporlarının en üst seviyesinde derin deneyime ve büyük bir takipçi kitlesine sahip, son derece rekabetçi ve çok yönlü bir yarışçı."

"Gelecek sene onun 500'de bizimle olacak olması takım ve IndyCar taraftarları için harika haber." dedi.