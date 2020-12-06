IndyCar, Ferrari ile görüşmelere devam ediyor

Ferrari takım patronu Mattia Binotto, bu yılın Mayıs ayında, Scuderia Ferrari'nin NTT IndyCar Serisi'ne girme olasılığını değerlendirdiğini doğrulamıştı. Bunun temel sebebi serinin 2.4 litrelik hibrit motorlara geçme kararı almasıydı.

Ayrıca Formula 1'e bütçe sınırı getiriliyor ve bundan ötürü belli sayıda personelin F1 projesinden çıkarılıp başka projelere geçirmesi gerekecek. Binotto bundan ötürü IndyCar'a sıcak baktıklarını söyleyip, "Çalışanlarımıza karşı çok fazla sorumluluk hissediyoruz ve gelecekte her biri için bir çalışma alanına sahip olduğumuzdan emin olmak istiyoruz." diye eklemişti.

Binotto o dönem IndyCar'ın yanı sıra dayanıklılık yarışlarının da değerlendirildiğinden bahsetti.

Bugün Motorsport.com'un İtalya'daki kaynakları, Maranello merkezli ekibin IndyCar'a katılmama kararı aldığını ve bunun yerine Le Mans 24 Saat için spor otomobil projesi geliştirmeye karar verdiğini öğrendiler.

Motorsport.com konu hakkında IndyCar ile iletişime geçerken, Roger Penske yazılı bir açıklamayla yanıt verdi: "Ek üreticileri spora çekmek, NTT IndyCar Serisi için temel stratejilerimizden bir tanesidir."

“Spora katılmakla ilgilenmeye devam eden birkaç farklı şirketle yaptığımız görüşmeler devam ediyor."

"Ferrari, spora ilgi gösteren markalardan bir tanesi ve onlarla IndyCar'a katılma ihtimali hakkında konuşmaya devam ediyoruz."

IndyCar'da son olarak 2005 yılında Honda, Chevrolet ve Toyota ile üç üretici yer almıştı.