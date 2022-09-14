Palou, 2023'te McLaren yerine Chip Ganassi'de yarışacak, Rosenqvist takımda kalacak

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Palou, temmuz ayında yaptığı açıklama ile 2022 sezonunun sonunda Chip Ganassi'den ayrılıp, McLaren Racing'e katılacağını duyurmuştu.

İlginç şekilde bu açıklama, Chip Ganassi'nin 2023 yılında İspanyol sürücüyle yarışacağını duyurmasının ardından gelmişti. Bunun üzerine iki taraf kendisini yasal bir tartışmanın içerisinde buldu.

Yaşanan problemler nedeniyle Palou'nun geleceği iki ay boyunca belirsizliğini korudu ve çarşamba günü itibariyle yapılan duyuruyla, İspanyol sürücünün yeni sezonda Chip Ganassi ile yarışacağı açıklandı.

Palou, "Chip Ganassi Racing ile anlaşmaya vardığımı açıklamaktan ve gelecek sezon 10 numaralı araca geri döneceğimi duyurmaktan büyük heyecan duyuyorum." dedi.

Palou'nun adı 2023 McLaren F1 koltuğuyla anılıyordu ancak İngiliz ekibin tercihi Oscar Piastri'den yana oldu.

Genç sürücü, Chip Ganassi'nin izniyle McLaren ile F1 testi yapmaya devam edecek.

Ganassi'den yapılan açıklamada, "Alex Palou, 2023 IndyCar sezonu için Chip Ganassi Racing'in 10 numaralı aracında kalmaya devam edecek."

"Anlaşma, IndyCar taahhütleriyle doğrudan çatışmaması koşuluyla farklı yarış serisine ait araçları test etme fırsatı da verecek." denildi.

Palou geçen hafta sonu Laguna Seca'da düzenlenen IndyCar sezon finalini domine etti ve yarış sonunda takım patronu Ganassi ile kucaklaşırken görüldü. Bu da Palou'nun geleceği konusundaki soğuk ilişkinin çözüldüğünü gösteriyor.

Ganassi ve McLaren Racing'in durumu çözmek için hangi anlaşmaya vardığı henüz belli değil.

Palou'nun takımda kalmaya karar vermesinin ardından Arrow McLaren SP, Rosenqvist'in Pato O'Ward ve Andretti Autosport'tan takıma gelen Alexander Rossi ile birlikte kendileri için yarışacağını doğruladı.

Rosenqvist'in McLaren Racing grubuyla 2023 yılına kadar sözleşmesi bulunuyordu fakat Palou'nun gelişi nedeniyle Formula E'ye geri dönüp, burada İngiliz ekip ile yarışacağı konuşuluyordu.

Felix Rosenqvist, Arrow McLaren SP Chevrolet Photo by: Jake Galstad / Motorsport Images