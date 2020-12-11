Öne çıkan etkinlikler
Formula 1
R
Formula 1
Sakhir GP
06 Ara
Etkinlik Bitti
Özet Sonuçlar
R
Formula 1
Abu Dhabi GP
13 Ara
FP2:
00 Saat
:
28 Dakika
:
28 Saniye
Tüm programı gör
MotoGP
R
MotoGP
Valensiya GP
15 Kas
Etkinlik Bitti
Özet Sonuçlar
R
MotoGP
Portekiz GP
22 Kas
Etkinlik Bitti
Özet Sonuçlar
WRC
R
WRC
Japonya Rallisi
19 Kas
Canceled
R
WRC
Monza Rallisi
03 Ara
Etkinlik Bitti
Özet Sonuçlar
World Superbike
R
World Superbike
Estoril
17 Eki
Etkinlik Bitti
Özet Sonuçlar
Formula E
R
Formula E
Santiago E-Prix I
16 Oca
Sıradaki Etkinlik
35 gün
Tüm programı gör
R
Formula E
Santiago E-Prix II
17 Oca
Sıradaki Etkinlik
36 gün
Tüm programı gör
TÜMÜ:
Program Sonuçlar Puan Durumu
Biletler
Oturum aç

Motorsport Network

TV Bilet al Mağaza

Uygulamalarımızı indirin

© 2020 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.
TV Bilet al Mağaza
Önceki
IndyCar / Son dakika

Fittipaldi IndyCar'a dönmeyi ve F1'de yedek pilotu olmayı hedefliyor

paylaşım
yorumlar
Fittipaldi IndyCar'a dönmeyi ve F1'de yedek pilotu olmayı hedefliyor
Ekleyen:
Yardımcı Editör: Erwin Jaeggi
Çeviren: Abdullah Çelik

Sakhir GP'nin ardından Abu Dhabi'de de Haas F1 takımında Romain Grosjean'ın yerine yarışacak Pietro Fittipaldi,

2017 Formula V8 3.5 şampiyonu olan ve 2018'de Dale Coyne Racing-Honda ile IndyCar'da 6 yarışa çıkan Fittipaldi, WEC'deki büyük kazasında bacaklarının kırılmasıyla yarışlara ara verdi.

Daha sonra geri dönen Fittipaldi, Haas F1 takımının test ve yedek pilotu oldu ve aynı zamanda DTM ve F3 Asya serilerinde yarışlara katıldı.

Grosjean'ın Bahreyn GP'de geçirdiği büyük kazanın ardından Fittipaldi, Haas'ta Kevin Magnussen'in takım arkadaşı oldu. Sakhir GP'de ilk F1 yarışına katılan Fittipaldi, bu hafta sonu Abu Dhabi'de ikinci yarışına çıkacak.

Motorsport.com'a konuşan Fittipaldi, "Bu fırsatı gelecek sezon için anlaşma imzalamama yardımcı olması için kullanıyorum. Tabii ki bir gün yarış pilotu olarak dönme fırsatına sahip olmak isterim."

"Gelecek sene bunun mümkün olmayacağını biliyorum. Bir ayağım Formula 1'de olsun istiyorum. Ancak biliyorsunuz, bir ayağım Formula 1'de, bir ayağım IndyCar ya da benzeri bir yerde olursa, bu ideal senaryo olur. Bu gerçekten harika olur."

"Ancak gelecek senelerde geri dönüp Formula 1'de yarışma fırsatı olup olmayacağını kim bilir? Gerçekten burada yarışmaktan keyif aldım. Burada yarışmayı özleyeceğim. Artık Formula 1'de yarıştığım için biraz üzüleceğim ve geri dönmek isteyeceğim..."

"Gelecek sene Formula 1'de alabileceğim tek görev, yedek pilot olarak devam etmek olur çünkü ortada pek çok yarış koltuğu yok. Tabii ki Haas ile devam etmeye açığım. Gunther ile bu konuyu konuşmadım. Bu nerede yarıştığıma bağlı olacak."

"Gelecek sene tam sezon yarışmayı önceliğim haline getirmem lazım. Ancak dediğim gibi, Formula 1'de kalmak istiyorum."

"IndyCar? Gelecek sene için hedefim bu. Geçmişte orada yarıştım ve araca çok iyi adapte oldum. Yaralı bir şekilde yarışırken 10 içerisinde bitirdiğim yarışlarım oldu. Bu yüzden orada iyi iş çıkarabileceğimi biliyorum. Orası, harika pilotların yer aldığı büyük bir seri."

"Gelecek sene orada yarışma fırsatım olursa ve yine Formula 1'de olabilirsem, bu ideal çözüm olur." dedi.

IndyCar'da da fırsatlar azalıyor. Andretti Autosport henüz pilot planlarını duyurmasa da onların aynı pilotlarla devam etmesi bekleniyor.

A.J. Foyt takımı Sebastien Bourdais ile anlaştı ancak onun yanında sponsor destekli bir pilot olması gerekiyor. Aynısı Carlin için de geçerli. Bu durumda gerekli sponsor finansmanını sağlaması halinde Fittipaldi, A.J. Foyt takımında ya da Carlin'de yer bulabilir.

Fittipaldi, IndyCar dışında WEC ve Formula E'nin de seçenekler arasında olabileceğini söyledi.

Montoya, Arrow McLaren SP ile Indy 500'e katılacak

Önceki haber

Montoya, Arrow McLaren SP ile Indy 500'e katılacak
Yorumları görüntüle

Bu Haber Hakkında

Seri Formula 1 , IndyCar
Pilotlar Pietro Fittipaldi
Editör David Malsher

Çok Okunanlar Bugün

Abu Dhabi GP 1. antrenman: Verstappen, Bottas'ın önünde lider!
Formula 1 Formula 1 / Antrenman raporu

Abu Dhabi GP 1. antrenman: Verstappen, Bottas'ın önünde lider!

Horner: "Perez bu sene kendisini çok iyi gösterdi"
Formula 1 Formula 1 / Son dakika

Horner: "Perez bu sene kendisini çok iyi gösterdi"

Perez, Abu Dhabi GP için grid cezası alacak!
Formula 1 Formula 1 / Son dakika

Perez, Abu Dhabi GP için grid cezası alacak!

Ferrari CEO'su Louis Camilleri görevinden ayrıldı!
Formula 1 Formula 1 / Son dakika

Ferrari CEO'su Louis Camilleri görevinden ayrıldı!

Vettel: "Fernando test yapabiliyorsa herkes yapabilmeli"
Formula 1 Formula 1 / Son dakika

Vettel: "Fernando test yapabiliyorsa herkes yapabilmeli"

Ferrari, 2020'deki yavaş pit stopların nedenini açıkladı
Formula 1 Formula 1 / Son dakika

Ferrari, 2020'deki yavaş pit stopların nedenini açıkladı

Fittipaldi IndyCar'a dönmeyi ve F1'de yedek pilotu olmayı hedefliyor
IndyCar IndyCar / Son dakika

Fittipaldi IndyCar'a dönmeyi ve F1'de yedek pilotu olmayı hedefliyor

Mercedes, Abu Dhabi testine Vandoorne ve De Vries ile katılacak
Formula 1 Formula 1 / Son dakika

Mercedes, Abu Dhabi testine Vandoorne ve De Vries ile katılacak

Son Haberler

Fittipaldi IndyCar'a dönmeyi ve F1'de yedek pilotu olmayı hedefliyor
Indy IndyCar / Son dakika

Fittipaldi IndyCar'a dönmeyi ve F1'de yedek pilotu olmayı hedefliyor

Montoya, Arrow McLaren SP ile Indy 500'e katılacak
Indy IndyCar / Son dakika

Montoya, Arrow McLaren SP ile Indy 500'e katılacak

IndyCar, Ferrari ile görüşmelere devam ediyor
Indy IndyCar / Son dakika

IndyCar, Ferrari ile görüşmelere devam ediyor

Halosuz araca binmeyecek Grosjean, IndyCar için isteksiz
F1 Formula 1 / Son dakika

Halosuz araca binmeyecek Grosjean, IndyCar için isteksiz

Çok Okunanlar

1
Formula 1

Abu Dhabi GP 1. antrenman: Verstappen, Bottas'ın önünde lider!

1s
2
Formula 1

Horner: "Perez bu sene kendisini çok iyi gösterdi"

1s
3
Formula 1

Perez, Abu Dhabi GP için grid cezası alacak!

2s
4
Formula 1

Vettel: "Fernando test yapabiliyorsa herkes yapabilmeli"

6s
5
Formula 1

Ferrari CEO'su Louis Camilleri görevinden ayrıldı!

14s

Son Haberler

Fittipaldi IndyCar'a dönmeyi ve F1'de yedek pilotu olmayı hedefliyor
Indy

Fittipaldi IndyCar'a dönmeyi ve F1'de yedek pilotu olmayı hedefliyor

Montoya, Arrow McLaren SP ile Indy 500'e katılacak
Indy

Montoya, Arrow McLaren SP ile Indy 500'e katılacak

IndyCar, Ferrari ile görüşmelere devam ediyor
Indy

IndyCar, Ferrari ile görüşmelere devam ediyor

Halosuz araca binmeyecek Grosjean, IndyCar için isteksiz
F1

Halosuz araca binmeyecek Grosjean, IndyCar için isteksiz

Indy 500 galibi Kanaan, Ganassi ile mücadeleye geri dönecek
Indy

Indy 500 galibi Kanaan, Ganassi ile mücadeleye geri dönecek

Son Videolar

Kanaan ile COTA'da bir tur 02:03
IndyCar
24 Kas 2020

Kanaan ile COTA'da bir tur

IndyCar: Scott McLaughlin çaylak testi 01:46
IndyCar
29 Eki 2020

IndyCar: Scott McLaughlin çaylak testi

IndyCar: Harvest GP - 2. yarışı Will Power kazandı 02:21
IndyCar
4 Eki 2020

IndyCar: Harvest GP - 2. yarışı Will Power kazandı

IndyCar: Harvest GP - Josef Newgarden kazandı 02:59
IndyCar
3 Eki 2020

IndyCar: Harvest GP - Josef Newgarden kazandı

IndyCar: Music City Grand Prix Duyurusu 09:07
IndyCar
17 Eyl 2020

IndyCar: Music City Grand Prix Duyurusu

Mail listesine üye ol

Motorsport.com uygulaması

Seri

Motorsport Network.

İletişim

© 2020 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.