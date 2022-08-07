Rosenqvist, geleceğinin Palou'ya bağlı olduğunun farkında

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Nashville Music City GP'si antrenman seanslarıyla başlarken, Rosenqvist bir diğer tümsekli cadde pistinde daha oldukça iyi performans sergiledi ve ilk seansı yalnızca çaylak Christian Lundgaard'ın gerisinde ikinci tamamladı.

Ancak tüm bu performansa rağmen Rosenqvist'in geleceği tehlike altında, nitekim McLaren son şampiyon Alex Palou ile anlaşmış vaziyette -ancak Palou'nun 2023 için kendileriyle sözleşmeye sahip olduğunu belirten mevcut takımı Chip Ganassi, durumu yasal süreçlerle halledecek gibi.

McLaren gelecek sene üç araçla yarışacağını duyurdu, fakat Pato O'Ward ve Alexander Rossi'nin yerleri garanti, dolayısıyla Rosenqvist'in geleceği büyük oranda Chip Ganassi-McLaren davasına bağlı.

Olup bitenin kendisi ve McLaren CEO'su Zak Brown arasında özel bir mesele olduğunu belirten 30 yaşındaki İsveçli sürücü, "Sözleşmeler hakkında konuşmamayı tercih ederim, zaten onlara bu yüzden sözleşme deniyor; sizin ve ikinci bir tarafın arasında gerçekleşiyor. Kamuoyunun bilmesi gereken bir şey değil."

"Şu an için McLaren'da kalmaya odaklanmış durumdayım, son yarışlarda oldukça iyi bir iş ortaya koyduk. Mühendislerimle ve mekanikerlerimle çalışmaktan ötürü çok mutluyum. Gelecek yıl takım üç araçla yarışacak, bana ne olacağı tamamen Palou davasının sonucuna bağlı."

"Ancak yine de şu an için sezonun kalanına odaklanacak ve yarış galibiyetleri için savaşacağım -birkaç kez çok yaklaştık. Sadece iyi bir iş yapmaya odaklanmam lazım, yapabileceğim tek şey bu. Arka planda olup bitenlerden etkilenmemeye çalışıyorum." dedi.

Alex Palou, Chip Ganassi Racing Honda Fotoğraf: Geoff Miller / Motorsport Images

Rosenqvist'in yaşadıklarının bir benzeri de Formula 1'de, Oscar Piastri ile yaşanıyor, başrolde yine McLaren var.

İddialara göre, 31 Temmuz'da Alpine ile sözleşmesi biten Piastri, 2023 sezonun için McLaren ile ön sözleşme imzalamış vaziyette, fakat McLaren'in Daniel Ricciardo ile sözleşmesi devam ediyor! Alpine ise Piastri'nin haklarının kendilerine ait olduğunda ısrarcı, mesele yasal yollarla çözülebilir.

Tüm bu olup bitenlerin kendisini etkileyip etkilemediği sorulduğunda Rosenqvist, "Bu durum beni endişelendirmiyor. Sizler de neyin doğru neyin yanlış olduğunu bilmiyorsunuz, sadece okuduklarınızla yetiniyorsunuz. Elbette birçok dedikodu var, ancak ne olursa olsun gerçeği sadece işin içindekiler biliyor."

"Fakat şu ana kadar hiç böyle bir vakayla karşılaşmamıştık! İşe iyi yanından bakarsanız, siz gazeteciler için yazacak bir şeyler çıkmış durumda." dedi.

"Dediğim gibi, gerçekte ne olup bittiğini bilmiyoruz, bu nedenle kendi görüşlerime çok güvenmiyorum. Belki de her şey doğru yoldan çözülmüş ve net bir sözleşme yapılmıştır."

"Elbette çok büyük bir şok faktörü var, önemli bir haberle karşı karşıyayız. Ancak doğru veya yanlış, bunu yargılayabilecek kişi ben değilim." dedi.