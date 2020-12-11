Fittipaldi IndyCar'a dönmeyi ve F1'de yedek pilotu olmayı hedefliyor

2017 Formula V8 3.5 şampiyonu olan ve 2018'de Dale Coyne Racing-Honda ile IndyCar'da 6 yarışa çıkan Fittipaldi, WEC'deki büyük kazasında bacaklarının kırılmasıyla yarışlara ara verdi.

Daha sonra geri dönen Fittipaldi, Haas F1 takımının test ve yedek pilotu oldu ve aynı zamanda DTM ve F3 Asya serilerinde yarışlara katıldı.

Grosjean'ın Bahreyn GP'de geçirdiği büyük kazanın ardından Fittipaldi, Haas'ta Kevin Magnussen'in takım arkadaşı oldu. Sakhir GP'de ilk F1 yarışına katılan Fittipaldi, bu hafta sonu Abu Dhabi'de ikinci yarışına çıkacak.

Motorsport.com'a konuşan Fittipaldi, "Bu fırsatı gelecek sezon için anlaşma imzalamama yardımcı olması için kullanıyorum. Tabii ki bir gün yarış pilotu olarak dönme fırsatına sahip olmak isterim."

"Gelecek sene bunun mümkün olmayacağını biliyorum. Bir ayağım Formula 1'de olsun istiyorum. Ancak biliyorsunuz, bir ayağım Formula 1'de, bir ayağım IndyCar ya da benzeri bir yerde olursa, bu ideal senaryo olur. Bu gerçekten harika olur."

"Ancak gelecek senelerde geri dönüp Formula 1'de yarışma fırsatı olup olmayacağını kim bilir? Gerçekten burada yarışmaktan keyif aldım. Burada yarışmayı özleyeceğim. Artık Formula 1'de yarıştığım için biraz üzüleceğim ve geri dönmek isteyeceğim..."

"Gelecek sene Formula 1'de alabileceğim tek görev, yedek pilot olarak devam etmek olur çünkü ortada pek çok yarış koltuğu yok. Tabii ki Haas ile devam etmeye açığım. Gunther ile bu konuyu konuşmadım. Bu nerede yarıştığıma bağlı olacak."

"Gelecek sene tam sezon yarışmayı önceliğim haline getirmem lazım. Ancak dediğim gibi, Formula 1'de kalmak istiyorum."

"IndyCar? Gelecek sene için hedefim bu. Geçmişte orada yarıştım ve araca çok iyi adapte oldum. Yaralı bir şekilde yarışırken 10 içerisinde bitirdiğim yarışlarım oldu. Bu yüzden orada iyi iş çıkarabileceğimi biliyorum. Orası, harika pilotların yer aldığı büyük bir seri."

"Gelecek sene orada yarışma fırsatım olursa ve yine Formula 1'de olabilirsem, bu ideal çözüm olur." dedi.

IndyCar'da da fırsatlar azalıyor. Andretti Autosport henüz pilot planlarını duyurmasa da onların aynı pilotlarla devam etmesi bekleniyor.

A.J. Foyt takımı Sebastien Bourdais ile anlaştı ancak onun yanında sponsor destekli bir pilot olması gerekiyor. Aynısı Carlin için de geçerli. Bu durumda gerekli sponsor finansmanını sağlaması halinde Fittipaldi, A.J. Foyt takımında ya da Carlin'de yer bulabilir.

Fittipaldi, IndyCar dışında WEC ve Formula E'nin de seçenekler arasında olabileceğini söyledi.