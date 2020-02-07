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IndyCar / Son dakika

Arrow McLaren, 2020 IndyCar aracının renk düzenini tanıttı

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Arrow McLaren SP 2020

Arrow McLaren SP 2020
1/10

Fotoğraf: Arrow SPM

Arrow McLaren SP 2020

Arrow McLaren SP 2020
2/10

Fotoğraf: Arrow SPM

Arrow McLaren SP 2020

Arrow McLaren SP 2020
3/10

Fotoğraf: Arrow SPM

Arrow McLaren SP 2020

Arrow McLaren SP 2020
4/10

Fotoğraf: Arrow SPM

Arrow McLaren SP 2020

Arrow McLaren SP 2020
5/10

Fotoğraf: Arrow SPM

Arrow McLaren SP 2020

Arrow McLaren SP 2020
6/10

Fotoğraf: Arrow SPM

Arrow McLaren SP 2020

Arrow McLaren SP 2020
7/10

Fotoğraf: Arrow SPM

Arrow McLaren SP 2020

Arrow McLaren SP 2020
8/10

Fotoğraf: Arrow SPM

Arrow McLaren SP 2020

Arrow McLaren SP 2020
9/10

Fotoğraf: Arrow SPM

Arrow McLaren SP 2020

Arrow McLaren SP 2020
10/10

Fotoğraf: Arrow SPM

Ekleyen:
7 Şub 2020 19:03

Arrow McLaren SP-Chevrolet yeni renk düzenini Indianapolis'te tanıttı ve papaya turuncusunun çokça kullanıldığı araç, McLaren'in IndyCar'a tam zamanlı dönüşünü temsil ediyor.

 

McLaren, Amerikan açık tekerlek yarışlarından 1979 senesinin sonunda Ron Dennis/John Barnard Project Four şirketlerinin McLaren ile birleşip Formula 1'e odaklanmaya karar vermesi üzerine ayrılma kararı almıştı. McLaren 1970'lerin tamamında Indy yarışlarında, McLaren şasisini kullanan kendi takımıyla beraber başka takımlar üzerinden -en ünlüsü Penske olmak üzere- güçlü bir tarihe sahip oldu.

Üç Indy 500 galibi, McLaren kullanıyordu ( 1972'de Mark Donohue, 1974 ve 1976'da ise Johnny Rutherford), Roger McCluskey 1973'te ve Tom Sneva ise 1977'de McLaren kullanarak IndyCar şampiyonluğunu kazanmayı başardılar. Marka spordan ayrıldığında 28 yarış galibiyeti kazanmıştı, bunun 18'i ise fabrika takımından gelmişti.

McLaren, Fernando Alonso'nun Andretti Autosport-Honda ile 2017 Indy 500'e tek seferlik girişini desteklemişti, Alonso yarışa 5.başlamıştı ve motoru bozulana kadar 27 tur yarışı lider götürmüştü. Geçen seneki Indy 500'e tek seferlik katılma denemesi ise Alonso'nun yarışa katılamamasına sahne olmuştu.

Ancak 2020 sezonu için Arrow Schmidt Peterson Motorsports ile anlaşan takım, McLaren CEO'su Zak Brown'un geçen sene Nisan'da markanın Indy yarışlarına geri dönüşlerinin 'olacak mı, sorusundan ziyade ne zaman olacağı' sözünü tutmalarına yardımcı oldu.

Takım, McLaren'in F1'de Honda ile olan işbirliklerini 2015-2017 sezonu boyunca tarihlerinde yaşadıkları en başarısız seneleri geçirmeleri sonrasında yollarını ayırmaları üzerine IndyCar'da Chevrolet motoruna geçiş yaptı.

Takım aynı zamanda sürücülerinin ikisiyle de yollarını ayırdı. Eski F1 sürücüsü Marcus Ericsson serideki ikinci senesinde Chip Ganassi Racing ile anlaşırken, geçen sene Arrow SPM'ye 3 galibiyet getiren taraftarların sevdiği bir isim olan James Hinchcliffe'in kontratı hala devam etmekte ancak sürücü kadrosundan çıkartıldı. 

Takım ise 2020 için, 8 defa IndyCar startı almış 2018 Indy Lights şampiyonu Patricio O'Ward ve son Indy Lights şampiyonu Oliver Askew ile anlaştı.

Hinchcliffe'in 5 numaralı aracını devralan O'Ward, renk düzeni hakkında şunları söyledi: "Arrow ve McLaren ile olan yeni ortaklık, ne yapmaya çalıştığımızı ve ne göstermek istediğimizi gerçekten iyi gösteriyor. Bence araç agresif, ölümcül ve hızlı duruyor.

"2020 yeni bir şeyin başlangıcı, sadece benim için değil aynı zamanda tüm Arrow McLaren SP takımı için yeni bir şeyin başlangıcı. Arrow, McLaren ve Schmidt Peterson arasındaki yeni ortaklık bence mükemmel. Seri gittikçe büyüyor, takım katlanarak genişliyor ve hedeflerimiz yüksek.

"Pek çok insan hedefimizi gerçekleştirmek için çok çalışıyor ve Oliver Askew ile beraber, çok çalışan insanların arasında biz de varız. Takıma, bize verdiklerini vermek istiyoruz. İyi sonuçlar kazanmak istiyoruz. Kesinlikle iple çektiğim bir sene ve St.Pete'te başlamaya can atıyorum. Sezon öncesinde ortaya koyduğumuz emeğin karşılığını alacağız."

7 numaralı aracı kullanacak olan Askew ise aracı sadece 3 hafta önce sürme şansı yakaladı ve şunları söyledi: "Bence hepimiz, benim de çaylak olarak ilk yarışım olacak olan, St.Pete'teki açılış yarışını heyecanla bekliyoruz, ancak hala perde arkasında yapabileceğimiz en iyi hazırlığı yapmamız gerekiyor, çok fazla iş ve yapılması gereken testler var.

"Pato (O'Ward) ve benim arkamda çok tutkulu ve zeki bir insan topluluğunun olduğunu düşünüyorum. Bu sezon Arrow McLaren SP ve tüm sponsorlarımızı temsil etmeye can atıyorum."

Takımın eş sahibi Sam Schmidt ise şu açıklamalarda bulundu: "Bu organizasyon sadece bir araç tanıtımından ziyade takım çalışanlarımız ve partnerlerimizin ortaya koyduğu binlerce saatlik eforun yansıması. Arrow ve motor sporlarının en ikonik isimlerinden biri olan McLaren ile olan ortaklığımız konusunda çok heyecanlıyım. Gelecek hafta araçlarımızı genç, yetenekli ve heyecanlı sürücülerin yönetiminde görmeyi heyecanla bekliyorum."

McLaren Sportif Direktörü Gil de Ferran ise şu yorumlarda bulundu: "Bugün yeni başladığımız yolculuğu göz önüne aldığımız gün. Arrow McLaren SP'yi açıkladığımızdan beri birkaç ay geçti, genç ve en heyecanlı sürücülerden ikisini takımımıza kattık ve mükemmel ortaklarımızın desteğini koruduk ve güven altına aldık. Bu vesileyle önümüzdeki zorlukları benimseyip kendimizle bir birlik olmalıyız, tam çabamız ve bağlılığımızdan başka bir şey yeterli olmayacak.

Takım direktörü Taylor Kiel ise "Bu takım uzun zamandır ortağımız olan Arrow ve tarihsel bir marka olan McLaren'in mükemmel bir ortaklığı. Bence bu partnerlik bizi IndyCar padoğundaki en özgün takımlardan biri yapıyor ve bunu renk düzenimizden anlayabilirsiniz. Araçlar agresif, hızlı ve kesinlikle pistte etki bırakacak. Tüm takım bugün bulunduğumuz noktaya gelmemiz için çok çalıştı ve 2020'de bu sıkı çalışmanın meyvelerini vereceğine inanıyorum." dedi.

                                                                                                            Çeviri: Efe Kahya

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Bu Haber Hakkında

Seri IndyCar
Pilotlar Oliver Askew , Patricio O'Ward
Takımlar McLaren Şimdi al , Arrow SPM
Editör David Malsher

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