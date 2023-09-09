Malukas, 2024 IndyCar'da Arrow McLaren adına yarışacak

21 yaşındaki Chicago doğumlu Amerikalı-Litvanyalı pilot son iki yılını HMD ile Dale Coyne Racing'de geçirdi ve bu hafta sonu Laguna Seca'daki sezon finali öncesinde iki podyum elde etti.

Malukas, Arrow McLaren'in Chevrolet motorlu 6 numaralı aracını kullanacak ve Pato O'Ward ve Alexander Rossi ile birlikte takımın kadrosunu tamamlayacak.

Palou'nun 2024'te takıma katılması bekleniyordu ancak yaşının yanı sıra garantili bir F1 yarış koltuğu fırsatının olmamasını gerekçe göstererek IndyCar'da Chip Ganassi Racing'de kalmak için bir U dönüşü yaptı ve bu da McLaren Racing'in yasal işlem başlatmasına neden oldu.

Felix Rosenqvist gelecek sezon Meyer Shank Racing'e katılmak üzere McLaren'in 6 numaralı aracından ayrılırken, bu durum Malukas'ın ekibe katılması için bir fırsat yarattı.

Malukas, "Gelecek sezon Papaya'da yarışmak için sabırsızlanıyorum. Arrow McLaren tüm sezon boyunca en iyi yarışmacılar için bir tehdit oldu ve takıma katılıp Chevrolet'lerinin neler yapabileceğini göreceğim için heyecanlıyım."

"Pato ve Alexander kazanmak için ne gerektiğini biliyorlar, bu yüzden onlarla birlikte yarışmak ve onlardan bir şeyler öğrenmek eğlenceli olacak." dedi.

David Malukas, HMD Honda ile Dale Coyne Racing Fotoğraf tarafından: Josh Tons / Motorsport Images

Malukas, Temmuz 2022'de takıma katıldıktan sonra geçtiğimiz Aralık ayında bu görevi üstlenen yarış direktörü Gavin Ward yönetiminde takımla sözleşme imzalayan ilk sürücü oldu.

Ward, "David'in NTT IndyCar Serisine bu kadar çabuk ayak uydurmasından son derece etkilendik. 21 yaşında olmasına rağmen şimdiden sahadaki en güçlü oval yarışçılardan biri ve yol ve cadde pistlerindeki rekabetçiliği de giderek artıyor."

"Bu hız, mükemmel tutumu ve iş ahlakıyla birleşince onun takıma katılması bizi heyecanlandırıyor." dedi.

Birçok kez karting şampiyonu olan Malukas, Indy NXT aracılığıyla Kuzey Amerika'nın önde gelen açık tekerlek şampiyonasına geldi ve 2021'de iki kez IndyCar yarışı kazanan Kyle Kirkwood'un ardından ikinci olarak 16 podyumluk bir seri rekoru kırdı.

McLaren Racing CEO'su Zak Brown şunları ekledi: "David, NTT IndyCar Serisinde yükselen bir isim ve ilk iki sezonunda şu ana kadar ondan gördüklerimize dayanarak, Arrow McLaren'da sahip olduğumuz kaynaklar aracılığıyla ondan çıkarabileceğimiz çok fazla yetenek olduğuna eminim."

"Yarış pistinde yapabileceklerinin ötesinde, harika bir kişiliğe sahip ve onu McLaren Racing ailesine kabul etmekten heyecan duyuyoruz."