Brown: "Alonso ile yapılan Indy anlaşması Andretti'nin iptal olmasıyla oldu"

2017'de Andretti Motorsport-McLaren işbirliği ile Indy 500'e adım atan Alonso, ilk senesinde muhteşem bir performans gösterirken geçen sene tamamen McLaren destekli araç ile yarışa katılan İspanyol pilot yarışa katılma hakkını elde edememişti. Ocak ayında Woking merkezli takım ile olan elçilik görevini sonlandıran Alonso, bu sayede Michael Andretti'nin takımı ile bu sene yarışa katılma üzerine görüşmelere başlayabilecekti.

Ancak bu anlaşma, Alonso'nun Formula 1'in hibrit döneminde Japon üretici hakkındaki kötü yorumları ve kendisinin, üreticinin en büyük otomotiv rakibi olan Toyota ile iki kez Le Mans 24 Saat'i kazanması sebebiyle Honda Japonya'nın (California merkezli Honda Performans Geliştirme biriminin aksine) vetolamasıyla ortadan kalktı. Buna ek olarak Alonso 2019'da yapılan Daytona Rolex 24 Saat'te yarışa bir GM ürünü olan Wayne Taylor Cadillac ile katılmıştı ve Honda'nın lüks markası olan Acura'yı bu yarışta yenmişti.

Alonso'nun Andretti-Honda anlaşmasının çöp olması sonrasında Brown ile tekrar görüşmeler başlandı. Efsane İspanyol pilot ile 7.sezonunda beraber çalışacak olan Brown, daha önce Arrow Schmidt Peterson Motorsports olarak tanınan ve Arrow McLaren SP olarak Chevrolet motoruyla yeniden adlandırılan takım ile Alonso'ya yarış kazanabilecek bir araç koltuğu teklifi götürebilir gibi gözüküyordu.

Ancak bugün sürpriz bir şekilde açıklanan anlaşmada, Brown ve takım ortakları olan Sam Schmidt ve Ric Peterson Alonso'nun Indy 500'de 66 numara ile Arrow McLaren SP-Chevrolet'nin öncü sponsoru olan Ruoff Mortgage - marka Andretti Autosport'un uzun süreli sponsoruydu ve Indianapolis'te Takuma Sato'nun 2017 Indy 500 galibiyetinin arkasındaki sponsordu - desteği ile yarışacağı söylendi.

Motorsport.com'un anlaşma hakkında detayları sorması üzerine Brown şu yanıtı verdi: "Tabii ki Ruoff Mortgage Michael (Andretti) ile partnerlik yapıyordu ve Michael benim yakın bir arkadaşım olmasıyla beraber Avustralya'da beraber çalıştığım bir isim (Supercar'daki Walkinshaw Andretti United Autosports takımı). Sanırım Michael, Fernando ile anlaşma yapmaya çalışıyorken Ruoff büyük bir etkisi ve tanıtımı olacak bir şey arıyordu.

"Fernando ve Michael anlaşmayı tamamlayamadığında Ruoff Michael'a Fernando'nun gideceği yere gitmelerinin sorun olmayacağını sordu çünkü onlar onun ne kadar ilgi çekeceğinin farkındalar. Michael tüm ana sponsorlarının anlaşmalarını tamamladığı için onlara, Fernando'nun getireceği kazancı getirecek bir teklif yapamadı.

"Bu yüzden bize gelmesine onay verdi ve Ruoff ile Mayıs ayı boyunca olacak olan anlaşmamızdan dolayı çok heyecanlıyız."

Indy 500 için az olan sürücü deneyimi konusunda şüphe yok

Arrow McLaren SP, Arrow SPM'nin Team Stange Racing ve eski sürücü Oriol Servia ile yaptığına benzer bir anlaşma yapmadığı sürece, Alonso'nun tek yarışlık Indy 500 startı kendisini takımdaki üçlü arasında en tecrübeli sürücü yapacak.

Takımın tam sezonlu sürücüleri 2018 Indy Lights şampiyonu Patricio O'Ward, Indy 500'ün IndyLights versiyonu olan ve Indianapolis Motor Speedway'de yapılan Freedom 100 yarışını ikinci bitirmişti ancak geçen sene IndyCar Serisi çaylağı olarak Carlin-Chevrolet ile katıldığı yarışa katılma hakkı elde edemedi. Onun 2020 takım arkadaşı Oliver Askew ise 2019'da şampiyon olduğu Indy Lights sezonunda Freedom 100'ı kazanmayı başarmıştı.

Ancak Brown, eski bir Andretti Autosport sürücüsü olarak Indy 500 galipleri ve eski sürücüleri ile veri paylaşmış olan Alonso'nun, yeni isimler ile Arrow McLaren SP takımında yarışması konusunda herhangi bir problemi olmadığını söyledi.

Brown açıklamaya şöyle devam etti: "Fernando ile konuşarak söyleyebilirim ki, bana göre şu anda bir buçuk senelik Indianapolis tecrübesine sahip ve rekabetçi takım arkadaşlarının olmasından çok hoşlanıyor.

"Bana göre Pato ve Oliver çok hızlı olacaklar, ve Fernando kendi yeteneklerinin farkında ve yarışlar için doğru tecrübeye sahip, bu yüzden her şey gayet iyi olacak."

Schmidt ise McLaren sportif direktörü, 2003 Indy 500 galibi ve iki kez CART Indy Car şampiyonu Gil de Ferran'ın, Indianapolis'te olan her türlü sorunda onlara yardım edebileceğini belirtti.

"Gil de Ferran gibi bir ismin bizim yanımızda olmasını çok seviyorum. Bana göre Gil büyük bir bilgi akışı ve galibiyetli ilgili tecrübesini bize sağlayacak!"