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Formula 1 / Monako GP Haberler

Montoya: "Monako GP için paramı Verstappen'e yatırırım"

Juan Pablo Montoya, Monako Grand Prix'nin favorisinin Max Verstappen ve Red Bull olduğunu düşünüyor.

Bjorn Smit
Ekleyen:
, Redacteur
Çeviren:
Kemal Şengül
, Şef Editör
Montoya: "Monako GP için paramı Verstappen'e yatırırım"
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Ferrari ve Red Bull Racing, Formula 1 sezonunun ilk yarışında diğerlerinin önünde yer alıp, galibiyet mücadelesinde yalnız kaldılar.

İlk yarışlarda Red Bull'daki dayanıklılık sorunlarının da etkisiyle Ferrari büyük farkla öndeydi ancak İspanya'da Charles Leclerc'in motor sorunuyla yolda kalmasıyla işler tamamen değişti. Red Bull bu yılki ikinci dublesini yaparken, Monako'ya her iki şampiyonada birden lider geliyorlar.

Eski F1 pilotu Juan Pablo Montoya, geçen yıl kariyerindeki ilk Monako GP zaferini tadan Verstappen'i bu hafta sonu için favori olarak görüyor.

Kolombiyalı pilot, VegasInsider'a “Monako GP için paramı Max'e yatırırdım."

"Charles'ın bir galibiyet alması şampiyona için güzel olurdu ancak Red Bull'un bir takım olarak daha komple olduğunu söylemek gerekiyor."

"Her şeyi daha iyi yapıyorlar ve daha iyi bir iş çıkarıyorlar." dedi.

Montoya, Red Bull'un Monako'nun yavaş virajlarında fark yaratacağını düşünüyor.

"Ferrari çok hızlı fakat Monako'da aracın ne kadar iyi olduğunu göreceğiz çünkü Red Bull'un daha yavaş virajlarda biraz daha iyi göründüğünü söyleyebiliriz."

"Yani Ferrari'den çok Red Bull'a uygun bir pist gibi görünüyor. Ferrari normalde çok sayıda orta hızlı viraj olan ve yavaş olmayan pistlerde iyi."

"Yumuşak lastiklerle ne kadar iyi gittiklerini görmek ilginç olacak."

"Kimin Charles'tan daha iyi performans göstereceğini söylemem gerekirse de o zaman Max'in özellikle yarışta Charles'tan daha iyi olacağını düşünüyorum."

"Ferrari tek turda bir şeyler yapabilir ancak yarıştan önce paramı Max'in galibiyetine yatırırım."

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