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Montoya: "Alonso hep iyiydi, şimdi sadece iyi bir aracı var"

Eski Formula 1 pilotu Juan Pablo Montoya, Fernando Alonso'nun eskisi gibi sürdüğünü, değişen tek şeyin daha iyi bir araçta olması olduğunu söylüyor.

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Fernando Alonso, Aston Martin F1 Team, 3rd position, celebrates on the podium with his trophy

2023'ün şimdiye kadarki en büyük sansasyonu Aston Martin ve Fernando Alonso'nun harika formu oldu.

Şimdiye kadarki beş yarışın dördüncü podyuma çıkan İspanyol pilot, her hafta sonundan 15 puanla ayrıldı ve kariyerinin en formda başlangıçlarından birisini yapmış oldu.

Şu anda pek çok kişi Alonso'nun ne kadar formda olduğundan bahsediyor fakat İspanyol pilotun geride kalan yıllardaki temel problemi pek de hızlı bir araca sahip olmamasıydı.

Eski F1 pilotu Juan Pablo Montoya, Alonso hakkında bu kadar çok şey söylenmesini komik bulduğunu söylüyor.

Kolombiyalı pilot Alonso'nun her zaman iyi sürdüğünü, sadece yavaş bir araca sahip olduğunu dile getirdi.

Motorsport.com'a özel açıklamalarda bulunan Montoya, "Herkesin onun hakkında konuşması bana komik geliyor."

"Açık konuşmak gerekirse Fernando'nun eskisi gibi sürdüğünü düşünüyorum. Değişen pek fazla şey yok, sadece artık daha iyi bir aracı var ve bunun avantajını kullanıyor."

"Çok iyi bir iş çıkardığını söylemeliyim, herkesi arkasına almış durumda. Bunu görmek çok güzel." dedi.

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