Montoya: "Hamilton'ın orta gruba alışması için zamana ihtiyacı var"

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Mercedes, Formula 1'in yeni teknik düzenlemelerine henüz uyum sağlayabilmiş değil. Alman üretici, yeni W13'ün potansiyeli hakkında pozitif görünse de, dalgalanma sorunları nedeniyle şu anda galibiyet mücadelesi vermeleri mümkün görünmüyor.

George Russell, yaşanan sorunlarla baş etmede çok iyiydi ve her yarışı ilk beş içerisinde tamamlamayı başardı. Fakat takım arkadaşı Lewis Hamilton, daha fazla zorluk çeken taraf gibi göründü.

Eski F1 pilotu Juan Pablo Montoya, yedi kez dünya şampiyonunun neden zor zamanlardan geçtiğine dair net bir fikre sahip.

Montoya, VegasInsider ile yaptığı röportajda şöyle dedi: "Ben büyük bir George taraftarıyım ve Lewis'i de gerçekten seviyorum."

"George'un son üç sezonu Williams ile geçirdiğini unutmamalısınız. Her hafta sonu mücadele içerisindeydi, sürekli yakın savaşlar veriyordu, trafikteydi ve her zaman insanlarla boğuşmak zorunda kaldı."

"Diğer tarafta Lewis, son yedi veya sekiz yıldır sürekli tek başına sürüyordu. Gerçekten yarışabileceği kimse yoktu çünkü tur bindirmek için diğerlerinin ardına geldiğinde herkes onun için kenara çekiliyordu. Şimdi aniden trafiğin içerisine düştü ve burada ne kadar iyi olduğunuzun bir önemi yoktur, eğer alışık değilseniz zor gelir. Bu, Hamilton'ın Russell'dan daha kötü olduğu anlamına gelmiyor, sadece daha fazla zamana ihtiyacı var."

Lewis Hamilton, Mercedes-AMG Fotoğraf: Sam Bloxham / Motorsport Images

Montoya, Hamilton'ın şu anda Mercedes W13'te tamamen rahat olmadığını belirtiyor.

"Lewis'e kazanabileceği bir araç verirseniz ne kadar farklı davranacağını göreceksiniz."

"George şu anda çok daha rahat görünüyor, zorluyor ve kanıtlayacak bir şeyi var. Oysa Lewis'in kanıtlayacak hiçbir şeyi yok. Bence tamamen aracı geliştirmeye odaklanmış durumda. Aracı sürmeyi mi unuttu? Tabii ki hayır, bunu birdenbire unutamazsınız. Sadece araçtan memnun değil."

Montoya'ya göre Mercedes içindeki mevcut durum da Hamilton ve Russell arasında gerilim olmamasını sağlıyor.

"Lewis, kariyer olarak George'dan farklı bir noktada ve bu büyük bir fark yaratıyor. Ayrıca artık birbirleriyle yarışmıyorlar, sadece araç üzerinde çalışıyorlar. Farklı ayarlar ve çözümler denediklerine eminim."

"Mercedes gibi kazanmaya alışmış bir takım için, yarışta beşinci ve dokuzuncu veya dokuzuncu ve 12. olmak hiçbir anlam ifade etmez. Asıl önemli olan neyin eksik olduğunu bulmak ve anlamaktır. Ne yapacaklarını buldukları takdirde bu kesinlikle önemli bir fark yaratacak.”

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